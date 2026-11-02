Ciencia

La vacuna hexavalente se incorporará al Calendario Nacional desde 2028: quiénes deben recibirla

El Ministerio de Salud informó que el nuevo esquema reunirá dosis hoy separadas para bebés nacidos. Cambiará los refuerzos previstos durante los primeros cinco años de vida

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo esquema contempla tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida, junto con un refuerzo entre los 15 y los 18 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud de la Nación incorporará la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación para los niños nacidos desde el 1° de enero de 2028.

La nueva formulación reunirá en una sola inyección la protección contra seis enfermedades que hoy requieren dos vacunas diferentes.

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El esquema contempla tres dosis a los 2, 4 y 6 meses, además de un refuerzo entre los 15 y los 18 meses. La vacuna incluirá componentes contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa (también llamada coqueluche), la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo b.

La incorporación será gratuita y obligatoria. La dosis de hepatitis B que se administra al nacer continuará vigente, al igual que el resto de las vacunas del calendario.

Primer plano de un frasco de vidrio con líquido amarillo y etiqueta blanca, al lado de una jeringa con aguja, ambos sobre una bandeja metálica en un entorno clínico.
Los niños que completen este esquema ya no recibirán la dosis contra la poliomielitis prevista para los 5 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hexavalente reemplazará dos aplicaciones del esquema actual

La medida, aprobada mediante la Resolución 1567/2026, sustituirá la aplicación separada de la vacuna pentavalente y de la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV). Ambas se administran actualmente a los 2, 4 y 6 meses de vida.

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Con la nueva formulación, una sola inyección cubrirá los seis componentes en cada una de esas visitas. El refuerzo de los 15 a 18 meses también incluirá la protección contra la poliomielitis.

Por ese motivo, los niños que completen el nuevo esquema no recibirán la dosis de IPV prevista hoy a los 5 años.

El cambio alcanzará a los nacidos desde enero de 2028

La vacuna hexavalente se aplicará exclusivamente a los niños nacidos desde el 1° de enero de 2028. Quienes nazcan hasta el 31 de diciembre de 2027 deberán continuar y completar el calendario correspondiente a su cohorte, con las vacunas pentavalente e IPV.

Hasta ahora, esta formulación se destinaba a bebés prematuros nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso inferior a 1.500 gramos. Según la información oficial, esa indicación buscaba reducir la posibilidad de reacciones adversas vinculadas con la vacuna pentavalente.

Una madre y su bebé sentados frente a una enfermera. La enfermera sostiene una jeringa y una toallita, preparando la vacuna en un consultorio médico.
La Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó la medida tras evaluar coberturas y registros de eventos adversos durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartera sanitaria indicó que el componente acelular contra la tos convulsa suele presentar menos reacciones adversas que las formulaciones con células enteras. También deberá definir los criterios para los esquemas incompletos, las vacunaciones iniciadas con otras fórmulas y las indicaciones especiales.

La CoNaIn recomendó la incorporación de la nueva vacuna

La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) recomendó sumar la hexavalente al calendario. De acuerdo con el comunicado oficial, el organismo analizó estudios disponibles, recomendaciones de otros países, coberturas de vacunación y los eventos asociados a la vacunación o inmunización registrados durante 2025.

El Ministerio sostuvo que la formulación combinada podría reducir la cantidad de inyecciones y simplificar los procesos de adquisición, distribución, almacenamiento y registro en los vacunatorios. Esos aspectos quedarán sujetos a los lineamientos técnicos que se elaboren antes de la puesta en marcha del esquema.

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