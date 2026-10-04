Ciencia

La técnica con inteligencia artificial que detecta cicatrices de infartos sin usar contraste

Un estudio multicéntrico mostró una alta precisión para identificar lesiones cardíacas previas y reducir el uso de gadolinio en determinados pacientes

Silueta de un torso humano con un corazón dividido en dos partes: una gris con una gota y otra de color coral iluminada.
Una nueva técnica de resonancia cardíaca busca identificar lesiones previas sin recurrir siempre al gadolinio (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un infarto de miocardio puede dejar una cicatriz permanente en el músculo cardíaco, incluso cuando el episodio ocurrió tiempo atrás. La resonancia magnética cardiovascular permite identificar y medir esas zonas mediante una técnica conocida como realce tardío con gadolinio (LGE, por sus siglas en inglés), utilizada para evaluar fibrosis o tejido dañado después de un infarto.

Ahora, una investigación publicada en 2026 en Journal of the American College of Cardiology (JACC) mostró que una técnica basada en inteligencia artificial puede detectar y cuantificar esas cicatrices utilizando imágenes obtenidas antes de administrar contraste. El método se denomina Virtual Native Enhancement (VNE) y fue sometido a una validación prospectiva y multicéntrica.

PUBLICIDAD

Cómo funciona la técnica que evita el contraste

El estudio incluyó a 136 pacientes, con una edad promedio de 62 años. Todos se sometieron a resonancias cardíacas convencionales que incluyeron imágenes de movimiento del corazón, mapas T1 sin contraste y estudios con realce tardío mediante gadolinio.

Un equipo de la Universidad de Oxford utilizó únicamente las imágenes obtenidas antes de administrar gadolinio para generar las reconstrucciones VNE mediante inteligencia artificial. Los investigadores que analizaron esas imágenes desconocían tanto la información clínica de los pacientes como los resultados de las resonancias convencionales, y cuatro lectores adicionales compararon posteriormente ambos métodos de manera independiente.

La comparación resultó relevante porque el realce tardío con gadolinio es una técnica de referencia para visualizar cicatrices miocárdicas. El contraste modifica la señal de los tejidos y permite que las regiones lesionadas aparezcan diferenciadas del músculo cardíaco sano en las imágenes obtenidas varios minutos después de la administración.

PUBLICIDAD

Ilustración de un corazón humano rodeado por una red de líneas brillantes cian y doradas sobre un fondo azul oscuro.
El sistema alcanzó una alta precisión al comparar sus resultados con el método convencional utilizado para visualizar daño en el músculo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué precisión alcanzó la inteligencia artificial

La VNE consiguió una precisión del 94,4% para detectar infartos entre las imágenes que los investigadores consideraron de calidad suficiente para emitir un diagnóstico con confianza. Cuando se analizaron los 136 estudios, incluidos aquellos con imágenes menos concluyentes, la precisión fue del 87,5%.

Además, la medición del tamaño de las cicatrices mediante inteligencia artificial mostró una fuerte correlación con el realce tardío con gadolinio, con un coeficiente de 0,90. La coincidencia entre ambos métodos al determinar qué territorios del corazón habían sufrido un infarto alcanzó el 90%.

Los cuatro especialistas que revisaron las imágenes consideraron que la VNE proporcionaba información suficiente para evitar avanzar al estudio con gadolinio en el 69,7% de los pacientes. Dentro de ese grupo, la precisión diagnóstica promedio fue del 93,7% con VNE y del 93,9% con el método convencional.

Por qué podría cambiar algunas resonancias cardíacas

Prescindir del contraste podría simplificar determinados estudios. Los autores señalaron que el sistema permitiría obtener una evaluación de aproximadamente 10 minutos, además de reducir costos y ampliar el acceso a la resonancia cardiovascular en personas para quienes los agentes con gadolinio están contraindicados.

Estos productos se utilizan ampliamente en resonancia magnética, aunque requieren precauciones específicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte sobre un mayor riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes con deterioro grave de la función renal o lesión renal aguda, mientras que el Colegio Estadounidense de Radiología mantiene recomendaciones específicas para su administración.

Ilustración gráfica de un torso humano que muestra el corazón, los riñones y arterias rodeados por trazos dorados sobre un fondo claro.
Los investigadores advierten que la herramienta todavía requiere nuevas validaciones antes de incorporarse de forma generalizada a la práctica clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, sin embargo, no significan que el contraste pueda eliminarse de todas las resonancias cardíacas. El estudio evaluó principalmente la detección de cicatrices vinculadas con infartos crónicos y los propios investigadores plantean la VNE como una herramienta para seleccionar qué pacientes podrían prescindir del realce tardío convencional. Su incorporación generalizada requerirá nuevas validaciones en diferentes poblaciones y escenarios clínicos.

