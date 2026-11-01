Generación Silver

El valor agregado en el desayuno que podría reducir el dolor de la artritis y fortalecer los músculos

Investigadores de la Universidad de Nottingham comprobaron que un suplemento de inulina, una fibra natural presente en vegetales comunes, redujo el dolor en adultos con osteoartritis y mejoró su fuerza muscular en apenas seis semanas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un ensayo controlado y aleatorizado de la Universidad de Nottingham halló que esta fibra prebiótica, tomada durante seis semanas, se vinculó también con mayor fuerza muscular en 117 adultos con osteoartritis de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un suplemento diario de fibra redujo el dolor articular y mejoró la fuerza muscular en personas con osteoartritis de rodilla, según un estudio publicado en la revista Nutrients. El compuesto probado fue la inulina, una fibra prebiótica presente en alimentos como la achicoria y las alcachofas de Jerusalén, que actúa en el intestino grueso y no requiere prescripción médica.

La investigación fue conducida por la Universidad de Nottingham a través del ensayo INSPIRE, un experimento controlado y aleatorizado que incluyó a 117 adultos con osteoartritis de rodilla durante seis semanas. Los participantes se dividieron en cuatro grupos: inulina sola, fisioterapia digital sola, combinación de ambas y placebo.

PUBLICIDAD

La fibra modificó el microbioma intestinal y redujo la sensibilidad al dolor

Infografía con ilustraciones de una articulación de rodilla, bacterias intestinales, una mano con dinamómetro, una tableta digital y un matraz.
El ensayo de la Universidad de Nottingham expone los efectos de un suplemento de inulina en la reducción del dolor articular y el aumento de la fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inulina no se absorbe en el intestino delgado: llega al intestino grueso, donde las bacterias la fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, un compuesto que refuerza la pared intestinal y regula procesos inflamatorios ligados al dolor. Los participantes que tomaron el suplemento mostraron niveles más altos de butirato al cierre del período de prueba.

Los investigadores también detectaron un aumento en los niveles de GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1), una hormona intestinal vinculada a la regulación del azúcar en sangre, el apetito y la percepción del malestar. Es la misma hormona que apuntan fármacos como el Ozempic o el Wegovy, aunque en este caso la fibra estimula su producción natural en el propio organismo, sin efecto farmacológico directo.

PUBLICIDAD

El grupo tratado con la fibra registró además una reducción en la sensibilidad al dolor, es decir, en la respuesta del sistema nervioso ante estímulos potencialmente dolorosos. En la osteoartritis, las molestias no siempre son proporcionales al daño articular visible, por lo que modular esa respuesta representa un beneficio clínico relevante para la vida cotidiana.

El suplemento mejoró la fuerza de agarre, un efecto que los investigadores no anticipaban

Un glucómetro con el número 120, un pan artesanal, frijoles negros, garbanzos, copos de avena, una pera y una manzana sobre una tabla.
Un ensayo clínico asocia la inulina con mejoras en el dolor y la fuerza en la osteoartritis de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más inesperados fue la mejora en la fuerza de agarre de quienes consumieron el prebiótico. El trabajo apuntaba al dolor de rodilla, pero sus efectos alcanzaron dimensiones más amplias, posiblemente ligadas al aumento de GLP-1.

Los análisis indicaron que niveles más altos de esa hormona se asociaron con mayor fuerza muscular. La profesora Ana Valdes, coautora e integrante de la Escuela de Medicina de Nottingham, señaló que el dato sugiere “un eje intestino-músculo-dolor más amplio que merece más investigación”, con posibles implicancias para el envejecimiento y la capacidad física.

La fisioterapia digital también redujo las molestias en la rodilla, pero no produjo las mejoras adicionales en fuerza ni en sensibilidad que sí registró el grupo tratado con la fibra.

Solo el 3,6% de quienes tomaron el suplemento abandonó el estudio, frente al 21% del grupo de fisioterapia

Una mujer caucásica sentada en un sofá sostiene su muñeca y mira sus dedos abiertos en una sala con plantas de interior y una taza.
Un ensayo controlado asocia la fibra prebiótica con menor sensibilidad al dolor en la osteoartritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia en adherencia fue uno de los datos más contundentes del trabajo. Solo el 3,6% de los participantes asignados a la inulina dejó el programa, mientras que en el grupo de fisioterapia digital esa cifra llegó al 21%. Incorporar el prebiótico al desayuno o al yogur resultó considerablemente más fácil de sostener que seguir un programa de ejercicios estructurado.

