Ciencia

Qué es la anhedonia y cómo distinguirla de la tristeza

La pérdida persistente de interés o placer puede afectar la rutina y requiere atención si se combina con otros síntomas

Dibujo de una persona sentada con una taza dentro de una campana de cristal sobre una mesa con guitarra, violín, flores y frutas.
La anhedonia se define como la pérdida sostenida del interés o del placer ante experiencias previamente gratificantes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tristeza y la pérdida de interés o placer pueden aparecer juntas, aunque no describen exactamente la misma experiencia. Una persona puede sentirse triste después de una pérdida, un conflicto o una preocupación y conservar la capacidad de disfrutar de ciertas actividades. La anhedonia, en cambio, se refiere a una disminución o ausencia de satisfacción ante experiencias que antes resultaban gratificantes.

Ambas manifestaciones pueden formar parte de un cuadro depresivo, pero también presentarse en otras circunstancias. Según la Mayo Clinic, la depresión puede incluir alteraciones del sueño, el apetito, la energía y la concentración, además de cambios persistentes en el estado de ánimo. La duración de los síntomas y su impacto sobre las actividades cotidianas son elementos fundamentales para determinar cuándo resulta necesaria una evaluación profesional.

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La sensación de desconexión, vacío o indiferencia tampoco constituye por sí misma un diagnóstico. Puede aparecer en situaciones de agotamiento o estrés, aunque su persistencia o intensificación requiere atención. El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) recomienda consultar cuando los síntomas depresivos se mantienen durante la mayor parte del día, todos los días, por más de dos semanas. Ese plazo no basta por sí solo para establecer un diagnóstico.

La pérdida de placer puede aparecer sin que predomine la tristeza

Una mujer en un sillón mira hacia la ventana junto a una mesa con una guitarra acústica, un cuaderno abierto y pinceles.
La Mayo Clinic señala que la persistencia temporal y el deterioro funcional en la rutina diferencian a la depresión de un malestar transitorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona puede continuar con sus responsabilidades, mantener vínculos personales o participar en actividades habituales y, aun así, sentir que esas experiencias dejaron de producirle satisfacción. En otros casos, la pérdida de interés se manifiesta mediante el abandono de pasatiempos, una menor iniciativa social o la dificultad para encontrar motivación.

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La Cleveland Clinic distingue dos formas principales de anhedonia: la social, relacionada con la disminución del disfrute en las relaciones interpersonales, y la física, que afecta la respuesta placentera a estímulos como la música, la comida, los olores o el contacto.

Este síntoma puede coincidir con la apatía, caracterizada principalmente por una reducción de la iniciativa o la motivación. Aunque ambos conceptos tienen características diferentes, no constituyen categorías completamente separadas: una persona puede experimentar simultáneamente dificultades para iniciar actividades y una menor satisfacción al realizarlas.

Personas sentadas alrededor de una mesa con comida y platos, mientras una joven en el centro mira hacia un lado con los brazos cruzados.
La anhedonia puede manifestarse como una menor capacidad para disfrutar de los vínculos sociales o de estímulos cotidianos, como la música, la comida y el contacto físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión académica publicada en 2023 en Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, elaborada por Alessandro Serretti, de la Universidad de Bolonia, examinó el papel de la anhedonia en la depresión y otros trastornos psiquiátricos. El trabajo señala que este síntoma comprende distintas alteraciones de los procesos relacionados con la recompensa y requiere una evaluación específica, incluso cuando aparece junto con otras manifestaciones emocionales.

El patrón estacional requiere observar recurrencia y funcionamiento diario

Los cambios de estación pueden coincidir con variaciones del estado de ánimo, pero la disminución de las horas de luz no provoca automáticamente un trastorno depresivo. El National Institute of Mental Health (NIMH) de Estados Unidos describe el trastorno afectivo estacional como una forma de depresión caracterizada por episodios recurrentes asociados con determinadas épocas del año.

En su presentación invernal, los síntomas suelen comenzar a fines del otoño o principios del invierno y mejorar durante la primavera o el verano. También existe una variante menos frecuente que aparece en los meses cálidos. Entre las manifestaciones del patrón invernal pueden encontrarse el exceso de sueño, el aumento del apetito, los antojos de carbohidratos y el aislamiento social.

Para establecer un diagnóstico, el NIMH señala que deben evaluarse los episodios depresivos asociados con una estación específica durante al menos dos años consecutivos, así como su mayor frecuencia en ese período respecto de otras épocas. La identificación de este patrón requiere una valoración clínica y no puede basarse únicamente en sentirse desanimado durante el invierno.

Cuándo buscar ayuda profesional

La dificultad para disfrutar de experiencias habituales no permite identificar por sí sola su origen. El malestar puede relacionarse con diferentes circunstancias personales o condiciones de salud, por lo que resulta importante considerar su evolución y la presencia de otros síntomas.

Cuando la pérdida de interés persiste, empeora o interfiere con el trabajo, los vínculos y las tareas diarias, corresponde consultar con un profesional de salud o de salud mental. No es necesario esperar a que transcurran dos semanas para solicitar asistencia si el sufrimiento es intenso o afecta significativamente el funcionamiento cotidiano.

Ante pensamientos de autolesión o suicidio, o cuando una persona siente que no puede mantenerse a salvo, es necesario buscar ayuda inmediata mediante los servicios de emergencia o una guardia médica. También resulta importante solicitar el acompañamiento de alguien de confianza mientras se recibe atención.

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