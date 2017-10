Hubo parejas de lesbianas, lesbianas sin pareja, parejas de hombres y hombres y mujeres heterosexuales con sus hijos en brazos. De fondo, los temas que cantaron por megáfono las mujeres de la "Asamblea lésbica permanente" le pusieron el tono de orgullo y alegría a la convocatoria. En vez de "tirate un qué, tirate un paso", llegó el "tijere ¿qué? Tijeretazo". Y la canción de Nene malo dejó de ser "Cómo me gusta la noche" para ser: "Cómo me gusta tu hermana, cómo me gusta tu hermana, salimo´una noche y se hace lesbiana; cómo me gusta tu novia, me mira las tetas resulta tan obvia".