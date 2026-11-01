Los nombres detrás de la guerra narco en Uruguay: uno a uno, los líderes criminales que la Policía logró capturar

Líderes criminales de Uruguay que fueron capturados en los últimos meses por la policía

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Seis de cada 10 homicidios que ocurren en Uruguay tienen su origen en conflictos entre grupos criminales, según datos oficiales. Son personas que se matan por represalias, por disputas entre grupos o porque acumulan años –y hasta décadas– de violencia. Conocer las historias detrás de estos asesinatos es clave, para el Ministerio del Interior del país, para intentar prevenir una próxima agresión.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se basó en este dato para explicar por qué los homicidios crecieron un 14% en el primer semestre del año y para defender en el Parlamento la estrategia de su cartera.

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Los asesinatos por disputas criminales se han duplicado en los últimos 12 años al tiempo que otras patologías disminuyeron. Por ejemplo, los crímenes ocurridos por conflictos interpersonales y altercados espontáneos bajaron un 5%; por violencia doméstica, un 10%; por rapiñas, un 21%; por otros motivos o causas desconocidas, un 1%.

Sicario adolescente sentenciado por quíntuple homicidio en Uruguay (Ministerio del Interior)

Las víctimas con antecedentes penales, en tanto, se han duplicado en los últimos 12 años.

“La violencia letal sufrió un aumento en los últimos meses, concentrándose la mayoría de los homicidios en la zona metropolitana”, detalló Negro ante los legisladores.

La estrategia del gobierno uruguayo para hacer frente a esta realidad son las intervenciones policiales a través de distintos operativos, que hasta ahora ha derivado en “afectar capacidades operativas” de 22 estructuras criminales uruguayas, informó Negro. Fueron un total de 1.800 los allanamientos realizados.

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Los narcos que cayeron

Las organizaciones criminales en Uruguay tienen tres “flancos más sensibles”, según el ministro del Interior uruguayo. Son sus líderes, las drogas y el dinero. Es por eso que las intervenciones de la Policía apuntan a capturas, incautaciones y lavado de activos. Pero, ¿quiénes son los líderes criminales que fueron capturados en Uruguay? El ministro Carlos Negro mencionó sus nombres en el Parlamento.

Luis Fernando Fernández Albín fue uno de los mencionados por Negro. El narcotraficante fue detenido en argentina y está preso en Uruguay, condenado por tráfico de drogas y lavado.

El narcotraficante Luis Fernández Albín llega a Uruguay tras ser extraditado desde Argentina (Ministerio del Interior Uruguay)

Luis Alberto Betito Suárez fue recientemente condenado a tres años y ocho meses por tenencia de estupefacientes. Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y, si bien decía estar retirado del mundo delictivo, la Policía nunca dejó de prestarle atención.

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El Betito Suárez, líder de una banda narco de Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Loly Suárez Correa fue la tercera líder criminal mencionada por Negro ante los legisladores. Es la hermana del Betito y fue a fines de 2025 por varios delitos relacionados a las drogas.

Rodrigo Lescano era un socio de Betito y también fue condenado.

Ricardo Cáceres Correa, conocido como Ricardito, fue condenado en julio de 2026. Este conocido delincuente dirigió torturas desde la cárcel por videollamada y estuvo vinculado a un triple crimen.

Ricardito, el narco uruguayo que manejaba drogas desde la cárcel (Captura Telemundo/Canal 12)

José Carlos Machado, el Pelón, fue condenado a la pena máxima en septiembre. El fiscal que investigó el caso lo definió como el asesino serial “más prolífico”. Había matado desde adolescente.

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El Pelón hizo gestos carcelarios en la última audiencia judicial, en la que fue condenado a 30 años de cárcel (Captura Telenoche/Canal 4)

Axel Joel Mattos, el líder de Los Colorados, un grupo criminal que disputa el mercado tradicional de venta de drogas. Él esta guerra personalmente. En octubre de 2024 fue asesinado su hijo, un bebé de un año, sobre un pasillo angosto de Cerro Norte. El ataque iba dirigido hacia él.

