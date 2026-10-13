Ejercicio e hígado: un estudio reveló que el impacto celular del entrenamiento es diferente en hombres y mujeres

El ejercicio físico redujo la grasa acumulada, mejoró el manejo del colesterol y disminuyó los marcadores de fibrosis en ambos sexos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hígado no responde igual al ejercicio en hombres y mujeres, y esta diferencia podría ser clave para tratar la enfermedad hepática más común del mundo. Durante décadas, los estudios sobre el metabolismo hepático se centraron casi exclusivamente en sujetos masculinos, dejando sin respuesta una pregunta fundamental: ¿qué ocurre en el hígado de las mujeres cuando hacen ejercicio regular? Un nuevo trabajo científico de la Universidad de Missouri busca llenar ese vacío y revela que las diferencias no son menores ni anecdóticas, sino profundas y sistemáticas a nivel molecular.

La investigación realizada en modelos animales fue liderada por el equipo del doctor R. Scott Rector, quien encontró que el ejercicio de resistencia reconfigura el metabolismo hepático de manera distinta según el sexo. En las hembras, el entrenamiento sostenido incrementó la cantidad de proteínas vinculadas a la producción de energía dentro de las células.

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En los machos, el ejercicio modificó químicamente las proteínas ya existentes mediante un proceso llamado acetilación, que consiste en la incorporación de un grupo molecular que altera cómo funciona esa proteína. Ambas vías llevan a una mejora del hígado, pero por caminos celulares completamente distintos.

La actividad física estimuló la síntesis de ácidos biliares y elevó la excreción fecal de colesterol en los machos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Cell Reports analizó las adaptaciones del hígado a lo largo de 1, 2, 4 y 8 semanas de ejercicio en ratas macho y hembra, con herramientas de análisis molecular que permiten examinar simultáneamente miles de proteínas, genes y metabolitos. Los resultados apuntan a que la biología del sexo influye profundamente en cómo el ejercicio protege al hígado, con implicaciones directas para el diseño de tratamientos personalizados.

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El ejercicio mejora el hígado en ambos sexos, aunque por vías distintas

En ambos grupos de animales, el ejercicio produjo efectos beneficiosos claros: disminuyó la grasa acumulada en el hígado, mejoró el manejo del colesterol y redujo los marcadores de fibrosis, es decir, la acumulación de tejido cicatricial que suele aparecer cuando el órgano sufre daño crónico. Sin embargo, los mecanismos que explican esas mejoras divergen de forma notable entre machos y hembras.

“Las células hepáticas masculinas y femeninas se adaptan al ejercicio de resistencia a través de vías moleculares distintas, lo que remodela las estructuras celulares responsables de producir energía. Las ratas hembra generaron más proteínas, mientras que las ratas macho modificaron más las proteínas que ya tenían”, afirmó Scott Rector, profesor distinguido de medicina y de nutrición y fisiología del ejercicio en la Escuela de Medicina de Mizzou, según el comunicado de prensa institucional.

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Los machos mostraron adaptaciones hepáticas en la segunda semana de ejercicio, mientras que en las hembras los cambios aparecieron en la cuarta semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las hembras, el entrenamiento progresivo produjo un aumento sostenido en los complejos proteicos de fosforilación oxidativa, que son las estructuras dentro de la mitocondria encargadas de convertir nutrientes en energía utilizable por la célula. Según se detalla en el estudio, las hembras mostraron un incremento general del 7,8% en esos complejos a lo largo de las ocho semanas.

Los machos, por su parte, registraron aumentos más transitorios en esas mismas estructuras, y su adaptación predominante fue la modificación química de proteínas ya presentes, especialmente de aquellas involucradas en el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido tricarboxílico, que es la secuencia de reacciones mediante la cual la célula extrae energía de los nutrientes.

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El trabajo también identificó que los machos alcanzaron estas adaptaciones antes que las hembras: los cambios significativos en los primeros se observaron hacia la segunda semana de entrenamiento, mientras que en las segundas recién aparecieron en la cuarta semana. El estudio atribuye este desfase a que las hembras parten, incluso en reposo, de una capacidad mitocondrial más elevada, lo que eleva el umbral a partir del cual el entrenamiento produce un efecto mensurable.

Una enzima clave explica las diferencias en los machos

Un estudio de la Universidad de Missouri reveló que el hígado de machos y hembras se adapta al ejercicio mediante mecanismos moleculares diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más novedosos del trabajo es la identificación de la enzima carnitina O-acetiltransferasa, conocida como CrAT, como protagonista del proceso de acetilación en los machos.

