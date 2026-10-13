Qué alimentos conviene evitar antes de hacer ejercicio intenso

Ajustar el volumen, la composición y el horario de las comidas reduce las molestias digestivas durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El malestar puede aparecer cuando el entrenamiento ya comenzó: pesadez en el estómago, náuseas, cólicos o una urgencia intestinal que interrumpe el esfuerzo.

En muchos casos, la diferencia no está solo en haber comido antes, sino en cuánto se comió, qué alimentos integraron esa ingesta y cuánto tiempo pasó hasta empezar a moverse.

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Las comidas grandes y cercanas a la actividad pueden ser más difíciles de tolerar, en especial durante sesiones largas o exigentes. Esto no implica que sea necesario entrenar en ayunas.

La evidencia disponible sugiere que ajustar el volumen, la composición y el horario de la ingesta puede reducir molestias digestivas en algunas personas.

La ingesta de alimentos ricos en fibra antes de la actividad física intensa incrementa el volumen intestinal y la producción de gases (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática publicada en 2025, que analizó 231 estudios sobre actividad física y síntomas gastrointestinales, señaló que las comidas abundantes y los alimentos ricos en grasa o fibra antes del ejercicio pueden aumentar el riesgo de malestar digestivo.

El trabajo propone considerar tanto el horario de la ingesta como la intensidad y la duración del esfuerzo.

La fibra puede aumentar el volumen intestinal antes de una actividad intensa

Los alimentos con mucha fibra requieren especial atención cuando se acercan sesiones prolongadas o con movimientos repetidos.

La revisión de 2025 indica que este nutriente puede aumentar el volumen del contenido intestinal y la producción de gases, factores que pueden favorecer la hinchazón, los cólicos y la diarrea durante el ejercicio.

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Una dieta baja en residuos aplicada hasta 48 horas antes de un esfuerzo prolongado disminuye el material no digerido en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto puede ser más relevante en ejercicios de resistencia o impacto, como las carreras. La evidencia no plantea eliminar la fibra de la alimentación diaria, sino reducirla de forma puntual antes de una actividad intensa y prolongada si existen antecedentes de malestar gastrointestinal.

El estudio señala que una dieta baja en residuos durante las 24 a 48 horas previas a esfuerzos largos o intensos puede disminuir el volumen de material no digerido en el intestino. Este enfoque reduce de manera temporal los alimentos con fibra.

Cerca del entrenamiento, una preparación de menor volumen y con poca fibra puede resultar más fácil de tolerar. Estas estrategias deben probarse antes de una competencia.

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Un estudio de 2023 asoció el consumo de proteína durante ejercicios de resistencia con una mayor frecuencia de síntomas gastrointestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína requiere cautela en el ejercicio de resistencia prolongado

La relación entre proteína y molestias digestivas necesita una explicación más precisa. No hay base para afirmar que toda proteína deba evitarse antes de cualquier entrenamiento.

Sin embargo, una revisión sistemática de 2023 centrada en atletas de resistencia encontró que su consumo durante esfuerzos prolongados y exigentes puede asociarse con una mayor frecuencia e intensidad de síntomas gastrointestinales que la ingesta de carbohidratos.

En una investigación incluida, el consumo de 15 gramos de proteína de suero antes de correr y luego cada 20 minutos se vinculó con más síntomas gastrointestinales.

Ese resultado se registró en condiciones de ejercicio de resistencia y no permite trasladar la conclusión, sin matices, a una rutina breve o a cualquier tipo de alimento proteico.

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La ingesta de proteína de suero antes de correr y a intervalos regulares provocó un incremento de molestias digestivas en atletas de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína necesita más tiempo de digestión que los azúcares simples. Una comida abundante con alto contenido proteico puede ser menos tolerable justo antes de una actividad prolongada, intensa o realizada con calor. El efecto depende de la porción, el alimento y la tolerancia individual.

Los estudios se concentraron en corredores, ciclistas y triatletas, por lo que sus resultados no se trasladan de forma directa a sesiones breves de fuerza o actividad recreativa.

Las comidas ricas en grasa pueden demorar la digestión antes de entrenar

Las comidas con mucha grasa también pueden resultar incómodas cuando se consumen cerca de una sesión intensa.

La revisión de 2025 señala que estos alimentos pueden ralentizar el vaciamiento gástrico, es decir, el tiempo que tarda el estómago en trasladar su contenido hacia el intestino.

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Las comidas con alto contenido de grasa ralentizan el vaciamiento gástrico y generan sensación de pesadez o náuseas durante la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una comida todavía permanece en el estómago al comenzar el ejercicio, puede aumentar la sensación de pesadez, el reflujo, las náuseas o el dolor abdominal.

El riesgo puede crecer cuando la actividad es larga, intensa o se realiza en condiciones de calor, ya que el ejercicio modifica el funcionamiento del sistema digestivo.

La revisión plantea que una comida principal puede consumirse entre tres y cuatro horas antes de entrenar. Cuando se necesita energía con menos anticipación, menciona la posibilidad de elegir una colación pequeña, baja en grasa y fibra, entre 30 y 60 minutos antes.

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Estos tiempos no son reglas universales, sino referencias que deben adaptarse a la tolerancia y al tipo de actividad.

Consumir una comida principal entre tres y cuatro horas antes del ejercicio favorece la digestión antes de un esfuerzo exigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda revisión destaca que probar la cantidad, el momento y el tipo de ingesta durante los entrenamientos puede mejorar la tolerancia en algunos atletas de resistencia.

Los resultados, sin embargo, no son iguales en todos los estudios. Las dos revisiones analizadas se enfocan principalmente en síntomas gastrointestinales asociados a actividades de resistencia.

Por eso, sus conclusiones respaldan ajustar la fibra, la grasa, el volumen de la comida y, en ciertos contextos, la proteína antes de esfuerzos prolongados, pero no establecen una prohibición general de comer antes de entrenar.

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