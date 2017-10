Mi tía Celia es la hermana que se llevaba un año con Ernesto, eran muy unidos y lo conocía como nadie lo ha conocido jamás. Ella nunca ha dado una entrevista sobre ese hermano, sí sobre mi padre, Juan Martín, cuando estuvo preso durante la dictadura argentina. Más que preguntar y hablar de Ernesto con ella -otros amigos de mi tío, como Alberto Granado, sí me han contado largo y tendido-, he conocido cosas de la rigidez, de la educación de Ernesto, que arrojaron resultados increíbles; cosas positivas para un niño y otras no tanto, en la misma persona de mi tía, al margen de que, de vez en cuando, si se siente cómoda, me cuenta anécdotas, que en realidad me interesan mucho más en la persona de ella que de Ernesto, primero por el roce en la vida, pero además por el valor que encarna su actitud y firmeza en las posiciones tomadas, en la libertad de elección de cómo ser, en su lealtad, habiendo nacido mujer, condición que aún hoy presenta unos cuantos hándicaps frente al privilegio de nacer hombre.