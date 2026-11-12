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Hondureños que residen en el extranjero podrán ingresar artículos libres de impuestos

Los hondureños que hayan permanecido más de un año fuera del país podrán ingresar ropa, electrodomésticos, teléfonos móviles, computadoras y equipos médicos de uso personal sin pagar impuestos

La normativa contempla la entrada sin impuestos de dispositivos médicos de uso personal como glucómetros y concentradores de oxígeno.
La normativa contempla la entrada sin impuestos de dispositivos médicos de uso personal como glucómetros y concentradores de oxígeno.
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Los compatriotas que regresen a Honduras durante la temporada de fin de año tendrán la posibilidad de introducir determinados bienes de uso personal y doméstico sin pagar tributos aduaneros, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la Ley del Hondureño Ausente.

La disposición comenzará a aplicarse el próximo 15 de noviembre y estará vigente durante dos meses, hasta el 15 de enero de 2027. El beneficio está dirigido a hondureños que acrediten haber residido permanentemente en el extranjero por más de un año y también contempla a los hijos de padre o madre hondureño por nacimiento que hayan nacido fuera del territorio nacional.

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La exoneración está contemplada en el Decreto Legislativo No. 185-86, actualizado en noviembre de 2021, y permite ingresar mercancías autorizadas sin pagar impuestos, tasas ni otros gravámenes fiscales. Sin embargo, la franquicia se concede de manera individual y por una sola vez al momento de entrar al país.

La lista de productos permitidos comprende artículos para el hogar o de uso personal. Entre ellos figuran prendas de vestir, zapatos, ropa de cama, libros y adornos personales.

Los beneficiarios podrán transportar una computadora portátil, una tableta electrónica, hasta dos teléfonos móviles y un televisor nuevo cuya pantalla no supere las 55 pulgadas.

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En el caso de los electrodomésticos, la normativa contempla aparatos de uso doméstico como cafeteras, licuadoras, hornos microondas y ventiladores. También se autoriza el ingreso de instrumentos musicales, cámaras fotográficas y de video, así como juguetes.

La disposición incluye, además, equipos médicos destinados al uso personal, entre ellos glucómetros, nebulizadores, medidores de presión arterial y concentradores portátiles de oxígeno, una categoría que puede resultar de utilidad para quienes necesitan trasladar dispositivos vinculados a su atención médica.

Requisitos para obtener la exoneración

Para acogerse a este beneficio no basta con presentar la documentación de viaje. Los interesados deberán demostrar que cumplen con las condiciones de residencia y nacionalidad establecidas en la legislación.

La Administración Aduanera de Honduras, organismo estatal encargado del control del comercio exterior, establece que pueden acceder a la franquicia los hondureños por nacimiento y los hijos de padre o madre hondureño por nacimiento, siempre que acrediten una residencia permanente fuera del país superior a un año.

Como parte del procedimiento, los viajeros deberán presentar su pasaporte hondureño o extranjero, o algún otro documento oficial emitido en el país donde residen.

La normativa contempla la entrada sin impuestos de dispositivos médicos de uso personal como glucómetros y concentradores de oxígeno.
Las mercancías bajo la modalidad de equipaje no acompañado disponen de un plazo de arribo de diez días posteriores a la llegada del pasajero.

Otro requisito consiste en entregar un inventario detallado de los bienes que se pretenden introducir, acompañado de sus respectivos valores aduaneros. Las mercancías deberán corresponder a las cantidades autorizadas y estar destinadas exclusivamente al uso personal o familiar.

Las autoridades aduaneras advierten que los artículos no podrán tener fines comerciales ni estar sujetos a restricciones o prohibiciones de importación. El beneficio no constituye una autorización para introducir productos destinados a la venta dentro del territorio hondureño.

Los bienes podrán ingresar bajo la modalidad de equipaje acompañado, es decir, cuando viajan junto con el pasajero, o como equipaje no acompañado.

Para esta última modalidad existe una condición adicional: las mercancías deberán arribar a Honduras en un plazo máximo de diez días posteriores al ingreso del viajero al territorio nacional.

La normativa contempla la entrada sin impuestos de dispositivos médicos de uso personal como glucómetros y concentradores de oxígeno.
La Ley del Hondureño Ausente entra en vigencia el 15 de noviembre y concluye el 15 de enero de 2027.

Todas las aduanas habilitadas

El jefe de la Sección de Normas y Procesos Aduaneros, Valentín Martínez, explicó que la aplicación de la normativa estará a cargo del personal de Aduanas Honduras en los diferentes puntos de entrada al país.

La atención se brindará en las aduanas aéreas, terrestres y marítimas, además de los puestos fronterizos integrados, donde los viajeros podrán realizar el trámite para solicitar la exoneración.

Martínez recordó que el beneficio tiene carácter personal e intransferible, por lo que no puede ser utilizado por otra persona ni solicitarse más de una vez.

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