Holanda es el ejemplo que todos citan. Allí, el 30% de los partos son domiciliarios. "Y está muy bien regulado -sigue Valenti-. Si el embarazo no es de riesgo, no hay problema, estás autorizada y elegís a quién vos quieras para que te asista. Si es de riesgo, no te lo permiten", describe. En Gran Bretaña y en Canadá también hay regulación. "En todos los casos se exige que haya en la puerta una ambulancia para trasladar si hay una urgencia, porque si la madre llega a tener una hemorragia no importa que tenga una clínica a 10 minutos y un auto particular en la puerta, se puede morir en el camino".