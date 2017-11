"¿Derechos a que se les dé agua? ¿De lo que serían las obligaciones de la Ley 14.346? —se pregunta Aboglio—. No se les dan los derechos básicos a la vida, a la libertad y a no ser usados como recursos". La abogada considera que lograr esos reconocimientos dependerá directamente de un avance social desde las estructuras, sobre todo jurídicas. "Esto no va a llegar si la sociedad no cambia porque tienen que cambiar las estructuras sociales y de pensamiento; si no, se sigue pensando que son sujetos de los derechos que les da esa ley regulatoria. Por ejemplo, si dice que un animal no puede cargar más de 300 kilos, está diciendo que puede ser usado para ser cargado. Lo que necesitamos, entonces, es restringir los derechos de los seres humanos a oprimirlos, a esclavizarlos; sobre eso hay que trabajar, sobre esta libertad que nos hemos arrogado para usarlos".