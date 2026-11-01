Erdogan criticó a Rusia por los ataques contra buques civiles en el Mar Negro tras su reunión con Zelensky

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el presidente turco, Tayyip Erdogan, permanecen de pie durante una rueda de prensa tras su reunión en Estambul, Turquía, el 31 de octubre de 2026 (REUTERS/Kemal Aslan)

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El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó de inaceptables los ataques contra buques civiles en el Mar Negro y pidió a Rusia y Ucrania que actúen con responsabilidad para evitar una escalada en la región. La demanda fue pronunciada durante una rueda de prensa en Estambul junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Está claro que los ataques contra buques civiles y las acciones que intensifican aún más las tensiones en el Mar Negro no benefician a nadie”, afirmó Erdogan.

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El mandatario turco añadió: “No podemos aceptar estos ataques bajo ninguna circunstancia, independientemente de quién los lleve a cabo o qué justificación se ofrezca. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que actúen con responsabilidad en este asunto”.

Ankara presentó a Moscú y Kiev una propuesta para detener los ataques contra barcos civiles, aunque sostiene que las partes no actuaron de acuerdo con esa iniciativa.

Zelensky acusó a Rusia de agravar la situación en el Mar Negro y señaló que la seguridad de la navegación ocupó una parte central de su encuentro con Erdogan. “Hablamos con el presidente Erdogan sobre algunas ideas y propuestas que pueden ser útiles. Y le agradezco personalmente al presidente este diálogo”, resaltó.

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Erdogan indicó que las conversaciones para recuperar las condiciones de seguridad en las rutas marítimas continuarán. “Creo que alcanzar un acuerdo sobre este tema también daría un nuevo impulso a los esfuerzos por lograr una paz duradera en Ucrania”, añadió.

Turquía albergó varias rondas de contactos entre Rusia y Ucrania con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de paz. El miércoles, Erdogan conversó por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y manifestó que Turquía está dispuesta a respaldar una reactivación del proceso diplomático, según la oficina del líder turco.

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El presidente turco, Tayyip Erdogan, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa en Estambul, Turquía, el 31 de octubre de 2026 (REUTERS/Kemal Aslan)

Además, el jefe de Estado turco respaldó el impulso de las gestiones diplomáticas para poner fin a la invasión del Kremlin y destacó la iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “En este punto, sostenemos que en una paz justa no puede haber perdedores”, subrayó.

El mandatario turco reiteró que Ankara está dispuesto a participar en los esfuerzos de mediación. “Quisiera recalcar que estamos dispuestos a hacer todo lo posible para allanar el camino hacia la paz”, agregó. En ese sentido, mencionó que las negociaciones auspiciadas por Turquía entre las partes enfrentadas demostraron que “se pueden lograr resultados tangibles a través de la diplomacia”.

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La semana pasada, el Kremlin anunció que la próxima ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos estaba prevista para noviembre en los Emiratos Árabes Unidos.

Zelensky indicó que abordó con Erdogan ese formato de diálogo y otras opciones para sumar a Turquía, a los países europeos y a otros aliados. “Se necesitan decisiones firmes para que haya paz”, sostuvo y añadió: “Y es necesario, a todos los niveles, enviar señales a Rusia de que no hay alternativa a la paz y que el apoyo a Ucrania continuará”.

El presidente ruso Vladimir Putin (d) y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en una cumbre en Bishkek, Kirguistán, el 1 de septiembre del 2026. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

En paralelo, Zelensky celebró la autorización de Estados Unidos para vender a Kiev 500 misiles interceptores Patriot por unos 2.000 millones de euros, aunque reclamó que las entregas se adelanten ante la necesidad de reforzar la defensa aérea durante el invierno.

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“Una decisión firme del Departamento de Estado de EE.UU (...) 500 interceptores es una cantidad sustancial, y muy pronto --este invierno-- podrían conformar un paquete de defensa altamente efectivo”, afirmó Zelenski en una publicación en redes sociales. “Sin embargo, se ha estipulado que las entregas podrán comenzar en unos años”, advirtió. Por este motivo, pidió a Washington que evalúe una alternativa para acortar los plazos de provisión del armamento. “Pedimos a nuestros socios estadounidenses que busquen una solución para este momento en el que existe un peligro real y una necesidad real de utilizar los interceptores”, declaró.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)