Consenso absoluto entre el público y el jurado: la sexta gala de ‘Tu cara me suena 13’ premia con la máxima puntuación una actuación sobresaliente

María Parrado consolida su liderazgo como la concursante más valorada de la edición (T u cara me suena)

La cantante María Parrado ha logrado un consenso absoluto entre el jurado y el público al proclamarse vencedora de la sexta gala de ‘Tu cara me suena 13’, tras una actuación que ha merecido la máxima puntuación de todos los presentes.

Tanto los miembros del jurado —Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Àngel Llácer— como la audiencia han valorado su imitación de Rosalía y la canción ‘La perla’ como la mejor de la noche, consolidando así a Parrado como una de las referencias de esta edición.

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La imitación de la gaditana ha recibido un pleno de 12 puntos del jurado, sumando un total de 48, además de la máxima calificación del público, lo que le ha asegurado la victoria sin necesidad de desempates ni deliberaciones adicionales por parte de los jueces.

Además, en su discurso al recoger el premio, Parrado ha destacado el incremento de los trastornos de la conducta alimentaria entre los jóvenes y ha anunciado la donación de 3.000 euros a la Fundación APE, iniciativa contra los trastornos alimenticios y la dismorfia corporal.

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Clasificación, reconocimientos y emoción

En una noche marcada por un elevado nivel de imitaciones, la evaluación de los concursantes se ha desarrollado como es habitual: J Kbello ha acumulado 42 puntos, recibiendo la segunda mejor nota de Flo y Lolita por su interpretación de Lady Gaga; Cristina Castaño ha alcanzado los 37 puntos, mientras que Leonor Lavado ha sumado 34.

Por su parte, Aníbal Gómez (C Tangana) ha obtenido 29 puntos y Paula Koops, junto a sus acompañantes, 20 puntos, siendo esta última la menos valorada por Flo. Pese a estar enferma, Sole Giménez ha conseguido 26 puntos, después de agradecer el apoyo recibido del programa y de sus compañeros. El resultado más bajo ha sido para Jesulín de Ubrique, con 17 puntos tras su imitación de El Fary. Finalmente, Martín Savi ha sumado 35 puntos en su interpretación de Nino Bravo.

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El elenco celebra una nueva noche de talento y compañerismo en el escenario del programa (Tu cara me suena)

Al concluir la fase de puntuaciones internas, la decisión del público ha dado continuidad a la tendencia del jurado: Jesulín ha sumado 4 puntos del público, Aníbal Gómez 5, Leonor Lavado 6, Paula Koops 7, Sole Giménez 8, Cristina Castaño 9 y Martín Savi 10. J Kbello ha recibido 11 puntos y la máxima puntuación —12 puntos— ha recaído en María Parrado. Esta coincidencia en la valoración ha subrayado el acuerdo entre la audiencia y los jueces sobre la sobresaliente actuación de Parrado.

En esta sexta gala, se ha vivido igualmente un momento destacado cuando el presidente del jurado, Àngel Llácer, ha entregado el habitual trébol de la suerte a Sole Giménez en reconocimiento a su esfuerzo pese a los problemas de voz sufridos durante la semana.

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“Has aguantado como una jabata y te lo queremos regalar porque te lo mereces. Esto es en nombre de todo el programa”, ha explicado Llácer. Giménez, visiblemente emocionada, ha agradecido el acompañamiento y el cuidado recibidos por el equipo, dedicando tanto el trébol como el aplauso a los profesionales que la han asistido y trasladado al hospital.

Próximas imitaciones

La clasificación general mantiene a María Parrado como líder, con una ventaja de tres puntos sobre J Kbello. Les siguen de cerca Cristina Castaño y Martín Savi, mientras que la zona baja de la tabla está ocupada por Jesulín, Aníbal Gómez y Leonor Lavado, con diferencias mínimas entre ellos.

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Respecto a las actuaciones futuras, los concursantes han utilizado el pulsador para conocer sus próximos retos de imitación. El sorteo ha repartido papeles relevantes: Jesulín hará dúo con La Unión en la casilla ‘Original y copia’; Cristina Castaño se transformará en Dulce Pontes; Sole Giménez hará de Mari Trini; y Aníbal Gómez actuará como Vicente Fernández.

María Parrado revela por qué este es el momento perfecto para unirse a 'Tu cara me suena'. La artista habla sobre cómo su momento personal y vital le permite afrontar el concurso con una nueva filosofía.

Por su parte, Paula Koops personificará a Carmen Sevilla; Leonor Lavado como Spagna; María Parrado representará a Ariana Grande; Martín Savi interpretará a Adele; y J Kbello estrenará la casilla ‘Pide un deseo’ con el musical de El Rey León.

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El nivel mostrado por los participantes continúa elevándose gala tras gala, consolidando el programa como líder en la franja de los viernes, con una audiencia que ha superado recientemente los 1.735.000 espectadores y alcanzado un 21,6% de cuota de pantalla, el mayor porcentaje de la presente edición.