Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisa nueve armas y 196 municiones en un allanamiento realizado en Zacapa

El material, que contaba con documentación legal, quedó bajo custodia del INACIF para análisis balísticos, mientras la DEIC y el Ministerio Público investigan si estuvo vinculado con actividades delictivas previas

Varios rifles, pistolas, cargadores y cartuchos con marcadores amarillos numerados están extendidos sobre una tela azul en una mesa de madera.
Varias armas de fuego de distinto calibre junto a cartuchos y marcadores numerados de prueba permanecen expuestas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala incautó cuatro carabinas, una escopeta, cuatro pistolas y 196 municiones durante un allanamiento en la colonia San José Las Flores, en Zacapa, para someter el arsenal a peritajes balísticos dentro de una investigación aún en curso. Las armas tenían documentación legal y las autoridades no dieron detalles sobre el motivo de la diligencia.

El operativo fue realizado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, en coordinación con el Ministerio Público. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses analizará las armas para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos.

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La incautación ocurrió un día después de que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, defendiera ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso el proyecto presupuestario de su cartera para 2027. La propuesta del Ministerio de Gobernación asciende a Q10.490 millones.

Entre los recursos solicitados, Villeda incluyó Q95 millones para adquirir cinco mil armas destinadas a los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil. El funcionario vinculó esa compra con el objetivo de ampliar el número de efectivos policiales.

Varias pistolas, fusiles y cargadores de munición están colocados sobre una toalla azul encima de una mesa de madera
Diversos fusiles, pistolas y cargadores de munición permanecen dispuestos sobre una toalla azul encima de una mesa de comedor. (PNCdeGuatemala)

Cinco mil armas para la incorporación de nuevos agentes

El ministro explicó ante los diputados que el pedido de fondos responde a la necesidad de equipar a cada integrante que sea incorporado a la institución. “A más policías necesito más armamento. Si necesito incorporar cinco mil agentes, necesito comprar cinco mil armas. Esto me representa un aumento de noventa y cinco millones”, afirmó durante la audiencia legislativa.

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La solicitud de presupuesto fue presentada junto con un balance de las acciones atribuidas al Ministerio de Gobernación durante 2026. Villeda indicó que la cartera incautó bienes por casi 22 millones de quetzales, frente a los 13 millones registrados en 2024 y 2025.

El funcionario sostuvo que esa variación equivale a casi el doble de los montos reportados durante esos dos años. También informó que fue destruida una pista de aterrizaje clandestina y que fueron desmantelados cuatro narcolaboratorios.

La cartera reportó además la incautación de droga valuada en 1.205 millones de quetzales. Esas cifras fueron expuestas por Villeda durante la misma comparecencia en la que pidió los recursos para reforzar el armamento policial.

En materia de detenciones, la Policía Nacional Civil realizó 3.266 aprehensiones durante el año, según los datos presentados por el ministro. Esa fue la cifra más alta del actual período de gobierno.

Entre las personas capturadas figuran 37 requeridas por cortes internacionales con fines de extradición. El balance fue parte de la justificación presentada para la asignación presupuestaria prevista para 2027.

Armas y objetos ilícitos dentro de las cárceles

Villeda también abordó la presencia recurrente de armas dentro de los centros penitenciarios del país. El ministro relacionó esos hallazgos con la falta de un cuerpo de guardia penitenciaria jerarquizado y con formación adecuada.

“Cada vez que entramos a hacer una requisa encontramos teléfonos, armas, toda clase de objetos ilícitos, que es producto de lo que se permite ingresar”, manifestó ante los legisladores. El funcionario señaló que esos ingresos ocurren de manera permitida dentro de las prisiones.

El titular del Ministerio de Gobernación atribuyó la situación a la falta de una reforma profunda del sistema penitenciario. Según indicó, Guatemala no construye una nueva cárcel desde hace 40 años.

Su gestión impulsa una reestructuración de los procesos de reclutamiento y formación de los guardias penitenciarios. La iniciativa busca enfrentar el ingreso de armas, teléfonos y otros objetos ilícitos a los centros de detención.

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