Cómo diferenciar un dolor en la espalda de una distensión muscular o un problema en la columna vertebral

El dolor de espalda agudo dura hasta algunas semanas y se vincula con lesiones musculares, mientras que el cuadro crónico supera los tres meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor de espalda puede aparecer después de levantar peso, permanecer mucho tiempo en una misma postura o realizar un movimiento brusco. También puede instalarse sin un desencadenante claro y afectar tareas cotidianas como caminar, sentarse o levantarse. Aunque suele relacionarse con músculos y ligamentos, no todos los episodios tienen el mismo origen ni requieren la misma respuesta.

Una primera distinción permite ordenar el problema. El dolor agudo es el que dura desde algunos días hasta algunas semanas y con frecuencia se vincula con una lesión reciente de tejidos blandos. En cambio, el crónico persiste durante más de tres meses y puede asociarse con desgaste de las estructuras de la columna, artritis u otras condiciones que deben ser evaluadas en función de los síntomas y los antecedentes de cada persona.

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De acuerdo con la clínica Orlando Health, la mayoría de los cuadros de dolor de espalda no presenta complicaciones y suele resolverse de forma espontánea. Sin embargo, reconocer los signos que acompañan al dolor resulta importante para diferenciar una distensión temporal de un problema que requiere atención médica.

La zona lumbar concentra la mayoría de las distensiones debido al peso corporal y a factores como el sedentarismo o posturas inadecuadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué causa responde cada dolor de espalda

El dolor lumbar agudo suele tener un origen muscular. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que un movimiento repentino, el levantamiento de un objeto pesado, una caída o permanecer sentado durante un período prolongado pueden provocar distensión o desgarro de los músculos y ligamentos que sostienen la espalda. En estos casos pueden aparecer rigidez, espasmos, sensibilidad localizada y dificultad para moverse.

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La doctora Julie Saranita, especialista en neurología de Orlando Health, señaló que una lesión muscular o ligamentaria puede producirse por sobreesfuerzo, movimientos repentinos o el levantamiento de peso. Este tipo de dolor se considera no complicado cuando no se acompaña de signos neurológicos u otros síntomas de alarma.

El dolor neuropático representa cerca del 5% de los episodios y surge por el compromiso de nervios a causa de hernias o artrosis facetaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Biblioteca Nacional de Medicina informó que la zona lumbar es la más afectada porque soporta gran parte del peso corporal. También mencionó factores que pueden aumentar la probabilidad de nuevos episodios, entre ellos una vida sedentaria, exceso de peso, músculos abdominales débiles y posturas inadecuadas. La prevención, de acuerdo con la entidad estadounidense, incluye fortalecer la musculatura del tronco, mantener actividad física regular y emplear técnicas adecuadas para levantar objetos.

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Otra categoría es el dolor neuropático, que aparece cuando se comprometen los nervios de la columna o de las extremidades inferiores. Orlando Health estimó que esta situación está presente en cerca del 5% de los casos. Puede vincularse con hernias de disco, espolones óseos, fracturas por compresión relacionadas con osteoporosis o artritis de las articulaciones facetarias, que conectan las vértebras.

En tanto, Harvard explica que una hernia discal puede provocar dolor intenso en la zona lumbar cuando el disco comprime un nervio, con molestias que se irradian hacia una pierna. La estenosis espinal, que consiste en un estrechamiento del canal vertebral, también puede producir dolor, entumecimiento o debilidad en espalda y piernas, sobre todo al caminar o permanecer de pie.

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Levantar mucho peso puede conducir en algunos casos a dolores de espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor persistente no siempre se explica por una sola causa. La Biblioteca Nacional de Medicina indicó que, en los cuadros crónicos, pueden intervenir el desgaste vinculado al trabajo o al deporte, lesiones previas, cirugías, artritis, escoliosis, fibromialgia y afecciones inflamatorias. Por eso, la duración del síntoma, su localización, la intensidad y los cambios en la movilidad forman parte de la evaluación clínica.

Cuándo el dolor requiere una atención médica

Una molestia no define por sí sola una urgencia, pero hay señales que requieren atención sin demora. Saranita indicó que se debe consultar de inmediato cuando el dolor aparece tras una lesión o caída, surge repentinamente sin causa evidente o se mantiene intenso durante más de 48 horas. También señaló como signos de alerta la fiebre, el entumecimiento u hormigueo en brazos o piernas, la debilidad, los cambios en el control de la vejiga o el intestino y el deterioro del equilibrio o la coordinación.

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Las pruebas de diagnóstico por imagen como resonancias o radiografías se reservan para cuadros persistentes o con sospecha de gravedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Joerg Ermann, reumatólogo afiliado a Harvard, afirmó que el dolor lumbar de aparición reciente que persiste después de un par de semanas amerita una evaluación médica. La institución educativa identificó como síntomas preocupantes la pérdida de peso no intencional, los escalofríos, el dolor que se irradia a las piernas y las alteraciones urinarias o intestinales.

Los especialistas de Stony Brook Medicine, de la Universidad Estatal de Nueva York, también remarcaron la importancia de observar la pérdida de fuerza o funcionalidad. Iván Zapolsky, cirujano ortopédico, explicó en el podcast Health Yeah que el dolor intenso que dura varios días o la dificultad para levantarse y caminar sin que el dolor lo explique pueden indicar un problema que necesita valoración profesional.

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La Biblioteca Nacional de Medicina indicó que las pruebas de imagen no suelen ser necesarias en las primeras semanas de un dolor lumbar sin señales de alarma. Si hay síntomas que sugieren una afección más grave o si el dolor persiste, el profesional puede considerar radiografías, resonancia magnética, tomografía computarizada, análisis de sangre u otros estudios.

El tratamiento inicial suele ser conservador. Según Orlando Health, puede incluir control del dolor, fármacos antiinflamatorios o relajantes musculares y fisioterapia, según la causa identificada. La cirugía se analiza cuando los tratamientos conservadores no dan resultado tras un período de 6 a 12 semanas o cuando aparecen déficits neurológicos relevantes.

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