Pacientes de hospital en Panamá son atendidos en la calle tras fuerte terremoto que generó daños estructurales
El terremoto que se sintió este día en Panamá obligó a evacuar de forma preventiva varios centros hospitalarios, donde pacientes recibieron atención médica en espacios abiertos. Las autoridades también iniciaron inspecciones en edificaciones con daños visibles, mientras evaluaban posibles afectaciones tras el movimiento telúrico.
Pacientes del Hospital Aquilino Tejeira son atendidos luego del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
09 Oct, 2026 07:49 p. m. EST
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El terremoto interrumpió muchos tratamientos de pacientes dentro de los centros de salud. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Muchos menores fueron vistos siendo atendidos en bajo carpas tras las fuertes réplicas que impactan durante todo el día a Panamá. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
El temor entre los habitantes por las constantes réplicas los obliga a estar casi al aire libre mientras reciben su atención médica. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Los panameños enfrentaron un fuerte terremoto tras décadas sin un movimiento telúrico de esta magnitud. Mantienen incertidumbre por el tiempo que permanezca las réplicas. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Turistas esperan fuera de un hotel en Penonomé, una de las principales zonas afectadas del país. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Los pacientes desconocen por cuánto tiempo podrán estar en la calle debido a la gravedad de la situación de réplicas sísmicas en el país. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Bienvenido Velasco)
Múltiples estructuras de Penonomé fueron colapsadas debido al terremoto. (Infobae Centroamérica/EFE/ Bienvenido Velasco)
Un hombre camina sorprendido tras el derrumbe de una estructura en esta misma localidad.