Hondureños que residen en el extranjero podrán ingresar artículos libres de impuestos

La normativa contempla la entrada sin impuestos de dispositivos médicos de uso personal como glucómetros y concentradores de oxígeno.

Guardar

Los compatriotas que regresen a Honduras durante la temporada de fin de año tendrán la posibilidad de introducir determinados bienes de uso personal y doméstico sin pagar tributos aduaneros, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la Ley del Hondureño Ausente.

La disposición comenzará a aplicarse el próximo 15 de noviembre y estará vigente durante dos meses, hasta el 15 de enero de 2027. El beneficio está dirigido a hondureños que acrediten haber residido permanentemente en el extranjero por más de un año y también contempla a los hijos de padre o madre hondureño por nacimiento que hayan nacido fuera del territorio nacional.

PUBLICIDAD

La exoneración está contemplada en el Decreto Legislativo No. 185-86, actualizado en noviembre de 2021, y permite ingresar mercancías autorizadas sin pagar impuestos, tasas ni otros gravámenes fiscales. Sin embargo, la franquicia se concede de manera individual y por una sola vez al momento de entrar al país.

La lista de productos permitidos comprende artículos para el hogar o de uso personal. Entre ellos figuran prendas de vestir, zapatos, ropa de cama, libros y adornos personales.

Los beneficiarios podrán transportar una computadora portátil, una tableta electrónica, hasta dos teléfonos móviles y un televisor nuevo cuya pantalla no supere las 55 pulgadas.

PUBLICIDAD

En el caso de los electrodomésticos, la normativa contempla aparatos de uso doméstico como cafeteras, licuadoras, hornos microondas y ventiladores. También se autoriza el ingreso de instrumentos musicales, cámaras fotográficas y de video, así como juguetes.

La disposición incluye, además, equipos médicos destinados al uso personal, entre ellos glucómetros, nebulizadores, medidores de presión arterial y concentradores portátiles de oxígeno, una categoría que puede resultar de utilidad para quienes necesitan trasladar dispositivos vinculados a su atención médica.

Requisitos para obtener la exoneración

Para acogerse a este beneficio no basta con presentar la documentación de viaje. Los interesados deberán demostrar que cumplen con las condiciones de residencia y nacionalidad establecidas en la legislación.

PUBLICIDAD

La Administración Aduanera de Honduras, organismo estatal encargado del control del comercio exterior, establece que pueden acceder a la franquicia los hondureños por nacimiento y los hijos de padre o madre hondureño por nacimiento, siempre que acrediten una residencia permanente fuera del país superior a un año.

Como parte del procedimiento, los viajeros deberán presentar su pasaporte hondureño o extranjero, o algún otro documento oficial emitido en el país donde residen.

Las mercancías bajo la modalidad de equipaje no acompañado disponen de un plazo de arribo de diez días posteriores a la llegada del pasajero.

Otro requisito consiste en entregar un inventario detallado de los bienes que se pretenden introducir, acompañado de sus respectivos valores aduaneros. Las mercancías deberán corresponder a las cantidades autorizadas y estar destinadas exclusivamente al uso personal o familiar.

PUBLICIDAD

Las autoridades aduaneras advierten que los artículos no podrán tener fines comerciales ni estar sujetos a restricciones o prohibiciones de importación. El beneficio no constituye una autorización para introducir productos destinados a la venta dentro del territorio hondureño.

Los bienes podrán ingresar bajo la modalidad de equipaje acompañado, es decir, cuando viajan junto con el pasajero, o como equipaje no acompañado.

Para esta última modalidad existe una condición adicional: las mercancías deberán arribar a Honduras en un plazo máximo de diez días posteriores al ingreso del viajero al territorio nacional.

La Ley del Hondureño Ausente entra en vigencia el 15 de noviembre y concluye el 15 de enero de 2027.

Todas las aduanas habilitadas

El jefe de la Sección de Normas y Procesos Aduaneros, Valentín Martínez, explicó que la aplicación de la normativa estará a cargo del personal de Aduanas Honduras en los diferentes puntos de entrada al país.

PUBLICIDAD

La atención se brindará en las aduanas aéreas, terrestres y marítimas, además de los puestos fronterizos integrados, donde los viajeros podrán realizar el trámite para solicitar la exoneración.

Martínez recordó que el beneficio tiene carácter personal e intransferible, por lo que no puede ser utilizado por otra persona ni solicitarse más de una vez.