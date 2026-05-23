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México vs Ghana EN VIVO: el Tri recibe al conjunto ghanés en el Estadio Cuauhtémoc para el amistoso previo al Mundial

Los dirigidos por Javier Aguirre se miden ante los africanos en lo que promete ser un partido de muchos goles

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El Tri se mide ante Ghana en el primero de tres encuentros amistosos previo al mundial 2026. (Ilustración: Jesús Avilés/Infobae México)
El Tri se mide ante Ghana en el primero de tres encuentros amistosos previo al mundial 2026. (Ilustración: Jesús Avilés/Infobae México)

Este viernes 22 de mayo, las selecciones de México y Ghana se enfrentan en un partido amistoso internacional en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla. El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos de cara a la Copa del Mundo 2026.

Para el equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, este juego representa el inicio de una serie de tres partidos amistosos en territorio norteamericano previos al torneo mundialista. El cuerpo técnico busca consolidar la lista definitiva de convocados y evaluar el rendimiento del plantel de cara a su debut oficial frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio.

00:27 hsHoy

México vs Ghana EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de preparación al Mundial 2026

El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará este viernes un duelo clave para definir detalles rumbo a la justa mundialista

El conjunto nacional continúa afinando detalles antes de enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)
El conjunto nacional continúa afinando detalles antes de enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana volverá a la actividad este viernes 22 de mayo para disputar uno de sus últimos encuentros de preparación antes del arranque de la Copa del Mundo de 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Selección de Ghana en un partido amistoso que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc.

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