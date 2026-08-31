Temporada de lluvias en el Bajío: los tés de jengibre con limón que médicos del IMSS recomiendan para prevenir gripas

Beneficios del té de jengibre con limón y miel según instituciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la temporada de lluvias en el Bajío, las consultas por infecciones respiratorias aumentan considerablemente en clínicas y hospitales de la región.

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacan el consumo de tés de jengibre con limón y miel como parte de las prácticas tradicionales que pueden apoyar las defensas del organismo.

Estos tés se recomiendan especialmente entre junio y octubre, meses en los que el clima húmedo y los cambios térmicos favorecen la propagación de gripas y resfriados.

El objetivo de incluirlos en la dieta es complementar estrategias de prevención, nunca sustituir los pilares como la vacunación y la higiene.

IMSS: jengibre, cítricos y miel en la prevención de infecciones respiratorias

El IMSS señala en sus comunicados que el jengibre, junto con cítricos y miel, forma parte de los alimentos que pueden beneficiar la salud respiratoria.

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La institución recomienda una dieta equilibrada, rica en vitaminas C y B, zinc y ácidos grasos omega 3, para reforzar el sistema inmunitario durante la temporada de lluvias, cuando las gripas tienden a incrementarse.

Las recomendaciones oficiales subrayan que el consumo de estos alimentos debe acompañarse de otras medidas preventivas.

El doctor Díaz Hernández, especialista del IMSS, aconseja: “No exponerse a ambientes fríos ni a cambios bruscos de temperatura, abrigarse y cubrir boca y nariz al salir de casa o del trabajo”.

Así, los tés de jengibre con limón y miel encajan dentro de un enfoque integral que incluye hidratación, calor y apoyo nutrimental.

El IMSS insiste en la importancia de completar los esquemas de vacunación contra influenza y COVID, además de mantener buenos hábitos de higiene, como el lavado frecuente de manos y la limpieza de superficies de uso común.

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El consumo de tés y bebidas calientes no reemplaza estos pilares, aunque puede mejorar el confort y el bienestar durante episodios leves de resfriado.

El IMSS señala en sus comunicados que el jengibre, junto con cítricos y miel, forma parte de los alimentos que pueden beneficiar la salud respiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secretaría de Salud y SEGOB: pautas ante la temporada de lluvias en el Bajío

La Secretaría de Salud de México advierte que las infecciones respiratorias se incrementan no solo en invierno, sino también en periodos de lluvias y cambios térmicos, como ocurre en el Bajío entre los meses de junio y octubre.

Por ello, recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y consumir una variedad de frutas y verduras, preferentemente aquellas ricas en vitamina C.

El área de Agricultura del gobierno federal agrega el té de jengibre a su lista de aliados naturales para el resfriado, junto con el té de canela, el de limón y la bugambilia.

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En las guías para bajas temperaturas, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) también sugiere tomar líquidos calientes, como infusiones, para mantener la temperatura corporal y apoyar el funcionamiento del sistema inmune en ambientes húmedos y fríos.

Estas instituciones coinciden en que, durante la temporada de lluvias, la prevención de gripas debe ser multifactorial.

El énfasis sigue estando en la vacunación, la higiene respiratoria y la protección contra el frío, aunque el consumo de tés de jengibre con limón y miel se valora como complemento culturalmente aceptado y seguro para la mayoría de la población adulta.

Propiedades del jengibre y del limón según organismos internacionales

Fuentes como MedlinePlus y el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) describen el jengibre como una planta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Aunque la evidencia científica señala que puede ayudar a reducir la inflamación de las vías respiratorias y aliviar síntomas como tos e irritación, advierten que su uso debe ser complementario y no sustituye el tratamiento médico convencional ni la vacunación.

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El limón, por su parte, aporta vitamina C, un micronutriente esencial para el sistema inmune.

Diversos estudios, sintetizados por revisiones internacionales, indican que el consumo habitual de vitamina C puede acortar la duración de los resfriados, aunque no los previene.

La miel, recomendada por la Mayo Clinic, se utiliza para aliviar la tos y suavizar la garganta, especialmente en adultos y niños mayores de un año.

MedlinePlus y la Mayo Clinic coinciden en que las bebidas calientes que combinan estos ingredientes —jengibre, limón y miel— pueden ayudar a aliviar síntomas leves de resfriados, pero recuerdan la importancia de acudir al médico ante fiebre persistente, dificultad respiratoria o síntomas graves.

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Durante la temporada de lluvias, la prevención de gripas debe ser multifactorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prácticas recomendadas y advertencias para la población

El IMSS y otras instituciones mexicanas recomiendan consumir líquidos en abundancia, abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación rica en frutas, verduras y alimentos frescos.

Los tés de jengibre con limón y miel forman parte de este grupo de aliados naturales, especialmente valorados en la temporada de lluvias, cuando el clima favorece la propagación de virus respiratorios.

No obstante, el consumo de jengibre debe realizarse con moderación.

El NCCIH y MedlinePlus advierten que las personas que toman anticoagulantes o que tienen enfermedades preexistentes deben consultar a su médico antes de incorporar suplementos de jengibre.

La miel no debe ofrecerse a menores de un año por el riesgo de botulismo infantil.

El mensaje central de las autoridades es claro: los remedios naturales pueden aportar bienestar y aliviar síntomas leves, pero la prevención real de gripas y resfriados requiere combinar vacunación, higiene, hábitos saludables y consulta médica ante signos de alarma.

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Integración de tradición y ciencia en la prevención de gripas

El consumo de tés de jengibre con limón y miel durante la temporada de lluvias representa una práctica respaldada parcialmente por instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud, siempre que se integre a un conjunto más amplio de medidas preventivas.

La evidencia disponible sugiere que estos tés pueden aliviar síntomas y apoyar al sistema inmunitario, aunque no sustituyen la vacunación ni la higiene.

El enfoque institucional mexicano, respaldado por organismos internacionales, promueve la integración de remedios tradicionales con estrategias de prevención sólidamente probadas.

La clave está en informar a la población sobre los beneficios y límites de cada medida, para que la cultura del autocuidado se base en datos confiables y orientación profesional.

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