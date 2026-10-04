La técnica con inteligencia artificial que detecta cicatrices de infartos sin usar contraste

Una nueva técnica de resonancia cardíaca busca identificar lesiones previas sin recurrir siempre al gadolinio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un infarto de miocardio puede dejar una cicatriz permanente en el músculo cardíaco, incluso cuando el episodio ocurrió tiempo atrás. La resonancia magnética cardiovascular permite identificar y medir esas zonas mediante una técnica conocida como realce tardío con gadolinio (LGE, por sus siglas en inglés), utilizada para evaluar fibrosis o tejido dañado después de un infarto.

Ahora, una investigación publicada en 2026 en Journal of the American College of Cardiology (JACC) mostró que una técnica basada en inteligencia artificial puede detectar y cuantificar esas cicatrices utilizando imágenes obtenidas antes de administrar contraste. El método se denomina Virtual Native Enhancement (VNE) y fue sometido a una validación prospectiva y multicéntrica.

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Cómo funciona la técnica que evita el contraste

El estudio incluyó a 136 pacientes, con una edad promedio de 62 años. Todos se sometieron a resonancias cardíacas convencionales que incluyeron imágenes de movimiento del corazón, mapas T1 sin contraste y estudios con realce tardío mediante gadolinio.

Un equipo de la Universidad de Oxford utilizó únicamente las imágenes obtenidas antes de administrar gadolinio para generar las reconstrucciones VNE mediante inteligencia artificial. Los investigadores que analizaron esas imágenes desconocían tanto la información clínica de los pacientes como los resultados de las resonancias convencionales, y cuatro lectores adicionales compararon posteriormente ambos métodos de manera independiente.

La comparación resultó relevante porque el realce tardío con gadolinio es una técnica de referencia para visualizar cicatrices miocárdicas. El contraste modifica la señal de los tejidos y permite que las regiones lesionadas aparezcan diferenciadas del músculo cardíaco sano en las imágenes obtenidas varios minutos después de la administración.

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El sistema alcanzó una alta precisión al comparar sus resultados con el método convencional utilizado para visualizar daño en el músculo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué precisión alcanzó la inteligencia artificial

La VNE consiguió una precisión del 94,4% para detectar infartos entre las imágenes que los investigadores consideraron de calidad suficiente para emitir un diagnóstico con confianza. Cuando se analizaron los 136 estudios, incluidos aquellos con imágenes menos concluyentes, la precisión fue del 87,5%.

Además, la medición del tamaño de las cicatrices mediante inteligencia artificial mostró una fuerte correlación con el realce tardío con gadolinio, con un coeficiente de 0,90. La coincidencia entre ambos métodos al determinar qué territorios del corazón habían sufrido un infarto alcanzó el 90%.

Los cuatro especialistas que revisaron las imágenes consideraron que la VNE proporcionaba información suficiente para evitar avanzar al estudio con gadolinio en el 69,7% de los pacientes. Dentro de ese grupo, la precisión diagnóstica promedio fue del 93,7% con VNE y del 93,9% con el método convencional.

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Por qué podría cambiar algunas resonancias cardíacas

Prescindir del contraste podría simplificar determinados estudios. Los autores señalaron que el sistema permitiría obtener una evaluación de aproximadamente 10 minutos, además de reducir costos y ampliar el acceso a la resonancia cardiovascular en personas para quienes los agentes con gadolinio están contraindicados.

Estos productos se utilizan ampliamente en resonancia magnética, aunque requieren precauciones específicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte sobre un mayor riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes con deterioro grave de la función renal o lesión renal aguda, mientras que el Colegio Estadounidense de Radiología mantiene recomendaciones específicas para su administración.

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Los investigadores advierten que la herramienta todavía requiere nuevas validaciones antes de incorporarse de forma generalizada a la práctica clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, sin embargo, no significan que el contraste pueda eliminarse de todas las resonancias cardíacas. El estudio evaluó principalmente la detección de cicatrices vinculadas con infartos crónicos y los propios investigadores plantean la VNE como una herramienta para seleccionar qué pacientes podrían prescindir del realce tardío convencional. Su incorporación generalizada requerirá nuevas validaciones en diferentes poblaciones y escenarios clínicos.

La investigación amplía una línea iniciada años antes con estudios experimentales de esta tecnología. En 2022, un trabajo publicado en Circulation ya había mostrado una fuerte concordancia entre VNE y el realce con gadolinio para medir cicatrices después de un infarto; la investigación de 2026 aporta ahora una evaluación prospectiva en centros independientes, un paso necesario para acercar la técnica a la práctica clínica.

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