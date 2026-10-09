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Quienes serán los invitados de “las mesazas”, PH y la Peña, que llega al fin de semana con una sorpresa en la conducción

Con Mirtha Legrand recuperándose en su domicilio tras 18 días de internación, los cuatro ciclos con más peso del sábado y domingo ya confirmaron sus grillas y una novedad

Tres fotografías muestran a Juana Viale a la izquierda, Andy Kusnetzoff en el centro y Carina Zampini a la derecha.
Juana Viale, Andy Kusnetzoff y Carina Zampini en la competencia por el rating del fin de semana
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Los cuatro tanques de la televisión del fin de semana confirman sus invitados para el sábado 11 y el domingo 12 de octubre. La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana por El Trece, junto a PH Podemos Hablar y La Peña de Morfi por Telefe, traen una grilla que mezcla música, deporte, actuación y periodismo. El telón de fondo lo pone Mirtha Legrand, de 99 años, que el martes 6 de octubre recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras 18 días internada por una neumonía bacteriana. Según el parte médico firmado por el director Enrique Echagüe, continuará su recuperación en el domicilio. Por el momento, no hay fecha confirmada para su regreso a la pantalla, por lo que su nieta Juana Viale seguirá al frente de los dos ciclos del canal. En Telefe, la novedad corre por cuenta de La Peña de Morfi: Marley reemplaza esta semana al conductor titular Diego Leuco y compartirá la animación con Carina Zampini en la edición por los 10 años del programa.

Juana recibe el sábado a Raggi, Santamaría, Souto y D’Alessandro

El sábado a las 21:30, La Noche de Mirtha reunirá cuatro perfiles bien distintos. La actriz Florencia Raggi llega en plena semana de exposición mediática: el jueves llamó en vivo al programa de Mario Pergolini por El Trece para desmentir, con humor, los rumores de separación de Nicolás Repetto, su pareja desde hace más de 30 años. “Estamos mejor que nunca”, dijo al aire, y la frase se convirtió en una de las más replicadas de la semana. La actriz ensaya además en el Teatro San Martín.

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Juana Viale sentada ante un escritorio con un cartel del programa La noche de Mirtha, arreglos florales y un retrato enmarcado
Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela Mirtha Legrand el sábado por la noche

El actor Carlos Santamaría suma otro crédito a una extensa trayectoria en cine y televisión: Lo dejamos acá, su próximo estreno en pantalla grande, llega a las salas el 16 de octubre. También estará, en la semana de la despedida de Lionel Messi de la selección nacional, el periodista deportivo Martín Souto, histórico referente de TyC Sports, creador de El Aguante y Paso a Paso, que desde comienzos de 2026 conduce ESPN F10 y gestiona Mundo Souto, su canal digital propio. Cierra el grupo el actor Victorio D’Alessandro, de 42 años, conocido por Casi Ángeles y por su trabajo reciente en En el barro de Netflix. Descartó públicamente cualquier regreso al universo de Cris Morena y tiene en cartel la obra En mitad de tanto fuego.

PH Podemos Hablar reúne a un tenista en crisis, una mediática y tres figuras de los medios

El sábado por la noche, Andy Kusnetzoff recibirá en PH Podemos Hablar a cinco invitados de trayectorias muy distintas. El tenista Federico Coria, hermano del “Mago” Coria, atraviesa uno de sus momentos más difíciles: tras una larga inactividad por lesiones en el codo, el pectoral y el abdomen, volvió a competir en el Challenger de Buenos Aires en septiembre y cayó en octavos de final. Si no conquista un título antes del Argentina Open de febrero de 2027, se retirará, según anticipó él mismo.

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andy kusnetzoff
Andy Kusnetzoff prepara otra noche de confesiones en Podemos Hablar

Vicky Xipolitakis también estará presente. La modelo forma parte de Ariel en su Salsa en Telefe y atraviesa un conflicto judicial con el padre de su hijo Salvador. El periodista Luis Novaresio, conductor de A24, llega tras semanas de alta exposición: recibió ataques públicos del presidente Javier Milei en redes y acaba de publicar su segunda novela, La vida que importa, por Planeta. Homero Pettinato, conductor de Soñé que volaba en Olga, denunció en las últimas semanas a un hombre que lo amenazó de muerte frente al estudio del canal y habló por primera vez públicamente de sus trastornos alimentarios y de la depresión que lo llevó a iniciar tratamiento psiquiátrico. Cierra el grupo la actriz Juana Repetto, hija de Nicolás Repetto, que acaba de estrenar 8 Mujeres —la obra de José María Muscari que debutó el 8 de octubre en el Multiteatro— tras meses de ausencia de los escenarios.

El domingo al mediodía, Noble, Squirru, Alfonso y Masson se sientan con Juana

El domingo desde las 14, Almorzando con Juana recibirá a Iván Noble, músico con más de 35 años de carrera entre su etapa como líder de Los Caballeros de la Quema y su obra solista. Recorre el país con Canciones traspapeladas, espectáculo que recupera temas que había dejado de interpretar durante años. Noble también presentará un número musical al finalizar el almuerzo. En las últimas semanas grabó su versión de Mi historia entre tus dedos, el clásico de Gianluca Grignani, y anticipó un nuevo single antes de fin de año.

Juana Viale conduce Almorzando con Juana
Juana Viale en Almorzando con Juana ((Prensa El Trece))

La astróloga Ludovica Squirru aportará su mirada al horóscopo chino: acaba de presentar su libro de predicciones para 2027, el año de la Cabra de Fuego. El actor Benjamín Alfonso, de 42 años, llega tras su paso por Margarita en Telefe y trabaja en teatro con Alimentos vencidos en Microteatro. Completa la mesa la modelo, actriz e influencer Michelle Masson, de 25 años, que acumula más de 713.000 seguidores en Instagram y participó recientemente en Es mi sueño por El Trece.

Marley debuta en La Peña con Luck Ra, Los Tipitos y Fátima Flórez en una edición de aniversario

El domingo a las 13:30, La Peña de Morfi celebrará sus 10 años al aire con una edición especial conducida por Marley junto a Carina Zampini. El ciclo tendrá un segmento musical con Luck Ra, el cantante cordobés de 27 años que en 2026 se alzó con dos Premios Gardel —Mejor Álbum de Cuarteto por Qué sed y Mejor Canción de Cuarteto por Tu misterioso alguien, junto a Miranda!— y en septiembre estrenó A quién le importa junto a Thalía. También tocarán Los Tipitos, referentes del rock nacional, el histórico conjunto folklórico Los Fronterizos y la cantante Roze.

marley
La sorpresa del fin de semana: Marley ocupará por esta vez el lugar de Diego Leuco en La Peña de Morfi

Entre los invitados de contenido estarán Fátima Flórez, que el 31 de octubre estrena Fátima Universal en el Teatro Ópera tras una extensa gira por el país y Latinoamérica; y el médico y divulgador Daniel López Rosetti. El elenco estable completa la jornada con Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro en cocina, Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola en humor, y Claudio “Turco” Husaín en la sección deportiva Lo del Turco.

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