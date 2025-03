8 personal trainers aconsejan para mejorar tu rutina de ejercicios

Encontrar el balance adecuado es clave al iniciar o ajustar una rutina de ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de iniciar o ajustar una rutina de ejercicio, los expertos coinciden en que la clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre escuchar a tu cuerpo y estar abierto a nuevas prácticas.

En este contexto, ocho entrenadores personales comparten sus mejores recomendaciones para maximizar los resultados y evitar lesiones, basándose en su experiencia y conocimientos. Time presenta los consejos más relevantes que podrían cambiar tu enfoque hacia el fitness.

1. Prioriza la movilidad antes que la fuerza

Ackeem Emmons, entrenador de Tonal, subraya la importancia de incorporar la movilidad en la rutina de ejercicios. Tras años de enfocarse únicamente en la fuerza y la velocidad, Emmons se dio cuenta de que la falta de movilidad era uno de los mayores obstáculos para alcanzar sus objetivos.

A través de su propia experiencia, aprendió que estiramientos y ejercicios de flexibilidad no solo mejoran el bienestar físico, sino que también incrementan el rendimiento.

Emmons sugiere incluir movimientos como el World’s Greatest Stretch y el estiramiento de escorpión en la rutina diaria para mejorar la conciencia corporal y prevenir lesiones.

2. Escucha a tu cuerpo, no a tu rastreador de fitness

Thomas prioriza escuchar las señales del cuerpo sobre seguir dispositivos electrónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laura Thomas, entrenadora en Cleveland, aconseja desconectar de los dispositivos de seguimiento de actividad física y poner atención a las señales del cuerpo. Según ella, no siempre es necesario seguir las indicaciones del rastreador de fitness, especialmente cuando se siente fatiga o estrés.

Antes de un entrenamiento, Thomas recomienda hacer un balance sobre el estado físico y mental, y considerar si una sesión de yoga o trabajo de movilidad sería más beneficiosa que un entrenamiento intenso.

3. Mantén la mente abierta frente a nuevas investigaciones

Kaleigh Ray, fisiologista del ejercicio, destaca la importancia de no quedarse atrapado en modas de fitness y estar siempre dispuesto a aprender.

A pesar de haber sido una defensora de los zapatos minimalistas para correr, Ray cambió de perspectiva al descubrir investigaciones que respaldaban los beneficios de los zapatos de mayor amortiguación.

Según ella, lo que funciona en una etapa de tu viaje fitness puede no ser lo más adecuado más adelante. Su consejo es experimentar con diferentes enfoques y técnicas para encontrar lo que mejor se adapte a tus necesidades en cada momento.

4. Comienza con solo cinco minutos

Para Sarah Pelc Graca, entrenadora y propietaria de Strong with Sarah Weight Loss Coaching, la clave está en no sobrecargarse desde el principio. En momentos de escasa motivación o cuando el tiempo parece no alcanzar, su recomendación es comprometerse con tan solo cinco minutos de ejercicio.

Este enfoque simple y efectivo, como estiramientos rápidos o caminatas ligeras, tiene el poder de generar un impulso que, a menudo, lleva a una sesión más larga. Pelc Graca descubrió este enfoque cuando, siendo madre primeriza, luchaba por encontrar tiempo para entrenar.

5. La salud no tiene una línea de meta

El bienestar se entiende como un proceso continuo sin fecha final, según Smith (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tami Smith, entrenadora personal y fundadora de Fit Healthy Macros, enfatiza que el viaje hacia el bienestar es un proceso continuo sin una fecha de finalización.

Según Smith, a menudo nos obsesionamos con alcanzar metas específicas, como perder peso en un plazo determinado, pero este enfoque puede generar estrés y frustración.

En cambio, adoptar una mentalidad de compromiso a largo plazo, donde los altibajos son parte del proceso, puede llevar a mejores resultados y mayor adherencia al plan de entrenamiento.

6. Hacer amistad con las pesas pesadas

Michelle Porter, entrenadora personal y profesora de yoga, destaca la importancia de desafiar los músculos con pesos mayores, especialmente para las mujeres.

A menudo, existe el temor de que levantar pesas pesadas resulte en un aumento de volumen muscular, pero Porter explica que, en realidad, el entrenamiento con pesas puede ayudar a definir y tonificar el cuerpo.

Su recomendación es centrarse en la forma y en el desafío muscular, en lugar de preocuparse por las calorías quemadas o el ritmo cardíaco.

7. Deja de compararte con los demás

Bill Camarda, entrenador personal y propietario de Limitless Fitness, recuerda que siempre habrá alguien más fuerte o más rápido que tú en el gimnasio.

La clave, según Camarda, es comparar tu progreso únicamente contigo mismo. Este enfoque no solo elimina el ego, sino que también permite enfocarse en lo que realmente es mejor para el cuerpo, sin la presión de competir con los demás.

Reconocer que el camino de cada uno es único puede mejorar la experiencia en el gimnasio y facilitar el progreso.

8. Elige la música adecuada

Emily Abbate destaca cómo la música influye en la motivación al ejercitarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emily Abbate, entrenadora personal y presentadora del podcast Hurdle, señala que la música juega un papel fundamental en la motivación durante el ejercicio.

Escuchar música estimulante o contenido que inspire, como podcasts o audiolibros, puede aumentar el rendimiento y prolongar la duración del entrenamiento.

Según Abbate, encontrar la banda sonora adecuada puede ser el impulso necesario para mantener un ritmo constante, incluso cuando la motivación decae.