Ciencia

Un nuevo estudio identificó cómo el corazón usa dos “combustibles” a la vez: de qué se trata

La investigación registró una vía celular que separa el uso de glucosa del aprovechamiento del lactato y ayuda a sostener la producción de energía ante situaciones de estrés

Ilustración de la sección de un corazón con un haz luminoso amarillo a la izquierda y otro celeste a la derecha sobre fondo azul oscuro.
La célula cardíaca procesa la glucosa en el citosol y el lactato en las mitocondrias para evitar la competencia entre ambas fuentes de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El corazón mantiene un trabajo continuo: se contrae durante todo el día y requiere un suministro constante de energía para conservar su función. La alimentación suficiente, la actividad física acorde a cada situación y otros hábitos saludables forman parte del contexto que acompaña el cuidado cardiovascular, junto con los controles médicos cuando son necesarios.

Las necesidades energéticas del músculo cardíaco pueden variar frente al esfuerzo, los cambios en la disponibilidad de nutrientes o una lesión. Por eso, comprender de qué manera el corazón utiliza sus combustibles resulta relevante para la investigación sobre enfermedades como la insuficiencia cardíaca, una condición en la que el órgano pierde capacidad para bombear sangre de manera adecuada.

PUBLICIDAD

En ese marco, una investigación publicada de la Universidad de Utah describió que el corazón puede usar glucosa y lactato al mismo tiempo para mantener su producción de energía. El trabajo identificó una vía celular que actúa como respaldo cuando el músculo cardíaco atraviesa situaciones de estrés.

El estudio describe cómo se distribuyen la glucosa y el lactato dentro de la célula cardíaca

La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Utah y publicada en la revista Nature, partió de una característica conocida del corazón: su capacidad para utilizar distintos combustibles según sus demandas energéticas. Entre ellos se encuentran la glucosa y el lactato, dos compuestos derivados de los carbohidratos que pueden aportar energía al organismo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el estudio, en la mayor parte de los tejidos un incremento en el uso de glucosa limita el aprovechamiento del lactato, y a la inversa. En el músculo cardíaco, en cambio, ambos procesos pueden ocurrir de forma simultánea. Esa flexibilidad metabólica permite que el corazón tenga más de una alternativa para sostener su actividad.

Modelo de un corazón humano con vasos sanguíneos iluminados en azul celeste, situado sobre un pedestal negro frente a un fondo oscuro.
Ambas rutas metabólicas aportan sustratos al ciclo de Krebs desde zonas celulares distintas para sostener el trabajo continuo del músculo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores observaron que la glucosa se procesa en el citosol, que es el espacio principal dentro de la célula, mientras que el lactato se utiliza dentro de las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras celulares que producen gran parte de la energía necesaria para las funciones del organismo.

La investigación señala que esta separación evita que ambas rutas compitan entre sí por los mismos recursos químicos. De ese modo, ambas pueden contribuir al ciclo de Krebs, un conjunto de reacciones celulares que participa en la generación de energía, desde zonas distintas de la célula.

El mecanismo depende de MCT1, una proteína que transporta lactato hacia el interior de las mitocondrias. El estudio identificó que MCT1 está presente en la membrana mitocondrial interna de cardiomiocitos de ratones y humanos. Los cardiomiocitos son las células especializadas que forman el músculo cardíaco y permiten su contracción.

Gregory Ducker, profesor asistente de Bioquímica de la Universidad de Utah y autor principal del trabajo, afirmó en una publicación de la institución que este sistema parece ser “un respaldo fundamental para la función cardíaca”. Según explicó, su relevancia aumenta en una emergencia o frente a una exigencia metabólica elevada.

Podría orientar futuras investigaciones sobre insuficiencia cardíaca

El estudio evaluó distintos escenarios de estrés para el corazón, entre ellos la hipertrofia cardíaca, la sobrecarga de presión y la lesión por isquemia y reperfusión. Según los autores, la pérdida de MCT1 redujo la capacidad de las mitocondrias para oxidar lactato, es decir, para transformarlo en energía utilizable. En los modelos animales expuestos a estrés, esa alteración afectó la flexibilidad metabólica del corazón y aceleró la aparición de signos compatibles con insuficiencia cardíaca.

