Durante los años que empleé en alejarme de las sombras del mito de mi tío, he podido abordar sus escritos, sus opiniones, sus cartas, y en esta época de descanso de los secretos o tal vez de su conservación a merced de la ficción de encontrar todo en las redes, también pude acceder a documentos perdidos años atrás, discursos, reflexiones, entrevistas. Y para mi sorpresa reconstruí la figura del hermano de mi padre con los elementos que me proporciona el conocimiento y de relleno con los que me donó la deducción, el análisis de sus actos conociendo a la familia, los rasgos compartidos, los diferenciados, las filias y las fobias, sus probables hastíos, ilusiones y decepciones, aunque al cabo, igual que a todos, se me escapa la explicación a esa determinación con la que "parecía querer comerse el mundo", como decía Chichina Ferreyra, su novia de juventud, y que lo llevó a ponerse el mundo por montera y pasar por encima de las preocupaciones cotidianas, de la vida en tamaño pequeño, del agobio de los minutos, la huida de los lazos afectivos, la abulia por las conquistas ya consumadas sea con las mujeres, con los proyectos, las carreras, los deportes, los aprendizajes, para situarse entonces en el casi imperceptible intersticio donde se gestan los cambios de dimensiones, de eras.