Ciencia

Seda de abeja en las heridas: el biomaterial que demostró ser seguro y podría detectar infecciones

Un equipo australiano validó un material proteico que se degrada solo dentro de la lesión sin frenar la curación, y ya tiene financiamiento para dotarlo de funciones que hoy ningún vendaje convencional tiene

Una abeja sobre celdas de panal con miel junto a un brazo humano que tiene una película transparente hexagonal sobre una herida.
Las heridas crónicas afectan a 450.000 personas cada año en Australia y generan un costo sanitario superior a los 6.000 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las heridas crónicas que no cicatrizan representan uno de los problemas de salud más costosos y difíciles de resolver. En Australia, donde se calcula que unas 450.000 personas las padecen cada año, el sistema sanitario destina más de 6.000 millones de dólares anuales a su atención. Detrás de esa cifra hay infecciones recurrentes, hospitalizaciones repetidas y riesgo de amputación; para quienes viven en zonas rurales o remotas, a todo eso se suma la dificultad de acceder a centros especializados sin tener que desplazarse largas distancias.

Hasta ahora, los apósitos convencionales actúan como barreras pasivas: cubren la herida, pero no interactúan con ella. La pregunta que guiaba a los investigadores era si era posible fabricar un material que, además de proteger, pudiera detectar lo que ocurre dentro de la lesión y responder en consecuencia.

PUBLICIDAD

Un nuevo estudio, publicado en la revista Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials da un paso concreto en esa dirección: investigadores del CSIRO, la Organización Científica e Industrial de Investigación del Commonwealth de Australia, y de la Universidad de Adelaida desarrollaron películas biodegradables a partir de seda de abeja melífera modificada en laboratorio y comprobaron que el material es seguro y bien tolerado durante el proceso de cicatrización.

El hallazgo abre la puerta a una generación de apósitos inteligentes, cuya función sería detectar señales de infección o liberar fármacos de forma dirigida según las condiciones de la zona afectada. Para llegar a ese punto, sin embargo, era indispensable demostrar primero que el material en sí no interfiere con la curación ni daña el tejido en formación. Eso es exactamente lo que este trabajo logró establecer.

PUBLICIDAD

La seda de abeja tiene propiedades que otros biomateriales no combinan

Una placa de Petri con una película transparente, un panal de abejas y las manos de un investigador con guantes azules sobre una mesa metálica.
Los apósitos convencionales funcionan como barreras pasivas, a diferencia de las nuevas tecnologías que buscan interactuar con la lesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seda de abejas melíferas es una proteína natural que las larvas producen para construir estructuras protectoras dentro de la colmena. Lo que la distingue de la que producen las arañas o los gusanos de seda es que su secuencia de proteínas puede modificarse sin que el material pierda su estructura, lo que la convierte en una plataforma moldeable para incorporar funciones específicas. En términos sencillos: los científicos pueden reescribir parte del “código” de esa proteína para que el material resultante cumpla funciones distintas, del mismo modo en que se reprograma un software para agregar nuevas capacidades.

El trabajo de laboratorio requirió una división de tareas precisa: el CSIRO desarrolló y produjo las películas de seda recombinante, cuya secuencia proteica fue editada mediante técnicas de bioingeniería, en tanto que la Universidad de Adelaida puso a disposición su experiencia en cicatrización y ejecutó las pruebas de laboratorio.

Según el comunicado de prensa institucional, esta investigación se apoya en más de una década de trabajo del CSIRO sobre la seda de abeja como plataforma de biomateriales, con estudios previos que ya habían demostrado que el material es resistente, flexible y seguro para aplicaciones biológicas.

Uno de los resultados más relevantes fue que buena parte de la película se degradó gradualmente dentro de la herida, en lugar de permanecer como un material estable. Eso tiene implicaciones prácticas directas: si el apósito se disuelve de manera progresiva, se reduce la necesidad de retirarlo manualmente, una maniobra que puede dañar el tejido nuevo y delicado que se forma durante la cicatrización.

El material no frena la curación y allana el camino hacia apósitos con funciones activas

Ilustración de fibras verdes entrelazadas colocadas sobre tejido celular rosado, mientras pequeñas esferas azules descienden entre ellas.
La degradación progresiva de la película dentro de la herida evita la retirada manual del apósito y protege el tejido en formación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Piensa en la película como un material de construcción que podemos rediseñar a nivel molecular”, afirmó la doctora Caitlin Johnston, investigadora principal del CSIRO, según el comunicado de prensa.

“Podemos incorporar instrucciones específicas en la seda para que, en el futuro, un apósito pueda responder a las condiciones de la herida. Eso abre una forma completamente nueva de pensar el cuidado de heridas: crear materiales que detecten activamente los cambios en el entorno de la lesión y respondan a esos cambios. Ahora que sabemos que el material no afecta el proceso de cicatrización, estamos en condiciones de pasar a la siguiente etapa y comenzar a desarrollar materiales que ayuden a prevenir infecciones.”

La doctora Anna Antipov, del Instituto de Industrias del Futuro de la Universidad de Adelaida, subrayó el valor metodológico de este paso previo. “La cicatrización es un proceso muy complejo, y necesitamos entender cómo se comporta un nuevo material en ese entorno antes de empezar a agregarle funciones más sofisticadas”, señaló, según el comunicado de prensa.