La doctora Afroditi Kouraki, autora principal, destacó que los resultados muestran que “un cambio dietético simple puede reducir el dolor y mejorar la función física de forma concreta” y valoró la baja tasa de abandono como una señal positiva desde el punto de vista de la salud pública.

La profesora Lucy Donaldson, directora de Investigación de Arthritis UK, recordó que seis de cada diez personas con artritis viven con dolor la mayor parte del tiempo y subrayó que la dieta y la fisioterapia pueden actuar por vías distintas para beneficiar a los pacientes.

Los propios autores advierten que el estudio fue pequeño y duró solo seis semanas, por lo que serán necesarias investigaciones más amplias para confirmar si los beneficios persisten y precisar los mecanismos biológicos involucrados. Los resultados no plantean que el suplemento reemplace a la fisioterapia u otros tratamientos establecidos, sino que podría sumar como herramienta complementaria.

Temas Relacionados

FibraArtritisMicrobioma intestinalInulinaFuerza de agarreDesayunoAlimentosNewsroom BUEgeneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Serrat, 82 años: “Sé que soy una persona mayor, porque me lo dicen los demás, si no me lo dijeran, viviría encantado de la vida”

Retirado de los escenarios desde hace cuatro años, el artista sigue siendo noticia regularmente por actos a los que asiste y homenajes que recibe y por sus declaraciones acerca de la etapa que vive, el retiro, la edad y el trato que la sociedad les da a las personas mayores

Serrat, 82 años: “Sé que soy una persona mayor, porque me lo dicen los demás, si no me lo dijeran, viviría encantado de la vida”

Una santa mayor: la primera criolla canonizada en Argentina y su apostolado en la edad madura

En la Basílica de la Piedad, donde descansan los restos de María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, se presentó un libro sobre su mausoleo, detalles de su construcción, del sepelio inicial casi secreto y del posterior funeral público con el que la despidió Buenos Aires

Una santa mayor: la primera criolla canonizada en Argentina y su apostolado en la edad madura

Construir salud a largo plazo versus perseguir resultados rápidos: el cambio de enfoque que propone una nutricionista para los mayores de 50

Carolina Sosky sostiene que la circunferencia de cintura, la glucemia, el sueño y la capacidad funcional dicen más sobre el estado del cuerpo que el peso. Esa mirada más amplia es el punto de partida de su propuesta

Construir salud a largo plazo versus perseguir resultados rápidos: el cambio de enfoque que propone una nutricionista para los mayores de 50

7 hábitos cotidianos que se asocian con menor deterioro cognitivo y mejor bienestar mental

Especialistas de la Universidad de Cambridge, citados por Science Focus, reúnen evidencia sobre rutinas diarias vinculadas con la salud cerebral y el estado de ánimo en adultos

7 hábitos cotidianos que se asocian con menor deterioro cognitivo y mejor bienestar mental

Dejar de teñirse el cabello y lucir las canas: consejos de expertos para una buena transición

Cómo suavizar el contraste de las raíces, qué cortes de pelo favorecen este proceso y cual son los cuidados indispensables, según los especialistas

Dejar de teñirse el cabello y lucir las canas: consejos de expertos para una buena transición

DEPORTES

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Quién es Lucas Silva, el pibe de un pueblo de 2.000 habitantes al que apostaría Leo Ponzio en River Plate para jugar el Superclásico

Las cinco virtudes de Arruabarrena que llevaron a Boca Juniors a pelear en todos los frentes

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

TELESHOW

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

Diego Páez Vilaró adelanta cómo es su documental Argentina Stone: “Los Rolling son mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo mapa revela qué zonas concentran el mayor riesgo para la biodiversidad por la presión humana

Un nuevo mapa revela qué zonas concentran el mayor riesgo para la biodiversidad por la presión humana

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

Juan Carlos Torre, premio Konex de Brillante 2026: “La Argentina siempre está dando vueltas en torno a las mismas dificultades”

Honduras aprueba la Ley Casa Segura para reforzar la legítima defensa en viviendas, negocios y vehículos