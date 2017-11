Tras una carrera de más de 60 años la icónica Barbra Streisand le dice adiós a los escenarios. La ganadora de múltiples premios Grammy y Óscar, se sincera con su público en un concierto único grabado durante la última presentación de su gira mundial Barbra: The Music… The Mem'ries… The Magic! Tour en el American Airlines Arena de la ciudad de Miami. Barbra deleitó a todos sus admiradores con un repertorio de 26 canciones que incluyó temas inmortalizados como Woman in Love y No More Tears (Enough is Enough).