“Lo que demostramos es que este material de seda de abeja es biodegradable y bien tolerado por el cuerpo, y que no detiene la cicatrización de la herida”, dijo Antipov; al tiempo que también indicó que las comunidades rurales y remotas serían de las más beneficiadas, ya que una menor necesidad de cambios de apósito reduciría las consultas frecuentes con especialistas en ciudades capitales.

La próxima etapa incorporará funciones activas al material para prevenir infecciones en heridas crónicas

Ilustración médica en corte transversal de capas de piel humana con una herida cubierta por una lámina translúcida de color ámbar.
La siguiente fase del estudio integrará mecanismos para detectar infecciones y liberar fármacos de forma dirigida en la herida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siguiente fase de investigación consistirá en dotar a la película de seda de funciones activas: señales capaces de detectar la presencia de infección y mecanismos de liberación controlada de fármacos. El material pasaría así de ser un recubrimiento inerte a un sistema que interactúa con la biología de la lesión. Las infecciones en heridas crónicas demoran la cicatrización, elevan el riesgo de hospitalización y de amputación, y con frecuencia obligan a intervenciones clínicas repetidas.

Para financiar esa etapa, el equipo recibió un subsidio del Fondo para el Futuro de la Investigación Médica de Australia, destinado al desarrollo y la prueba de varios apósitos inteligentes.

Los investigadores ya cuentan con la plataforma validada para avanzar: la biocompatibilidad del material, es decir, su capacidad de coexistir con los tejidos del cuerpo sin provocar rechazo, condición necesaria para cualquier uso médico posterior, quedó establecida en este estudio.

Temas Relacionados

AustraliaBiopolímerosInfeccionesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Reír, suspirar o gritar? Un estudio analizó qué sonidos aceptamos según la situación

El trabajo de la Universidad Libre de Ámsterdam detectó que el entorno, la confianza entre las personas y la formalidad influyen en cómo se perciben estas expresiones

¿Reír, suspirar o gritar? Un estudio analizó qué sonidos aceptamos según la situación

Una revisión científica identificó al microbioma intestinal como un posible factor clave en la eficacia de los tratamientos contra el cáncer

Publicado en Oncotarget, el trabajo repasó la evidencia acumulada sobre el papel de las comunidades bacterianas en la progresión tumoral y la respuesta terapéutica. Cómo este conocimiento podría generar nuevas estrategias adaptadas a cada paciente

Una revisión científica identificó al microbioma intestinal como un posible factor clave en la eficacia de los tratamientos contra el cáncer

Día Mundial del Huevo: cuántos se pueden comer por día y por qué es un súper alimento rico en proteínas

Las claves para sumarlo al menú cotidiano y las condiciones de salud que pueden modificar la recomendación

Día Mundial del Huevo: cuántos se pueden comer por día y por qué es un súper alimento rico en proteínas

Las divagaciones mentales y la rumiación pueden afectar el estado de ánimo, según un estudio

Científicos analizaron encuestas diarias durante una semana y hallaron asociaciones entre distintos patrones de pensamiento y el bienestar emocional. Según los investigadores, reconocerlos puede ayudar a identificar herramientas para cuidar la salud mental

Las divagaciones mentales y la rumiación pueden afectar el estado de ánimo, según un estudio

Qué tipo de música reduce el dolor en procedimientos médicos breves

Un ensayo clínico en Suiza comparó distintos estímulos sonoros antes de una resonancia magnética y halló beneficios solo en ciertas condiciones

Qué tipo de música reduce el dolor en procedimientos médicos breves

DEPORTES

Leandro Paredes salió por una molestia muscular ante Instituto y encendió las alarmas en Boca Juniors: el gesto de dolor

Leandro Paredes salió por una molestia muscular ante Instituto y encendió las alarmas en Boca Juniors: el gesto de dolor

Boca Juniors igualó 2-2 ante Instituto por el Torneo Clausura a cuatro días de las semifinales de la Copa Sudamericana

El blooper del arquero de Instituto que terminó con el inesperado gol de Enner Valencia para Boca Juniors

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

El show de golazos de Lionel Messi en el entrenamiento del Inter Miami tras su despedida de la selección argentina

TELESHOW

Sofía Gonet reveló su insólita condición para volver a estar con un hombre: “Nunca podría ser sugar baby”

Sofía Gonet reveló su insólita condición para volver a estar con un hombre: “Nunca podría ser sugar baby”

Lali Espósito mostró como palpita su cumpleaños en Río de Janeiro: “En un ratito 35″

Wanda Nara posó casi desnuda frente al espejo tras su divorcio de Mauro Icardi: la reacción de La Joaqui

Quienes serán los invitados de “las mesazas”, PH y la Peña, que llega al fin de semana con una sorpresa en la conducción

La amorosa decisión de Cande Tinelli a casi un mes de la muerte de Linda, su perrita

INFOBAE AMÉRICA

Envían a una celda de castigo a un preso político cubano por recitar un poema contra el régimen, según su madre

Envían a una celda de castigo a un preso político cubano por recitar un poema contra el régimen, según su madre

Terremoto dejó afectaciones menores en las instalaciones del Canal de Panamá, sin impacto en navegación

Costa Rica incorporaría 75 autobuses eléctricos en 2027 gracias a una inversión de 8 millones de euros de la Unión Europea

La Defensoría y la Superintendencia ordenan el cierre temporal de 19 comercios por faltas sanitarias en El Salvador

Crean un mapa genético del tomate silvestre que muestra dónde se podría buscar el sabor perdido