Eduardo Félix Farías y Raimundo de Souza, dos integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y de la banda que planificó el “robo del siglo”, como se conoció al intento de ingresar a una sucursal de BBVA del casco histórico de Montevideo.

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

La lista de “líderes narcos” mencionada por Negro se completaba por: Fiorella Albín; Carlos Damián Araújo; Matías Suárez Barbero –de la banda Los Calidad, de Casabó–; Andrés Díaz –perteneciente a los Puglia–; Santiago Nicolás Rosa, el Dibu –de la zona metropolitana de San José–, Gustavo Edgardo Casari, Piolín –detenido recientemente–, Gabriel Jiménez Mattos –también de los Colos–; Kevin Moroto –conocido por varios episodios y delitos de homicidio, Emanuel Pintos, Manu; Agustín Cuello –perteneciente a los Fraga, de La Cruz de Carrasco–, Diego Ezequiel Carballo –de los Priti–; Marcelo Surraco; y Ruben Darío Goncalves, alias el Sapo, de la zona del Marconi.

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“Estos son solo algunos nombres de las personas que fueron detenidas en este período. Cada una de ellas ocupa importantes lugares en las estructuras criminales atacadas”, describió Negro después de mencionar a cada uno de ellos.

Operación Jacobo: 12 personas judicializadas tras megaoperativo antidrogas en Maldonado (Ministerio del Interior)

El ministro del Interior mencionó también varios líderes que fueron capturados en el interior del país.

En Maldonado, por ejemplo, fueron apresados los principales líderes de las organizaciones de la zona, como Nicolás Montelongo Porley, líder de la organización, vinculado a los Patas Blancas. Se estima que decenas de bocas de venta de droga en todo el departamento eran abastecidas por esta organización.

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El Tonga, como se conoce a Mario Gastón Fernández Pascal, era uno de los principales líderes del Primer Comando de la Frontera, que operaba en los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja y Canelones.

Tras mencionar estos –y otros nombres–, el ministro insistió con la explicación de que muchos homicidios ocurren “en contextos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico”. “Muchas de las personas asesinadas tenían importantes antecedentes delictivos”, expresó.

El ministro del Interior, Carlos Negro, durante el operativo que frustró el intento de robo a un banco (Ministerio del Interior)

“En este punto quiero ser muy claro: el ‘¡Que se maten entre ellos!’ no puede ser una respuesta del Estado. No podemos aceptar que haya muertes que nos importen menos por quienes son sus víctimas o por las circunstancias en las que ocurren. Cada homicidio nos interpela como Estado y como sociedad, y frente a cada uno tenemos la misma responsabilidad: investigar, esclarecer y trabajar para evitar que vuelva a ocurrir un hecho similar. Ninguna vida puede quedar fuera de la responsabilidad del Estado”, expresó el ministro.

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Negro dijo que el objetivo del gobierno es “perseguir a los autores” de los homicidios y seguir la ruta del dinero, “la causa definitiva del tráfico y de las muertes”.

Los operativos realizados

Uno de los operativos que puso en marcha el Ministerio del Interior para capturar a estos delincuentes se denominó Atenea. Negro explicó que está orientado a “la presencia policial, el patrullaje y la investigación en zonas de alta exposición de violencia letal”. En los cuadrantes donde se aplica esta intervención, los homicidios se redujeron un 42% y las personas heridas por arma de fuego un 27%, según las cifras oficiales.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, delante de la droga que fue arrojada desde una avioneta en Uruguay (Ministerio del Interior)

El operativo Argos, en tanto, está pensado como un complemento de este trabajo en áreas con homicidios recientes, personas heridas y balaceras. Un tercer operativo es el Dominó que “aporta una respuesta inmediata en territorios en conflicto luego de hechos de violencia armada”.

Negro informó que en Maldonado se han realizado 130 allanamientos tras los cuales hubo 140 imputados o condenados por la Justicia. Varias de las bocas de drogas allanadas fueron tapiadas o demolidas y se incautaron 90 armas de fuego, más de 85 kilos de cocaína y pasta base y más de 30 kilos de marihuana.