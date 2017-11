Se trata de una mirada a la intimidad de la filmación de Man on the Moon. En ese largometraje estrenado en 1999, Jim Carrey se mete en el papel del comediante Andy Kaufman. Y en Jim & Andy: The Great Beyond se cuentan las experiencias que vivió el popular actor al interpretar al famoso y polifacético comediante. Más de 100 horas de material audiovisual grabadas en el set de Man on the Moon sirvieron para documentar la transformación de Carrey en Kaufman durante el rodaje, que duró cuatro meses.