Wanda Nara posó casi desnuda frente al espejo tras su divorcio de Mauro Icardi: la reacción de La Joaqui

Wanda Nara impactó a sus seguidores al posar en ropa interior

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En medio de las grabaciones de MasterChef (Telefe) y tras su divorcio de Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a generar repercusión en redes sociales al publicar un video en el que posó casi desnuda frente al espejo de su baño.

La conductora compartió el registro con sus 17 millones de seguidores. En poco más de una hora, la publicación superó los 75.000 Me gusta y acumuló mensajes de apoyo de sus fanáticos.

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Entre las reacciones se leyeron comentarios como “La reina de las divorciadas”, “Te amo Wanda, qué lomazo”, “La vibra, Mi amor. Cambió un Rolex por un Cassio” y “Felicitaciones por tu divorcio, estás hermosa”. La Joaqui también interactuó con el posteo mediante una serie de emojis de cara de enamorada.

En una de las imágenes, Nara aparece de espaldas frente al espejo, con el pelo largo y rubio suelto sobre la espalda. Lleva una prenda blanca corta y ropa interior negra, mientras sostiene el teléfono con la mano derecha y acomoda su cabello con la izquierda. Su rostro no queda a la vista en esa toma.

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Wanda Nara publicó un video en redes sociales en medio de las grabaciones de MasterChef tras confirmarse su divorcio

El baño cuenta con revestimientos claros veteados, mampara de vidrio y un inodoro al fondo. Sobre la mesada se ven un lavamanos blanco, una grifería metálica, dispensadores y productos de higiene y maquillaje.

En otro tramo del video, la empresaria se fotografía de frente con una funda decorada en el celular, que cubre parte de su cara. Viste la misma prenda blanca de manga corta y ropa interior negra; además, se distinguen un tatuaje en el brazo izquierdo y pulseras en ambas muñecas.

Este jueves, Wanda Nara asistió a un evento de una firma italiana de lujo en Buenos Aires, pocas horas después de que se conociera la sentencia que declaró disuelto su matrimonio con Mauro Icardi. La conductora llegó acompañada por Martín Migueles, quien manejaba el auto y saludó a los fotógrafos que aguardaban en el ingreso, mientras ella sonreía desde el asiento del acompañante.

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Para la velada, la empresaria eligió un vestido negro de encaje con transparencias y largo midi. Sumó un blazer oscuro sobre los hombros, sandalias de taco alto con estampado animal print y una cartera plateada de mano con textura brillante. Llevó el pelo suelto, con ondas y un degradé rubio.

Wanda Nara asistió a un evento de una firma de lujo en Buenos Aires junto a Martín Migueles tras la difusión del fallo judicial

La convocatoria reunió a figuras del espectáculo, la moda y los negocios, entre ellas Susana Giménez, Zaira Nara, Iván de Pineda, Valeria Mazza, Lola Latorre, Daniel Angelici y Franco Poggio.

La aparición de Nara coincidió con la difusión del fallo del Tribunal de Milán, que puso fin al matrimonio celebrado con Icardi el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. La jueza Anna Cattaneo, a cargo de la Sección 9ª Civil, firmó la resolución del proceso que el futbolista inició en noviembre de 2024.

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El tribunal desestimó el pedido de 250.000 euros mensuales por manutención conyugal, solicitado al amparo del artículo 156 del Código Civil italiano. Los magistrados consideraron que los ingresos declarados por la empresaria y su autonomía laboral no justificaban el reconocimiento de ese derecho.

El Tribunal de Milán declaró disuelto el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi iniciado en mayo de 2014 (RS Fotos)

Tampoco prosperó el reclamo de una pensión compensatoria de 100.000 euros mensuales. De acuerdo con el fallo al que accedió Teleshow, la conductora no acreditó haber resignado su actividad profesional durante el matrimonio. “Ningún sacrificio profesional fue llevado a cabo por Nara que deba ser aquí compensado”, indicó la sentencia.

El documento consignó una inversión de 1,5 millones de euros en un fondo de Intesa Sanpaolo, activos en Argentina cercanos a 1,54 millones de euros y tres propiedades compartidas en el país, dos de ellas alquiladas. También mencionó inmuebles en Milán, Brienno y Galliate, vinculados al acuerdo firmado en 2021 por el cual Icardi cedió a Nara el 50 % de varios bienes comunes.

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Los jueces rechazaron el planteo de Icardi para que la separación se atribuyera a su expareja. La resolución concluyó que no existían pruebas de que el vínculo de Nara con L-Gante hubiera comenzado antes de la ruptura matrimonial, situada por el expediente en septiembre de 2024.

La sentencia también descartó las versiones de una relación entre Icardi y la China Suárez en 2021. El tribunal consideró que los elementos presentados por las partes se limitaban a publicaciones de sitios de espectáculos y carecían de valor probatorio suficiente.