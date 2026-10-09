Una revisión científica identificó al microbioma intestinal como un posible factor clave en la eficacia de los tratamientos contra el cáncer

Bacterias específicas como Fusobacterium nucleatum y Helicobacter pylori promueven procesos inflamatorios que favorecen el crecimiento tumoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante décadas, el cáncer se estudió mirando casi exclusivamente al tumor: sus células, sus mutaciones, los mecanismos por los que evade al sistema inmune. Los billones de microorganismos que conviven con el ser humano, en el intestino, en la piel, en los tejidos, no eran parte de la ecuación. Hoy esa mirada está cambiando: hay pruebas crecientes de que el microbioma intestinal, el conjunto de microbios que habitan el intestino, no es un actor secundario en la biología del cáncer, sino que puede promoverlo, frenarlo y, sobre todo, determinar el resultado de un tratamiento oncológico.

La pregunta que guía este giro es tan concreta como ambiciosa: ¿es posible manipular esa comunidad microbiana para mejorar las terapias existentes o para crear tratamientos nuevos? La respuesta aún no es definitiva, pero el caudal de hallazgos acumulados en años recientes empuja en esa dirección. Ciertas bacterias potencian la respuesta terapéutica; otras la bloquean. Algunas producen moléculas que hacen al tumor más vulnerable a la quimioterapia, y hay líneas de investigación que apuntan a usar a los propios microbios, o las partículas que estos liberan, como vehículos para atacar el cáncer.

PUBLICIDAD

Ese panorama es el que analiza un editorial científico publicado en la revista Oncotarget, por Uzma Saqib y Krishnan Hajela, este último investigador de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad Devi Ahilya Vishwavidyalaya, en India. El trabajo repasa los mecanismos por los que el microbioma incide en el desarrollo y el tratamiento del cáncer, y propone que esa influencia puede aprovecharse de manera deliberada dentro de la oncología de precisión, la rama que busca adaptar las terapias a las características individuales de cada paciente.

El microbioma puede favorecer o boicotear los tratamientos contra el cáncer

La composición equilibrada de la microbiota intestinal mejora la respuesta a terapias con inhibidores de puntos de control inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre microorganismos intestinales y cáncer tiene dos caras. Por un lado, ciertas bacterias promueven la enfermedad: Fusobacterium nucleatum está asociada al cáncer colorrectal porque suprime la actividad inmune y activa señales que favorecen el crecimiento tumoral, mientras que Helicobacter pylori desencadena cáncer gástrico a través de la inflamación crónica y el daño en el ADN, según se detalla en la revisión.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la composición microbiana del intestino también determina cuánto rinde una terapia. Las disbiosis, que son los desequilibrios en esa comunidad de microorganismos, se asociaron con mayor resistencia a los tratamientos.

Esto es especialmente visible con los inhibidores de puntos de control inmunitario, una clase de fármacos que actúan liberando al sistema inmunitario para que ataque al tumor. El trabajo señala que pacientes con una microbiota intestinal diversa y equilibrada responden mejor a medicamentos que bloquean las proteínas PD-1 y CTLA-4, cuya función es frenar la respuesta inmune del organismo.

En esos pacientes, ciertas bacterias favorecen la maduración de las células dendríticas, que son las encargadas de alertar al sistema inmune ante la presencia del tumor, y la activación de los linfocitos T, los glóbulos blancos que ejecutan el ataque contra las células cancerosas. Akkermansia muciniphila fue identificada en modelos de laboratorio como capaz de potenciar la eficacia anti-PD-1. Estos hallazgos impulsan ensayos clínicos que prueban probióticos, prebióticos y trasplantes de microbiota fecal para mejorar las respuestas terapéuticas, aunque se trata de estrategias aún en investigación.

