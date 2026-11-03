Calendario lunar de noviembre de 2026: cuándo habrá luna llena

La Luna llena del 24 de noviembre de 2026 alcanzará su fase máxima a las 14:53 UTC, lo que equivale a las 11:53 en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Luna llena de noviembre de 2026 será el martes 24 y coincidirá con una superluna. En Argentina, alcanzará su fase plena a las 11:53, de acuerdo con el calendario del Observatorio Naval de Estados Unidos. Todos los horarios de esta guía corresponden a la hora oficial argentina.

La Luna podrá verse casi completa durante las noches próximas a esa fecha. Para planificar la observación, conviene consultar la hora de salida del satélite en cada ciudad y buscar un horizonte despejado hacia el este, además de tener en cuenta las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

La fecha de noviembre corresponde a la tradicional Luna llena del Castor, una denominación frecuente en calendarios y almanaques de América del Norte. El nombre no modifica el fenómeno astronómico: identifica a la Luna llena de ese mes en una tradición de nombres estacionales.

El calendario lunar ofrece cuatro momentos principales en cada ciclo: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Las fechas y los horarios que siguen están convertidos a la hora oficial de la Argentina, correspondiente al huso UTC-3.

Las fases de la Luna marcarán cuatro fechas centrales en noviembre de 2026

Noviembre comenzará con el cuarto menguante el 1 a las 17:28. La Luna nueva llegará el 9 a las 04:02, cuando la parte iluminada del satélite queda orientada hacia el Sol y resulta difícil de ver desde la Tierra.

PUBLICIDAD

El cuarto creciente ocurrirá el 17 de noviembre a las 08:48. La Luna llena completará el ciclo de las fases principales del mes el día 24 a las 11:53, según los cálculos del Observatorio Naval de Estados Unidos. Todos los horarios corresponden a Argentina.

La Luna llena alcanzará su máximo el 24 de noviembre

Aunque el instante exacto de la plenitud ocurrirá durante la mañana del martes 24 de noviembre en Buenos Aires, la Luna podrá apreciarse casi completa durante las noches previas y posteriore (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase plena será durante la mañana del 24 de noviembre en buena parte de América. Sin embargo, el mejor momento para buscarla a simple vista será al anochecer del 23 o del 24 de noviembre, cuando salga por el este y permanezca visible durante la noche.

La diferencia entre el instante exacto de la fase llena y la observación práctica es importante: el plenilunio es un momento astronómico preciso, pero el disco lunar parece lleno durante más de una noche. La hora de salida, la altura sobre el horizonte y las nubes determinarán la visibilidad desde cada lugar.

PUBLICIDAD

Según una guía de EarthSky, la Luna llena se ubicará en la zona de la constelación de Tauro y tendrá cerca a las Pléyades y a Aldebarán. Estos objetos podrán distinguirse mejor en condiciones de cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica.

La cercanía al perigeo explica por qué se la llama superluna

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto. El perigeo es el punto de esa trayectoria en el que se encuentra más cerca del planeta, mientras que el apogeo es el punto de mayor distancia.

Una superluna ocurre cuando una Luna llena coincide con una posición próxima al perigeo. La NASA señala que “superluna” no es una categoría astronómica oficial, sino un nombre de uso extendido para las lunas llenas que se producen cerca de esa parte de la órbita.

PUBLICIDAD

Por esa cercanía, el disco lunar puede verse algo mayor y más luminoso que una Luna llena promedio. La diferencia suele ser sutil a simple vista, aunque puede apreciarse al comparar imágenes tomadas en distintos momentos del año. La NASA incluye al 24 de noviembre y al 24 de diciembre entre las superlunas de 2026.

La llamada superluna ocurre cuando la fase llena coincide con una posición cercana al perigeo, el punto de la órbita lunar más próximo a la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre Luna llena del Castor forma parte de una tradición estacional norteamericana

Luna del Castor o Beaver Moon es uno de los nombres populares que reciben las lunas llenas. Las lunas llenas mensuales tienen nombres tradicionales en los almanaques de América del Norte. La denominación Luna del Castor se asocia habitualmente con la época en que los castores refuerzan sus refugios y almacenan alimento antes de los meses fríos del hemisferio norte, según el Departamento de Recursos Naturales de Maryland.

PUBLICIDAD

Existen otras denominaciones tradicionales para la Luna llena de noviembre, como Luna de Escarcha. Esos nombres varían según las fuentes y las tradiciones culturales, por lo que deben entenderse como referencias populares y no como clasificaciones científicas, de acuerdo con el Real Observatorio de Greenwich.

La condición astronómica de Luna llena depende de la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Cuando el satélite se encuentra en el lado opuesto al Sol visto desde nuestro planeta, su hemisferio orientado hacia la Tierra aparece iluminado, tal como explica el sitio especializado Time and Date.

El calendario lunar de 2026 cerrará con otra Luna llena el 24 de diciembre

Después de la Luna llena de noviembre, diciembre tendrá cuarto menguante el 1 de diciembre a las 03:08 en Argentina. La Luna nueva ocurrirá el 8 de diciembre a las 21:52, mientras que el cuarto creciente será el 17 de diciembre a las 02:42.

PUBLICIDAD

La última Luna llena de 2026 llegará en Argentina el 23 de diciembre a las 22:28, aunque el instante astronómico global se producirá el 24 de diciembre a las 01:28 UTC.

Esa fecha también será una superluna, según el calendario de la NASA. Como las fases son instantes astronómicos globales, la jornada local y el horario de observación pueden variar según la ciudad desde la que se mire el cielo.