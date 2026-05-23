México vs Ghana EN VIVO: el Tri recibe al conjunto ghanés en el Estadio Cuauhtémoc para el amistoso previo al Mundial

Este viernes 22 de mayo, las selecciones de México y Ghana se enfrentan en un partido amistoso internacional en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla. El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos de cara a la Copa del Mundo 2026.
Para el equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, este juego representa el inicio de una serie de tres partidos amistosos en territorio norteamericano previos al torneo mundialista. El cuerpo técnico busca consolidar la lista definitiva de convocados y evaluar el rendimiento del plantel de cara a su debut oficial frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio.
La Selección Mexicana volverá a la actividad este viernes 22 de mayo para disputar uno de sus últimos encuentros de preparación antes del arranque de la Copa del Mundo de 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Selección de Ghana en un partido amistoso que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc.