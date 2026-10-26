China identifica 35 nuevos puntos de riesgo geológico tras el terremoto del Tíbet

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Pekín, 26 oct (EFE).- China identificó 35 nuevos puntos de riesgo geológico tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió el jueves el Tíbet y menos de dos meses después de que el colapso de una masa glaciar provocara una devastadora riada entre esa región y Nepal, de acuerdo con los datos oficiales difundidos este lunes.

El Ministerio de Recursos Naturales informó de que sus equipos inspeccionaron 157 puntos de riesgo en un radio de 50 kilómetros alrededor del epicentro, de los cuales 122 ya estaban identificados y otros 35 fueron incorporados durante las evaluaciones realizadas desde el jueves.

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Las inspecciones incluyeron el análisis mediante imágenes satelitales de 80 lagos glaciares y 145 glaciares, sin detectar hasta el momento inundaciones por desbordamientos de lagos glaciares a consecuencia del terremoto, informó la agencia estatal Xinhua.

Los especialistas examinaron además 16 zonas de alojamiento provisional y 77 áreas habitadas, mientras las autoridades adoptaron medidas preventivas en los puntos considerados de mayor peligro y descartaron víctimas por desastres geológicos secundarios.

La evaluación se produce después de que el pasado 26 de agosto el desprendimiento de una masa de hielo y rocas en el Himalaya nepalí desencadenara una riada que dejó más de 1.500 muertos y unos 6.000 desaparecidos en Nepal, además de 43 fallecidos y 519 desaparecidos en el Tíbet, de acuerdo con los balances oficiales.

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Investigadores de un organismo dependiente del Ministerio chino de Recursos Naturales señalaron en septiembre que el terremoto de Nepal de 2015 había contribuido a desestabilizar glaciares y montañas de la zona afectada por aquella riada, aunque no se ha demostrado una relación causal directa con el desprendimiento de agosto.

Por otra parte, el Centro de Redes Sismológicas de China contabilizó este lunes 2.054 réplicas desde el terremoto del jueves, el más intenso de magnitud 5,7, registrado el domingo.

El organismo reconoció asimismo que ni el seísmo principal ni el temblor de magnitud 5,7 generaron alertas tempranas debido a la escasa densidad de estaciones de vigilancia sísmica en la zona, informó la televisión estatal CCTV.

El terremoto, con epicentro en el condado tibetano de Baqing, ha dejado al menos 16 muertos y 76 heridos, además de daños en 339 hogares y 12.489 personas evacuadas.

El Gobierno tibetano en el exilio ha cuestionado el balance oficial de víctimas y sostiene que el número de fallecidos podría ser superior, mientras el acceso de periodistas extranjeros al Tíbet continúa sometido a fuertes restricciones por parte de Pekín. EFE

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