La investigación también analizó tejido cardíaco humano procedente de donantes y de personas con insuficiencia cardíaca avanzada. Allí detectó la presencia de MCT1 en las mitocondrias, aunque los resultados no establecen un tratamiento ni una estrategia clínica aplicable en la actualidad.

Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
El médico Stavros Drakos planteó que optimizar el uso de lactato representa una vía de estudio para preservar la función cardíaca tras un infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stavros Drakos, profesor de Medicina de la Universidad de Utah y coautor principal del estudio, sostuvo que mejorar la capacidad del corazón para usar lactato como fuente de energía podría favorecer la función del músculo cardíaco en personas con insuficiencia cardíaca o infartos. Esa posibilidad, sin embargo, forma parte de una línea de investigación y no de una recomendación terapéutica disponible.

Los resultados se apoyan principalmente en experimentos con ratones, cardiomiocitos aislados y análisis de muestras humanas. Por eso, el trabajo permite describir un mecanismo biológico y plantear posibles objetivos para nuevos estudios, pero no demuestra que modificar la ingesta de lactato, la alimentación o la rutina de ejercicio produzca el mismo efecto en personas.

Ducker indicó que el objetivo a largo plazo es encontrar formas de intervenir sobre el músculo cardíaco para favorecer su reparación y su capacidad de utilizar lactato. La investigación propone que el metabolismo del lactato podría ser una pieza relevante en la respuesta del corazón ante el daño y el estrés energético.

Temas Relacionados

CorazónSaludSalud cardiovascularNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alzheimer antes de los 65 años: por qué avanza más rápido y puede confundirse con depresión

Una investigación mostró que la proteína tau se extiende más aceleradamente en pacientes jóvenes y que además suelen tener síntomas menos asociados a los olvidos

Alzheimer antes de los 65 años: por qué avanza más rápido y puede confundirse con depresión

Reemplazar los lácteos por opciones vegetales podría reducir la ingesta de micronutrientes, según un estudio

Una investigación del Reino Unido estimó que el cambio parcial o total de leche, queso y yogur por sustitutos vegetales puede disminuir el aporte de minerales y vitaminas

Reemplazar los lácteos por opciones vegetales podría reducir la ingesta de micronutrientes, según un estudio

Más de 11 millones de personas en América Latina tienen diabetes y no lo saben

La falta de diagnóstico afecta a casi un tercio de quienes conviven con esta enfermedad en América Central y del Sur. Se prevé que el número de casos en ambos subcontinentes crecerá 46% hacia 2050, hasta superar los 51 millones

Más de 11 millones de personas en América Latina tienen diabetes y no lo saben

Descubren patrones de actividad cerebral que podrían anticipar el riesgo de Alzheimer hasta 12 años antes de los fallos de memoria

Un estudio de la Universidad de Stanford comparó pacientes diagnosticados con la enfermedad y a los llamados “super ancianos”, mayores de 75 años con una longevidad excepcional. Buscan predecir la probabilidad de deterioro cognitivo o neurodegeneración

Descubren patrones de actividad cerebral que podrían anticipar el riesgo de Alzheimer hasta 12 años antes de los fallos de memoria

Chernóbil, 40 años después: los perros que sobrevivieron al desastre nuclear son genéticamente distintos, según un estudio

La investigación analizó los genomas de 63 animales y halló variaciones en más de 100 zonas del ADN vinculadas con el cáncer, la reparación celular y la respuesta inmunitaria del organismo

Chernóbil, 40 años después: los perros que sobrevivieron al desastre nuclear son genéticamente distintos, según un estudio

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

TELESHOW

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

La despedida de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos: su hija comunicó cuándo y dónde será su velatorio

Iliana le dedicó una carta a su papá Juan Carlos Calabró a 13 años de su muerte: “Gracias por seguir acá”

Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: “Sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla”

INFOBAE AMÉRICA

Tolkien, el hombre detrás de la Tierra Media: una infancia difícil, un amor prohibido y la fe que lo volvió inflexible

Tolkien, el hombre detrás de la Tierra Media: una infancia difícil, un amor prohibido y la fe que lo volvió inflexible

Crisis en Paraguay: el presidente Santiago Peña comparecerá este viernes ante el Congreso por el juicio político en su contra

El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo