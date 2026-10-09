Pacientes de hospital en Panamá son atendidos en la calle tras fuerte terremoto que generó daños estructurales

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Panamá busca cobrar 15% a hospedajes turísticos en apartamentos y viviendas, se contraten o no por plataformas digitales La iniciativa legislativa excluye los arrendamientos residenciales permanentes y establece que el pago del tributo no autoriza actividades prohibidas en propiedades horizontales.

Tocumen ya tiene luz verde para iniciar la búsqueda de un operador privado para dos aeropuertos en Panamá Cuatro operadores internacionales han manifestado interés en el proyecto, que contempla un contrato de diez años para impulsar nuevas rutas y actividades comerciales

Canal de Panamá mantiene operaciones tras terremoto de 7.2 y aeropuerto de Tocumen reanuda sus vuelos La terminal aérea fue inspeccionada después de una evacuación preventiva. Varios aviones de Copa Airlines fueron desviados a Colombia y otros destinos alternos.

Terremoto en Panamá obliga a desviar siete vuelos hacia Costa Rica y provoca retrasos en el aeropuerto Juan Santamaría El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras el fuerte movimiento sísmico de este viernes, obligó a reorganizar operaciones aéreas en la región. AERIS confirmó que la terminal costarricense funciona con normalidad, aunque se esperan demoras en vuelos con destino a Panamá.