La investigación amplía una línea iniciada años antes con estudios experimentales de esta tecnología. En 2022, un trabajo publicado en Circulation ya había mostrado una fuerte concordancia entre VNE y el realce con gadolinio para medir cicatrices después de un infarto; la investigación de 2026 aporta ahora una evaluación prospectiva en centros independientes, un paso necesario para acercar la técnica a la práctica clínica.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialinfartosCardiologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las parejas que se conocen en línea reportan menor satisfacción, según un estudio global

La investigación comparó a varias personas de países distintos y encontró diferencias pequeñas a moderadas en satisfacción, intimidad, pasión y compromiso

Las parejas que se conocen en línea reportan menor satisfacción, según un estudio global

“No es solo entretenimiento”: una investigación en The Lancet revela cómo el arte y la música benefician la salud cerebral

El análisis, impulsado por expertos en neurociencias, demuestra que la participación constante en iniciativas culturales actúa como una barrera de protección frente al estrés, la depresión y el deterioro cognitivo

“No es solo entretenimiento”: una investigación en The Lancet revela cómo el arte y la música benefician la salud cerebral

“Un nivel de fama similar al de Matt Damon”: así cambió la vida de cinco científicos de Harvard tras ganar el Premio Nobel

Llamadas a la madrugada, miles de correos electrónicos, audiencias con líderes mundiales y donaciones económicas. Expertos de la célebre institución estadounidense exponen el impacto que genera el máximo reconocimiento internacional en sus hábitos, su trabajo y su exposición pública

“Un nivel de fama similar al de Matt Damon”: así cambió la vida de cinco científicos de Harvard tras ganar el Premio Nobel

Sin ducha ni camas: cómo es la rutina de los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional

Dentro del complejo que orbita el planeta, el entorno con microgravedad transforma cualquier acto fisiológico. El descanso requiere sacos sujetadores y el sanitario opera mediante corrientes con aire que succionan residuos

Sin ducha ni camas: cómo es la rutina de los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional

La genética influye en la respuesta al estrés, pero no define el resultado

La carga diaria, los episodios traumáticos y la forma de procesar las emociones pueden activar respuestas distintas, una variación que la ciencia también vincula con factores hereditarios

La genética influye en la respuesta al estrés, pero no define el resultado

DEPORTES

Una ex figura de la Premier reveló el nombre de la celebridad que lo agredió sexualmente: el crudo relato del momento que cambió su vida

Una ex figura de la Premier reveló el nombre de la celebridad que lo agredió sexualmente: el crudo relato del momento que cambió su vida

Dramática imagen en UFC: una figura dejó inconsciente a su rival con un brutal rodillazo en la cabeza

El enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: “La peor decisión que se podía haber tomado”

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Baréin de F1 en Malasia: ganó ocho lugares a un gran ritmo y superó a Gasly

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su actuación en el GP de Baréin en Malasia

TELESHOW

Del fanatismo por Casi Ángeles a protagonizar una novela en Argentina: el nuevo desafío de la artista israelí Noa Kirel

Del fanatismo por Casi Ángeles a protagonizar una novela en Argentina: el nuevo desafío de la artista israelí Noa Kirel

A 40 años del disco debut de Los Fabulosos Cadillacs: el nombre que dejaron en el camino, los sacos robados y el show que cambió todo

Cecilia de Bucourt volvió a Buenos Aires para impulsar su carrera como actriz: “Si algo no me hace feliz, paro y me reinvento”

Nicolás Giacobone, el guionista detrás de la última película de Tom Cruise: “La crisis del cine argentino es desastrosa”

Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

INFOBAE AMÉRICA

Represa Los Laureles supera el 50 % de su capacidad tras las lluvias en la capital de Honduras

Represa Los Laureles supera el 50 % de su capacidad tras las lluvias en la capital de Honduras

República Dominicana ha incautado 16,671 kilogramos de drogas durante el segundo trimestre de 2026

‘Ravalear’ anticipó la crisis de vivienda en España con un thriller urbano y familiar filmado en el corazón de Barcelona

Israel y los judíos: cómo reaccionar ante un odio demasiado grande para un pueblo y un país tan pequeños

Armas modificadas y guerras entre bandas: así cambió la violencia criminal en Uruguay