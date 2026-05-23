México vs Ghana EN VIVO: el Tri recibe al conjunto ghanés en el Estadio Cuauhtémoc para el amistoso previo al Mundial

El Tri se mide ante Ghana en el primero de tres encuentros amistosos previo al mundial 2026. (Ilustración: Jesús Avilés/Infobae México)

Este viernes 22 de mayo, las selecciones de México y Ghana se enfrentan en un partido amistoso internacional en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla. El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos de cara a la Copa del Mundo 2026.

Para el equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, este juego representa el inicio de una serie de tres partidos amistosos en territorio norteamericano previos al torneo mundialista. El cuerpo técnico busca consolidar la lista definitiva de convocados y evaluar el rendimiento del plantel de cara a su debut oficial frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio.