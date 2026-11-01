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Dónde nació el papa León XIV, su nacionalidad de origen y sus linajes

Su recorrido reúne décadas de misión en América Latina, una trayectoria eclesiástica internacional y antecedentes familiares que conectan distintas regiones y tradiciones culturales

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955 (Europa Press)
Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955 (Europa Press)
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El papa León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, y su historia reúne una nacionalidad estadounidense de origen, ciudadanía peruana por naturalización y antepasados maternos vinculados con la tradición creole de Luisiana. Robert Francis Prevost fue elegido pontífice el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer Papa nacido en territorio norteamericano.

Su lugar de nacimiento es el punto de partida de una trayectoria desarrollada entre Estados Unidos, Perú y el Vaticano. El prolongado trabajo pastoral que realizó en el país andino, junto con los antecedentes conocidos de su familia materna, aporta contexto a una figura cuya vida religiosa quedó estrechamente ligada a América Latina.

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Cuál es la nacionalidad de origen del papa León XIV

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. La biografía oficial, publicada por la Santa Sede, detalla que sus padres fueron Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez, ambos nacidos también en Chicago y residentes más tarde en Dolton, otra localidad del área metropolitana.

Por haber nacido en Estados Unidos, León XIV tiene nacionalidad estadounidense de origen. Creció en ese país y realizó allí una parte sustancial de su formación. Cursó sus estudios secundarios en Michigan y se graduó en Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, en 1977.

Ese mismo año ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín, congregación en la que desarrolló el itinerario religioso que después lo llevó a Roma y a Sudamérica. Fue ordenado sacerdote en 1982, tras completar estudios de Teología y Derecho Canónico.

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La elección de Prevost marcó un antecedente para la Iglesia católica. La Santa Sede lo presenta como el primer Papa procedente de Estados Unidos y el primer miembro de la Orden de San Agustín que accedió al pontificado. En 1985 recibió su primer destino pastoral en Perú, donde comenzó una etapa decisiva de su carrera eclesiástica.

León XIV posee nacionalidad estadounidense de origen y ciudadanía peruana por naturalización (Europa Press)
León XIV posee nacionalidad estadounidense de origen y ciudadanía peruana por naturalización (Europa Press)

Qué nacionalidad adoptó el papa León XIV

Aunque nació y se formó en Estados Unidos, el actual pontífice también cuenta con nacionalidad peruana. La obtuvo por naturalización el 24 de agosto de 2015, de acuerdo con la ficha biográfica oficial.

En ese momento se desempeñaba como administrador apostólico de Chiclayo, en el norte peruano, cargo para el que había sido designado por el papa Francisco en noviembre de 2014. El nombramiento formal como obispo de esa diócesis llegó el 26 de septiembre de 2015.

Su vínculo con Perú había comenzado tres décadas antes. En 1985 fue enviado a la misión agustiniana de Chulucanas, en la región de Piura, como vicario parroquial de la catedral de la Sagrada Familia y canciller de la prelatura territorial. Tras un breve regreso a Estados Unidos, volvió en 1988 para cumplir funciones en Trujillo, donde dirigió la formación de religiosos y enseñó Derecho Canónico, Teología Moral y Patrística.

Durante ese período, combinó actividades académicas con responsabilidades en su congregación y con el trabajo pastoral. Fue párroco de Nuestra Señora Madre de la Iglesia —posteriormente denominada Santa Rita de Casia— y administrador de Nuestra Señora de Montserrat. La ciudadanía peruana llegó después de más de dos décadas de misión y servicio eclesial en el país.

En 2023, Francisco lo convocó a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde ese recorrido llegó al cónclave de mayo de 2025, en el que fue elegido sucesor de Bergoglio.

Robert Prevost y el papa Francisco. (Foto: Vatican News)
El vínculo entre Francisco y León XIV incluyó años de trabajo compartido en la conducción de la Iglesia (Vatican News)

Cómo es su vínculo con el mundo hispano

El vínculo hispano de León XIV se asienta en su experiencia pastoral peruana, en el uso cotidiano del español y en los antecedentes familiares de su rama materna. La biografía de la Santa Sede indica que habla español, además de inglés, portugués, francés e italiano.

El idioma fue una herramienta central durante sus tareas en las comunidades de Piura, Trujillo y Chiclayo. También formó parte de su trabajo institucional posterior como responsable de la Pontificia Comisión para América Latina, organismo que articula la relación entre el Vaticano y las iglesias de la región.

Las investigaciones difundidas después de su elección también identificaron raíces maternas en el sur de Estados Unidos. Una investigación del National Catholic Reporter indica que los cuatro bisabuelos maternos del pontífice fueron registrados como personas libres de color en Luisiana. Esos antecedentes se inscriben en la cultura creole, formada por influencias francesas, españolas, africanas y nativas americanas.

La investigación también refiere posibles conexiones familiares con Haití y ascendencia cubana por la línea materna. Se trata de referencias genealógicas basadas en documentos históricos y reconstrucciones familiares, por lo que no equivalen a una nacionalidad adicional atribuida al Papa. La Santa Sede identifica a Mildred Agnes Martínez como madre de Prevost, aunque no desarrolla su árbol genealógico extendido.

Esa dimensión latinoamericana de su trayectoria también se reflejará en su agenda como pontífice. Del 6 al 17 de noviembre de 2026, León XIV realizará una visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, que volverá a situar a la región en el centro de sus actividades.

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