VIH: cómo el éxito de los tratamientos cambió la percepción del riesgo y debilitó la prevención

Los tratamientos antirretrovirales transformaron el VIH en una enfermedad crónica controlable y cambiaron la percepción del riesgo

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El VIH ya no tiene la misma carga que hace décadas. Los avances en los tratamientos permitieron convertir una infección que durante los años más duros de la epidemia estaba asociada con la muerte en una enfermedad crónica que puede controlarse. Una persona que cumple correctamente con la terapia antirretroviral puede alcanzar una carga viral indetectable y, en esas condiciones, no transmitir el virus por vía sexual.

Ese cambio transformó por completo la vida de quienes tienen VIH, pero también modificó la manera en que la sociedad percibe el riesgo. Para Daniela Blanco, allí aparece una de las principales dificultades de la prevención actual: el virus se volvió más controlable mientras el cuidado perdió presencia.

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En Infobae al Mediodía, la directora editorial advirtió por la caída del uso del preservativo, un fenómeno que, según explicó, atraviesa tanto a los jóvenes como a los adultos mayores de 50 años. “La idea de prevención está ahí agrietada”, sostuvo.

Blanco vinculó ese retroceso con el modo en que cambió la percepción del VIH. Durante los primeros años de la epidemia, cuando no existían tratamientos capaces de frenar el avance de la infección, el diagnóstico estaba asociado a un pronóstico muy diferente. Hoy, en cambio, la disponibilidad de terapias antirretrovirales y de herramientas preventivas como la PrEP hizo que el virus dejara de ocupar el mismo lugar en el imaginario social.

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La prevención del VIH perdió presencia social a medida que crecieron la PrEP y otras herramientas de tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La cronificación, la naturalización de que tengo terapéuticas antirretrovirales, existe el PrEP, que son inyecciones preventivas para alejarme de la enfermedad, parecería ser que no voy a la prevención”, explicó.

El contraste con aquella etapa de la epidemia permite dimensionar cuánto cambió el escenario. Blanco recordó el caso de Freddie Mercury, una de las figuras públicas que quedó asociada a ese momento histórico, cuando ni siquiera el acceso a recursos y atención médica permitía contar con las herramientas terapéuticas disponibles en la actualidad.

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La evolución científica fue enorme, pero no significa que el VIH haya desaparecido ni que exista una cura. El tratamiento permite controlar el virus y llevarlo hasta niveles indetectables, aunque puede permanecer en reservorios dentro del organismo.

El problema que plantea la especialista es que esa transformación médica no estuvo acompañada por un nivel equivalente de prevención. El descenso en el uso del preservativo aparece, según explicó, en los dos extremos de la vida sexual.

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“El no uso o la baja del uso del preservativo ocurre en los dos polos de la vida, en los más jóvenes y en los más grandes”, afirmó.

El VIH no tiene cura, porque el virus puede permanecer en reservorios del organismo aunque la carga viral sea indetectable (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los mayores de 50 años, la cuestión también se relaciona con una realidad que durante mucho tiempo quedó fuera de las conversaciones sobre salud sexual: las relaciones sexuales continúan después de esa edad y las infecciones de transmisión sexual también. Blanco mencionó especialmente a la sífilis, cuyo avance encendió señales de alerta y que, a diferencia del VIH, puede tratarse con antibióticos.

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Entre los jóvenes, en tanto, aparece otro factor. Blanco advirtió que la utilización de métodos anticonceptivos para evitar embarazos puede generar una sensación de protección que termina dejando al preservativo en un segundo plano. Pero ambas herramientas cumplen funciones diferentes: prevenir un embarazo no significa evitar una infección de transmisión sexual.

Por eso, para la especialista, la discusión no debería reducirse al VIH. El preservativo sigue siendo una de las principales barreras frente a distintas ITS y su menor utilización forma parte de un problema más amplio de salud sexual.

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En ese contexto, Blanco también cuestionó la pérdida de presencia de las campañas públicas. Recordó una época en la que la prevención podía encontrarse en espacios cotidianos, incluso en las escuelas, donde había preservativos disponibles y mensajes destinados a promover su uso. “Se perdió ese hábito de que los chicos salen a la noche y uno pone la cajita de preservativos en el bolsillo”, señaló.

En Argentina, unas 140 mil personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico, por lo que el testeo temprano sigue siendo clave (Foto: Archivo)

Para ella, recuperar esa conversación requiere volver a trabajar sobre la educación sexual. No solo desde la información general, sino también desde herramientas concretas que permitan incorporar prácticas de cuidado desde edades tempranas.

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“Hay que hablar de salud en la escuela primaria acorde a la edad de los chicos y en la secundaria acorde a la edad de los chicos”, planteó Blanco. En esa formación, consideró necesario incluir también aspectos prácticos, como el uso correcto del preservativo.

La prevención, de todos modos, no termina en el preservativo. Blanco puso además el foco en el diagnóstico temprano y advirtió que todavía existe un grupo de personas que vive con VIH sin saberlo. Según la cifra que aportó durante la entrevista, en Argentina hay alrededor de 140 mil personas con el virus y un 13% desconoce su diagnóstico.

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Detectarlo cuanto antes permite iniciar el tratamiento y alcanzar una carga viral indetectable. No conocer la propia condición, en cambio, dificulta el acceso a la atención y mantiene abierta la posibilidad de transmisión.

Los avances de la medicina cambiaron para siempre la historia del VIH. Pero, para Blanco, ese éxito no debería llevar a bajar la guardia. La enfermedad puede controlarse y una persona en tratamiento puede vivir sin transmitir el virus, pero eso no elimina la necesidad de prevenir las infecciones de transmisión sexual, hacerse controles y conocer el propio diagnóstico.

La deuda, entonces, está en volver a instalar el cuidado como parte de la vida cotidiana. Para Blanco, recuperar las campañas, fortalecer la educación sexual y promover el testeo forman parte de un mismo desafío: que el progreso de los tratamientos no termine haciendo que el VIH parezca un problema del pasado.

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