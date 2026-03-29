Un estudio confirma que las repeticiones isométricas desarrollan tanto músculo como los movimientos completos

Una investigación con 23 levantadores experimentados muestra que tanto el método isométrico como el tradicional logran un crecimiento similar del cuádriceps, abriendo alternativas de rutina para quienes buscan variedad o enfrentan lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio pone en duda una de las creencias más extendidas del entrenamiento de fuerza: que solo los movimientos completos generan mayor crecimiento muscular. En 23 hombres y mujeres con experiencia, las repeticiones isométricas mostraron resultados similares, con efectos visibles en el cuádriceps. El método aparece como una alternativa eficaz ante lesiones, falta de equipamiento o para sumar variedad sin perder resultados.

La investigación, publicada en National Library of Medicine y en Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, analizó durante seis semanas ambos enfoques con dos sesiones semanales. El objetivo: responder si el rango completo de movimiento es realmente indispensable para lograr hipertrofia.

De acuerdo con los autores, cada participante entrenó una pierna con contracciones isométricas unilaterales y la otra con movimientos de rango completo hasta el fallo muscular. En el grupo isométrico, la contracción se mantenía en la posición de máxima flexión de la rodilla durante unos 30 segundos; se midió el grosor muscular antes y después de la intervención en distintas zonas del muslo.

Fundamentos del entrenamiento isométrico y su aplicación

El estudio demuestra que mantener la contracción muscular en máximos estiramientos durante el entrenamiento puede ser tan efectivo como los movimientos completos para aumentar el tamaño muscular en deportistas avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que ambos métodos de entrenamiento aumentaron el tamaño de los cuádriceps de forma similar. La pierna sometida a contracciones isométricas presentó un crecimiento promedio ligeramente mayor (1,9 %) respecto a la pierna entrenada con repeticiones completas (0,8 %), aunque la diferencia no resultó estadísticamente significativa.

El mayor indicio de ventaja para los ejercicios isométricos se observó en la parte superior del muslo; sin embargo, los datos no permitieron extraer conclusiones definitivas.

En ejercicios isométricos, se mantiene la máxima tensión muscular sin movimiento articular, como al permanecer en la parte baja de una sentadilla o una extensión de pierna contra una superficie fija. Este tipo de ejercicio suele considerarse menos efectivo para la hipertrofia, pero los nuevos datos indican que, realizado en posiciones de estiramiento, puede igualar o incluso superar el estímulo de los movimientos tradicionales.

Los autores sostienen que los ejercicios isométricos representan una alternativa para quienes enfrentan lesiones, disponen de poco equipo o buscan variar su rutina. La capacidad de generar tensión máxima sin requerir movimiento permite mantener o aumentar masa muscular durante periodos de rehabilitación o limitaciones logísticas.

Tanto el entrenamiento isométrico como el de rango completo pueden utilizarse para desarrollar cuádriceps grandes en levantadores experimentados. La clave reside en mantener el esfuerzo y la duración adecuados de la contracción, especialmente cuando se apunta a longitudes musculares largas.

Consideraciones para la práctica y diseño de rutinas

El análisis revela que el ejercicio isométrico, realizado sin movimiento articular, es una herramienta válida tanto para aumentar masa muscular como para mantener la fuerza, especialmente útil durante la rehabilitación o la escasez de equipamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destaca que la elección entre repeticiones isométricas o completas puede personalizarse según las necesidades y objetivos del deportista. En situaciones donde el movimiento articular está contraindicado, como en ciertas lesiones, los ejercicios isométricos permiten continuar con el trabajo del músculo sin poner en riesgo la articulación.

El entrenamiento isométrico puede complementar los programas tradicionales para estimular zonas musculares que tienden a estancarse con métodos convencionales. La variación en el ángulo y la duración de la contracción amplía las posibilidades de adaptación muscular y ayuda a prevenir el aburrimiento durante el entrenamiento.

De acuerdo con los autores, la combinación de ambos enfoques resulta beneficiosa, en especial para levantadores avanzados que buscan optimizar el desarrollo regional de los músculos. La inclusión de ejercicios isométricos de larga duración puede ofrecer una ligera ventaja en la hipertrofia de ciertas áreas del muslo, aunque se necesita más investigación para confirmarlo.

Recomendaciones y futuras líneas de investigación

Entrenadores y practicantes pueden incorporar ejercicios isométricos en su programación, ajustando la intensidad y el tiempo bajo tensión según el objetivo. Este método se emplea tanto para ganar masa muscular como para mantener la fuerza durante periodos de inactividad o restricción de movimiento.

Los investigadores sugieren ampliar los estudios con muestras mayores y diferentes grupos musculares para validar la efectividad de los ejercicios isométricos en la hipertrofia global. La evidencia actual respalda el uso de repeticiones isométricas como complemento o alternativa a los entrenamientos de rango completo, especialmente en contextos de recuperación o limitación de recursos.