PUBLICIDAD

Las bacterias dentro del tumor producen moléculas que vuelven más vulnerables a las células cancerosas

La molécula bacteriana 2-metilisocitrato desestabiliza el ADN celular y aumenta la vulnerabilidad de los tumores a la quimioterapia tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más concretos que recoge el trabajo es el del 2-metilisocitrato, abreviado como 2-MiCit, una molécula producida por bacterias que residen directamente dentro del tumor. Según se detalla en el artículo, esta sustancia actúa en dos frentes: bloquea una enzima del ciclo de Krebs, que es el proceso mediante el cual la célula obtiene energía, y altera el equilibrio de nucleótidos, los componentes con que se construye el ADN, con lo que desestabiliza la replicación y la reparación del material genético.

Esa combinación de daño metabólico y genético hace que las células tumorales sean más vulnerables a la quimioterapia convencional. El 2-MiCit demostró sinergia con el 5-fluorouracilo en modelos experimentales de cáncer colorrectal, con reducción del tamaño tumoral en laboratorio.

PUBLICIDAD

El trabajo también da cuenta de otra línea de investigación experimental: la introducción directa en los tumores de una combinación de dos bacterias no patógenas, Proteus mirabilis y Rhodopseudomonas palustris, que logró reducir el tamaño tumoral incluso en modelos con el sistema inmune comprometido.

El trabajo describe dos mecanismos propuestos: el colapso vascular con necrosis del tumor, y la formación de colonias bacterianas adheridas a la superficie tumoral que generan estrés metabólico por secuestro de hierro. Ambas líneas requieren validación adicional antes de poder evaluar su relevancia en el tratamiento humano.

Las vesículas microbianas abren una vía para la detección y el tratamiento del cáncer

La variabilidad en la dieta, la genética y el estilo de vida de los pacientes dificulta la estandarización de terapias basadas en el microbioma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra dimensión que analiza la revisión son las vesículas extracelulares microbianas, pequeñas partículas rodeadas de membrana que las bacterias liberan de forma natural y que transportan proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros compuestos activos.

PUBLICIDAD

Estudios experimentales en cáncer colorrectal, melanoma y cáncer de pulmón sugieren que estas vesículas pueden suprimir el crecimiento tumoral, aumentar la presencia de linfocitos T en el tejido, superar resistencias a fármacos y potenciar la eficacia de la inmunoterapia. El comunicado de prensa destaca que estos hallazgos redefinen el microbioma como un socio terapéutico activo, y no como un mero espectador del proceso oncológico.

Su presencia en fluidos biológicos accesibles, como la sangre o las heces, abre además la posibilidad de utilizarlas como indicadores para detectar la enfermedad o predecir la respuesta al tratamiento.

Sin embargo, la aplicación clínica enfrenta obstáculos concretos: falta estandarizar los métodos de aislamiento, controlar la respuesta inmune que pueden generar y el contenido de sustancias tóxicas bacterianas, y establecer los marcos regulatorios correspondientes.

PUBLICIDAD

Las limitaciones metodológicas y la variabilidad individual condicionan el avance del campo

Una microbiota intestinal equilibrada favorece la respuesta del organismo a los medicamentos inhibidores de puntos de control inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión es explícita respecto de los desafíos pendientes. La composición del microbioma varía según la genética, la dieta, el estilo de vida, la geografía, los medicamentos del paciente, el estadio de la enfermedad y el tipo de tumor.

A eso se suman diferencias en los métodos de recolección, secuenciación y análisis de datos, todo lo cual dificulta la comparación entre estudios. Establecer causalidad constituye otro problema de fondo: que una alteración microbiana aparezca asociada al cáncer no implica que lo cause.

“La perfilación del microbioma específica para cada paciente, combinada con terapéuticos microbianos diseñados a medida, puede despejar el camino para el desarrollo de estrategias seguras y eficaces en oncología de precisión”, concluye el artículo. Los autores proponen orientar la investigación futura hacia la estandarización de protocolos, estudios longitudinales multicéntricos y la validación sistemática de indicadores derivados del microbioma.

PUBLICIDAD