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Esta enzima, cuya función habitual es exportar grupos de acetilo fuera de la mitocondria, convirtiéndolos en acetilcarnitina, parece invertir esa actividad durante el ejercicio sostenido: en lugar de exportar esos grupos, revierte su dirección habitual y contribuye a acumularlos dentro de la mitocondria, lo que termina por aumentar la acetilación de las proteínas mitocondriales.

El estudio comprobó que el entrenamiento elevó los niveles de CrAT en los hígados de los machos hasta equipararlos con los que las hembras tienen naturalmente en condiciones de reposo.

Para confirmar el papel de esta enzima, el equipo realizó experimentos en células hepáticas en los que sobreexpresaron CrAT artificialmente: bajo condiciones de alta concentración de glucosa, similares a las que genera el ejercicio, la acetilación mitocondrial aumentó de manera consistente con lo observado en los machos entrenados. El trabajo concluye que CrAT actúa de manera bidireccional dependiendo de la disponibilidad de energía, lo que lo convierte en un regulador fino del metabolismo mitocondrial en respuesta al ejercicio.

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El ejercicio físico redujo la grasa acumulada, mejoró el manejo del colesterol y disminuyó los marcadores de fibrosis en ambos sexos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol y los ácidos biliares, otra pieza del rompecabezas hepático

El dimorfismo sexual no se limita al comportamiento mitocondrial. El estudio también encontró que el ejercicio estimuló la síntesis de colesterol y de ácidos biliares en el hígado en ambos sexos, aunque nuevamente con diferencias temporales que siguen el mismo patrón: de forma inmediata y sostenida en los machos, y con un retraso de varias semanas en las hembras. Los ácidos biliares son moléculas producidas por el hígado a partir del colesterol, con una función central en la digestión de las grasas y en la eliminación de desechos metabólicos.

En los machos, este aumento en la síntesis de ácidos biliares coincidió con una mayor excreción de colesterol y ácido cólico a través de las heces, lo que sugiere que el ejercicio podría estar activando una vía de limpieza lipídica que opera a través del intestino.

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En otras palabras, los machos no solo produjeron más colesterol en el hígado, sino que también lo eliminaron con mayor eficiencia por vía digestiva. Las hembras, en cambio, no mostraron un aumento significativo en esa excreción fecal, posiblemente porque, al seguir una dieta estándar baja en grasas, tenían menos exceso de ese lípido disponible para eliminar.

Además, el trabajo identificó que el ejercicio redujo los marcadores de activación de las células estrelladas hepáticas, que son las células responsables de generar tejido cicatricial en el hígado cuando este se inflama de manera crónica. Esta reducción ocurrió de forma independiente del sexo, lo que sugiere que el ejercicio protege al hígado de la fibrosis por una vía diferente a las que explican las diferencias entre machos y hembras.

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Implicancias para la enfermedad hepática más frecuente

La enzima carnitina O-acetiltransferasa reguló el proceso de acetilación mitocondrial en el hígado de las ratas macho durante la actividad física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasfondo clínico de esta investigación es la enfermedad hepática metabólica, antes conocida como hígado graso no alcohólico, que constituye la enfermedad hepática crónica más prevalente en el mundo. Su avance está relacionado con el aumento de la obesidad y puede derivar, en sus formas más graves, en cirrosis o cáncer de hígado.

“Nuestros hallazgos indican que el ejercicio sostenido mejora la ‘maquinaria’ metabólica. Lo que podamos descubrir de aquí en adelante podría brindar intervenciones más precisas y personalizadas para personas con esta enfermedad”, señaló Rector, quien también es director del edificio NextGen Precision Health y científico investigador en el Hospital Memorial de Veteranos Harry S. Truman, según el comunicado institucional.

El estudio forma parte del Consorcio Molecular de Transductores de la Actividad Física, identificado por la sigla MoTrPAC, uno de los esfuerzos más amplios financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para mapear los efectos moleculares del ejercicio en distintos tejidos. El trabajo conjunto del laboratorio de Rector con investigadores de la Universidad de Kansas añade una dimensión comparativa que enriquece los resultados.

El equipo prevé investigar cómo los cambios identificados en el ciclo energético celular afectan al metabolismo general, con la expectativa de que esos datos permitan desarrollar tratamientos más ajustados a la biología de cada persona.