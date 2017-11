La sociabilidad a través de las redes nos mantiene conectados: el 53% de los encuestados está de acuerdo con la frase "no puedo estar un día sin acceder a redes sociales" y el 55% con que "las redes sociales son imprescindibles para mí". Este nivel de dependencia es particularmente alto entre los más jóvenes (65% y 66% de acuerdo con estos enunciados, respectivamente), un poco mayor entre las mujeres, y no se registran grandes diferencias por clase social. ¿Cómo es "no poder vivir" sin acceso a redes? Zoraida, una estudiante universitaria en Córdoba, lo define como "un vicio": "soy medio viciosa o sea… sí me encanta entrar a Twitter, Face". Y por eso busca auto-limitarse: "por ejemplo, no tengo Face bajado como programa entonces tengo que entrar sí o sí desde el celu; pero eso me lo pongo como límite porque si no entro como tonta a hacer nada… y eso me desespera por qué digo…qué idiota me siento así, vergonzosamente sí, te juro". Andrea, una fotógrafa de 31 años, cuenta que chequea las redes sociales "automáticamente", lo cual le parece "terrible". Da un ejemplo de su vida cotidiana: "de repente estoy así y [mi esposo] me dice "¿ya está?, ¿no hay más fotos en Instagram?" Y 'ay no me digas, ¿estabas acá?'…y no me doy cuenta que estaba (…) siento que pierdo mucho tiempo en las redes sociales del día. De mi vida. Muchísimo. Entonces no quiero más".