"El auto estaba averiado. Llamé a la grúa y le dije que tengo un mecánico conocido en Morón. Después me aparece esta multa que es insólita. Me causó gracias. Obviamente, hubo algún error pero están con todo los muchachos de la grúa", se quejó Marcelo. "No pienso ir a La Matanza a pagar ni a hacer el reclamo. Yo trabajo todos los días y no puedo", agregó.