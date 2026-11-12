25 años del accidente del vuelo 587: la tragedia que cobró la vida de 176 ciudadanos dominicanos

Columnas de humo se elevaron sobre el vecindario residencial de Belle Harbor, en Queens, minutos después de que el Airbus A300B4-605R de American Airlines se precipitara a tierra el 12 de noviembre de 2001.

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Hoy se cumplen 25 años de aquella mañana de 2001 en la que el vuelo 587 de American Airlines, un Airbus A300B4-605R con destino a Santo Domingo, se precipitó sobre el vecindario residencial de Belle Harbor apenas un minuto y cuarenta segundos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

A las 9:14 de la mañana, el cielo de Queens volvió a oscurecerse, sembrando el pánico en una ciudad que todavía respiraba el polvo y el trauma de los atentados del 11 de septiembre, ocurridos exactamente dos meses y un día antes.

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Sin embargo, mientras Nueva York contenía el aliento temiendo un nuevo ataque terrorista, en las calles de Washington Heights, en el Alto Manhattan, y a más de dos mil kilómetros al sur, en las esquinas de Santo Domingo y Baní, el miedo se transformó rápidamente en un duelo colectivo sin precedentes.

El avión no transportaba solo viajeros; llevaba consigo el pulso diario de una diáspora en constante movimiento, familias enteras que regresaban a casa para abrazar a los suyos, abuelos que volvían tras cuidar nietos y jóvenes cargados de maletas llenas de encargos y promesas.

De las 265 personas que perdieron la vida aquel lunes, 251 pasajeros, nueve miembros de la tripulación y cinco vecinos de Belle Harbor que se encontraban en tierra, la abrumadora mayoría tenía sangre dominicana.

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Equipos de rescate y bomberos trabajaron entre los escombros en la intersección de Newport Avenue y Beach 131st Street, donde impactó el fuselaje principal del vuelo 587 tras despegar del aeropuerto JFK.

Los registros oficiales documentaron que 176 pasajeros viajaban con pasaporte de la República Dominicana, muchos de ellos con doble nacionalidad. Pero la verdadera dimensión humana del golpe se entiende al mirar el cuadro completo: alrededor del 90% de quienes ocupaban aquellos asientos, más de 225 personas, eran de origen o ascendencia dominicana, incluyendo hijos y familiares nacidos o naturalizados en Estados Unidos.

La herida tuvo epicentros muy precisos. En Nueva York, el golpe sacudió los cimientos de Washington Heights, el corazón histórico de la comunidad quisqueyana, donde casi cada edificio tenía un vecino, un amigo o un pariente en la lista de abordaje.

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En la isla, el luto se volvió nacional, pero golpeó con especial crudeza a la provincia Peravia; solo de la ciudad de Baní eran oriundas cerca de 45 de las víctimas. La ruta entre el JFK y el Aeropuerto Internacional de Las Américas era, y sigue siendo, un puente aéreo cotidiano para los dominicanos, lo que convirtió aquella tragedia en la más devastadora para la comunidad en tiempos de paz y en el segundo accidente aéreo más mortífero en la historia de los EEUU.

Un emotivo relato desde República Dominicana sobre el impacto del accidente del Vuelo 587. Testimonios de familias que aún recuerdan a sus seres queridos y la importancia de la memoria colectiva.

Un minuto y cuarenta segundos hacia el abismo

A diferencia de las sospechas iniciales que paralizaron los puentes y túneles de Nueva York esa mañana, la investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) reveló una cadena de errores humanos y fallos técnicos en la cabina. Poco después del despegue, el Airbus se topó con la turbulencia de estela dejada por un Boeing 747 que había partido minutos antes.

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Al intentar estabilizar la aeronave, el copiloto aplicó movimientos bruscos, excesivos y repetidos sobre los pedales del timón de dirección. Por lo que, la estructura no soportó la presión aerodinámica extrema.

El estabilizador vertical, la cola del avión se desprendió en pleno vuelo y cayó en las frías aguas de Jamaica Bay, al norte de la península. Sin control direccional, la aeronave cayó en picada.

Restos del estabilizador vertical de la aeronave son recuperados en las aguas de Jamaica Bay; la investigación de la NTSB determinó que su desprendimiento en pleno vuelo provocó el siniestro. (Foto: Archivo / NTSB)

Antes de tocar tierra, los dos motores también se separaron del fuselaje, impactando a varias cuadras de distancia contra una vivienda, una embarcación y una estación de servicio local.

Finalmente, el cuerpo principal del avión se estrelló en la intersección de Newport Avenue y Beach 131st Street, destruyendo cuatro casas, dañando gravemente otras seis y segando la vida de cinco residentes del barrio que nada sabían del vuelo que rugía sobre sus techos.

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A un cuarto de siglo de distancia, el vuelo 587 permanece como un símbolo imborrable de la unión entre Nueva York y Quisqueya: una tragedia que, aunque nació en el aire por una falla mecánica y de entrenamiento, echó raíces profundas en la memoria de un pueblo que nunca ha dejado de llorar y honrar a los suyos.