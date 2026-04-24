Claudio Cesario mostró preocupación por los proyectos en el Congreso que buscan imponer tasas máximas a los créditos

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, alertó sobre el deterioro en los indicadores de morosidad y lo vinculó a la falta de pesos durante el período electoral del año pasado. Pero fundamentalmente mostró preocupación por algunos proyectos en el Congreso que plantean regulaciones ante esta problemática.

“La morosidad creció y este es un problema que nosotros observamos”, afirmó, al tiempo que atribuyó el fenómeno a la típica “corrida del dólar en los períodos de elecciones” y a la consecuente “falta de pesos en el sistema”.

Según explicó, ese escenario obligó a las entidades a convalidar tasas más altas para captar depósitos: “Para buscar pesos los bancos tuvieron que pagar más y eso generó la suba de la tasa de los préstamos”.

En contraste, recordó que tiempo atrás “el ratio de mora era muy bajo, incluso más bajo que la de los países de la región”. Actualmente, estimó que “el sistema tiene una mora en familias de cerca del 8%”.

Cesario: “Para buscar pesos los bancos tuvieron que pagar más y eso generó la suba de la tasa de los préstamos”.

Frente a este contexto, Cesario destacó que las entidades adoptaron una actitud proactiva para contener el problema. “Los bancos analizaron cada caso de clientes y trataron de ver cuál era la mejor manera de reestructurar o refinanciar sus deudas”, señaló.

Y agregó: “El sistema salió a buscar aquellos casos de clientes que estaban con problemas para tratar de encontrarles una solución. Nos pusimos en alerta y actuamos en consecuencia”.

El titular de ABA también marcó diferencias con el sector no financiero, donde los niveles de mora son considerablemente más altos. “Está entre el 25% y el 30%”, indicó, y remarcó que las tasas que se manejan en ese segmento distan de las bancarias: “Son infinitamente menores al 300%, 400% o 500% que cobraron en su momento algunas fintech”.

En cuanto a la dinámica reciente del crédito, sostuvo que el encarecimiento había frenado la demanda: “Con tasas altas, la gente va para atrás y dice: ‘No voy a tomar el crédito ahora, salvo que esté muy necesitado’”. No obstante, observó una mejora en los últimos meses: “En los últimos dos meses las tasas se empezaron a normalizar. Están mucho más bajas que a fin del año pasado y el crédito empezó a repuntar”.

Cesario: “El sistema tiene una mora en familias de cerca del 8%”. REUTERS/Francisco Loureiro

Cesario también expresó preocupación por iniciativas legislativas en discusión: “Hay un montón de proyectos en Diputados que han tomado el tema de la deuda de la gente como una bandera política y plantean volver a tasas máximas”. A su juicio, estas medidas ya fracasaron en el pasado: “Son recetas que hicieron que Argentina tuviera un ratio de crédito sobre el PBI menor que el de todos los países de la región”.

En ese sentido, comparó la profundidad del crédito local con otros países: “Nosotros no llegamos al 10%, mientras que Uruguay está en el 31% y el promedio global es del 64% o 65%”.

Por último, puso el foco en la incidencia de los impuestos sobre el costo del financiamiento. “Cuando la gente dice que una tasa del 50% o 60% es carísima, no sabe cuánto componente fiscal hay detrás”, advirtió. Y detalló: “Tenés IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales que te llevan a casi duplicar el importe de la cuota de interés”.

“El problema no es que el banco sea caro —concluyó—, el banco cobra la tasa que corresponde. Pero con provincias que aplican Ingresos Brutos del 8% o 9% y municipios que suman otro 5% o más, se vuelve inviable. Argentina tiene una carga fiscal importantísima en todo esto”.

En tanto, otras fuentes bancarias advierten que la volatilidad de tasas de interés de corto plazo dificulta la posibilidad de bajar los costos de financiamiento para los clientes. Sostienen que, ante la incertidumbre, se ven obligados a fijar tasas más elevadas para cubrirse de movimientos bruscos en el costo de los fondos.