Caso Yulixa Toloza: esto fue lo que dijo la mujer que guardó el carro donde habría sido trasladado el cuerpo

El vehículo clave en el caso sirvió para trasladar el cuerpo de Yulixa Toloza desde el centro estético hasta una zona boscosa en Apulo, Cundinamarca - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

Las piezas del rompecabezas sobre la desaparición y muerte de Yulixa Toloza siguen apareciendo una a una en los expedientes judiciales. Entre ellas, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ340 terminó convirtiéndose en uno de los elementos más relevantes de la investigación que adelantan las autoridades por el caso de la mujer de 52 años que falleció después de realizarse un procedimiento estético en Beauty Láser, un establecimiento señalado de operar de manera ilegal en el sur de Bogotá.

El vehículo no solo habría servido para movilizar a los responsables fuera de la capital. Según la Fiscalía, también fue utilizado para sacar el cuerpo de Toloza del centro estético y trasladarlo posteriormente hasta una zona boscosa en Apulo, Cundinamarca, donde el cadáver fue abandonado días después. La historia tomó un nuevo rumbo cuando apareció el testimonio de la mujer que permitió guardar el carro en el garaje de su vivienda, ubicada en Norte de Santander.

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La investigación por la muerte de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético ilegal en Bogotá involucra a un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ340 - crédito Policía Nacional

Su declaración, revelada durante las audiencias judiciales, expuso detalles sobre los movimientos de María Fernanda Delgado Hernández, propietaria de Beauty Láser, y de su esposo Edinson José Torres Sarmiento, quienes posteriormente huyeron hacia Venezuela.

Ambos fueron capturados el 19 de mayo por autoridades venezolanas. Mientras tanto, en Colombia, la investigación avanzó contra otras personas presuntamente involucradas en el intento de ocultar evidencias relacionadas con el caso. Un juez ordenó medida de aseguramiento contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados de intentar desaparecer el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de Yulixa Toloza el 13 de mayo.

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Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía presentó la versión de la propietaria del garaje donde apareció el Chevrolet Sonic. La mujer aseguró que decidió acudir voluntariamente ante las autoridades luego de enterarse por redes sociales de que la Policía buscaba a Delgado, Torres y al médico Eduardo David Ramos por la desaparición de una paciente sometida a procedimientos estéticos.

Según contó, conocía a María Fernanda Delgado desde marzo de 2026 por temas relacionados con venta de calzado. Explicó que la mujer le hacía pedidos frecuentes y que, debido a eso, había tenido contacto ocasional con ella y con Edinson Torres, que en algunas oportunidades recogía los productos en su vivienda. La testigo también aclaró que nunca había visto a Eduardo David Ramos, el cirujano mencionado dentro de la investigación.

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Un juez colombiano ordenó medida de aseguramiento a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado por intentar desaparecer el vehículo vinculado al caso - crédito Policía Nacional

De acuerdo con su relato ante la Fiscalía, todo comenzó el jueves 14 de mayo. Ese día, sobre las 10:11 a. m., María Fernanda Delgado le escribió para comentarle que viajaba desde Bogotá hacia Cúcuta en carro. Horas más tarde, volvió a contactarla para pedirle un favor, necesitaba guardar el vehículo durante unos días.

“A las 6:04 de la tarde ella (María Fernanda) me envía un audio donde me dice: ‘Qué pena y si guardamos el carro en su casa, por ahí cerca hay hoteles.’ Yo le respondo que sí. A las 06:17, yo le envío la ubicación de mi casa. A las 07:10 de la noche, María Fernanda me escribe que ya está afuera de mi casa”, narró la mujer durante su declaración.

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La escena que describió después llamó la atención de los investigadores. Según dijo, María Fernanda llegó acompañada de su esposo y de tres menores de edad, quienes serían hijos de la pareja. Todos descendieron del carro y comenzaron a bajar bolsas y pertenencias. La mujer afirmó que en ese momento Delgado le comentó que planeaban mudarse definitivamente a Venezuela y que necesitaban dejar el vehículo guardado temporalmente porque luego regresarían a Bogotá para terminar de recoger el resto del trasteo.

La investigación vinculó el procedimiento estético ilegal, el traslado del cuerpo y el intento de ocultar pruebas, destacando el papel de Beauty Láser y de sus responsables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Ahí fue donde me enteré de que María Fernanda tenía un salón de estética. Ella me comentó que se iba para Venezuela porque pensaba mudarse del todo, pero que el favor de guardar el carro era por unos días porque tenían que volver a la ciudad de Bogotá para traer todo el trasteo”, relató.

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Según el expediente, la propietaria del garaje aseguró que la pareja permaneció poco tiempo en el lugar. Después de descargar las bolsas, se retiraron y dejaron el automóvil estacionado. La situación cambió al día siguiente. El viernes 15 de mayo, la mujer vio en Facebook publicaciones relacionadas con la desaparición de Yulixa Toloza y con la búsqueda de los responsables del procedimiento estético realizado en Beauty Láser.

Alarmada por las imágenes y los nombres mencionados, decidió escribirle a María Fernanda Delgado para preguntarle directamente si ella era la persona señalada por las autoridades. La respuesta quedó consignada en el proceso judicial.

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“(María Fernanda) me escribió diciéndome: ‘Sí, señora, pero eso fue la otra clínica que yo tenía y yo vendí mi parte. Ahora los dueños son unos colombianos y al parecer por yo ser la extranjera se quieren lavar las manos conmigo, pero yo ya no tengo nada que ver en eso. Yo tengo otra que es solo mía y me tocó cerrar también por esto. Las chicas no pudieron trabajar hoy”, fue la versión que le dio María Fernanda Delgado a la mujer.