Recuperación de la frecuencia cardíaca: por qué es importante este test después del ejercicio

La recuperación de la frecuencia cardíaca mide la reducción del pulso durante el primer minuto posterior a la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La recuperación de la frecuencia cardíaca es un indicador que observa qué ocurre en los minutos posteriores al ejercicio: mide cuánto desciende el pulso desde su punto más alto hasta el registro realizado, en general, un minuto después de detener la actividad. Ese descenso aporta información sobre la respuesta del sistema cardiovascular ante el esfuerzo y el inicio del descanso.

El dato cobra relevancia porque una caída lenta del pulso se asocia con una menor capacidad de recuperación del organismo. La medición no reemplaza una evaluación clínica, pero puede aportar un elemento adicional para valorar el estado físico y cardiovascular, especialmente si se interpreta junto con la edad, antecedentes médicos, tipo de ejercicio y otras variables de salud.

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Por qué es importante saber la recuperación de la frecuencia cardíaca

El dato se calcula al restar el pulso registrado un minuto después de terminar el ejercicio a la frecuencia cardíaca máxima o más elevada alcanzada durante la actividad. El resultado se expresa en latidos por minuto. La diferencia entre ambas mediciones permite observar con qué rapidez comienza a descender el ritmo cardíaco una vez que termina el esfuerzo.

La Cleveland Clinic indicó que esta medición se utiliza habitualmente durante las pruebas de esfuerzo para colaborar en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares. También aclaró que algunas personas la registran por su cuenta con relojes inteligentes o monitores de actividad, aunque el significado del valor depende del protocolo usado y de las características individuales.

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El protocolo orientativo exige elevar el ritmo cardíaco entre el 70% y el 85% de la frecuencia máxima antes de registrar la pausa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar una medición orientativa, BBC señaló que el ejercicio debe alcanzar una intensidad capaz de elevar el pulso entre el 70% y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima estimada. Luego se toma el pulso inmediatamente después de detener la actividad, se descansa durante un minuto y se vuelve a medir. La diferencia entre ambos números constituye la recuperación de la frecuencia cardíaca.

Según la Cleveland Clinic, una caída de 18 latidos por minuto o más durante el primer minuto suele considerarse una buena recuperación. Sin embargo, la institución remarcó que no existe un valor único válido para toda la población. La edad, la existencia de enfermedad cardiovascular, el tipo de ejercicio, la modalidad de descanso y el momento exacto de la medición pueden modificar el resultado.

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La BBC agregó que un descenso inferior a 12 latidos por minuto podría asociarse con un riesgo mayor de problemas de salud a largo plazo. Aun así, la interpretación no debe reducirse a un umbral fijo. La entidad sanitaria sostuvo que los profesionales consideran este registro como una pieza dentro de una evaluación más amplia y no como un resultado definitivo por sí solo.

El vínculo con la salud cardiovascular se explica, en parte, por el sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como el ritmo cardíaco. La American Heart Association describió que la recuperación cardíaca refleja la reactivación parasimpática y la disminución de la actividad simpática después del ejercicio. En términos accesibles, muestra cómo el organismo pasa de una respuesta de esfuerzo a una etapa de reposo.

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Un descenso inferior a 12 latidos por minuto tras el esfuerzo puede asociarse con un riesgo mayor de problemas de salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular se asocia con una recuperación cardíaca más rápida

Un estudio publicado por el European Journal of Cardiovascular Medicine comparó a 150 estudiantes varones sanos de entre 18 y 25 años, divididos entre grupos físicamente activos e inactivos. Según la revisión, los participantes activos mostraron una disminución promedio de 45,7 latidos durante el primer minuto de recuperación, mientras que en el grupo inactivo la caída promedio fue de 31,5 latidos.

El trabajo también informó frecuencias cardíacas en reposo más bajas en el grupo activo y una relación positiva entre el nivel de actividad física y la rapidez de recuperación. Debido a que se trató de una muestra específica, integrada solo por hombres jóvenes y sanos, esos resultados no pueden trasladarse de forma directa a otros grupos de edad o condiciones de salud.

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BBC indicó que la cardióloga Nieca Goldberg, de la Universidad de Nueva York, recomendó consultar con un médico ante una recuperación que genere preocupación, para realizar una valoración integral del riesgo cardíaco. La especialista mencionó actividades cardiovasculares regulares como caminar a paso moderado, andar en bicicleta, trotar, correr, nadar o bailar como alternativas que pueden contribuir a mejorar este indicador dentro de un plan adecuado a cada condición.

La rehabilitación cardiovascular favorece la respuesta del pulso y la supervivencia en pacientes con antecedentes de infarto o cirugía cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic coincidió en que el ejercicio puede mejorar la recuperación de la frecuencia cardíaca, pero recomendó conversar con un profesional antes de iniciar una rutina nueva. En personas que atravesaron un infarto o una cirugía cardíaca, la institución indicó que la rehabilitación cardiovascular puede favorecer la recuperación del pulso y la supervivencia a largo plazo.

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La medición no resulta adecuada sin supervisión para quienes tienen afecciones cardíacas preexistentes, según BBC. Mareos, dolor o presión en el pecho y falta de aire desproporcionada al esfuerzo son señales para interrumpir la actividad y buscar atención médica. En esos casos, el objetivo no es mejorar una cifra registrada por un dispositivo, sino obtener una evaluación clínica que determine la forma segura de hacer ejercicio.