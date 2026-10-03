La espirulina, el alimento en polvo que concentra hasta 70 gramos de proteína

La espirulina otorga un tono verde azulado a las bebidas y destaca por su concentrado contenido de proteína en estado seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La espirulina puede contener entre un 60% y un 70% de proteína en peso seco, una concentración que explica por qué se incorporó a bebidas, suplementos y otros productos alimentarios. Además de su característico tono verde azulado, aporta vitaminas, minerales y distintos compuestos bioactivos.

Una revisión publicada en Frontiers in Nutrition sitúa su contenido proteico dentro de ese rango cuando se analiza el producto deshidratado. Por eso, la cifra funciona como una referencia sobre su composición y no equivale directamente a la cantidad que una persona incorpora en una preparación.

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El aporte final depende de la porción consumida. Una pequeña cantidad añadida a un licuado, por ejemplo, conserva esa alta concentración relativa, aunque suma muchos menos gramos de proteína que los que podría sugerir el porcentaje leído de forma aislada.

Una revisión en Frontiers in Nutrition señala que la espirulina deshidratada contiene entre un 60% y un 70% de proteína en peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también describe que ese contenido cambia según las condiciones de cultivo, la especie, el lugar de producción y el procesamiento. Esas variables explican las diferencias en los valores de proteína y micronutrientes que puede presentar cada producto.

El porcentaje en seco sirve de base para estimar cada preparación

La referencia de 100 gramos permite dimensionar la composición de la espirulina seca: en esa cantidad concentra entre 60 y 70 gramos de proteína. El estudio señala que puede utilizarse para enriquecer alimentos y sumarse a distintas preparaciones.

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Las condiciones de cultivo, la especie y el procesamiento generan diferencias en el perfil nutricional de cada marca de espirulina (REUTERS/ Nadja Wohlleben)

La diferencia importa porque los alimentos no se consumen siempre en la misma cantidad ni en el mismo estado. Comparar 100 gramos de polvo deshidratado con una porción similar de carne o huevo, que contienen agua y se incorporan en porciones mayores, puede dar una imagen parcial de la contribución nutricional de cada uno.

Como referencia, la base de datos FoodData Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informa que 100 gramos de pechuga de pollo cocida aportan cerca de 31 gramos de proteína, la carne vacuna magra cocida alrededor de 26 gramos, el huevo entero unos 13 gramos y las lentejas cocidas aproximadamente 9 gramos.

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Frente a esos alimentos listos para consumir, la espirulina seca concentra entre 60 y 70 gramos por cada 100 gramos, una diferencia vinculada también con la menor cantidad de agua de su presentación en polvo.

Las recomendaciones de consumo diario establecidas por los fabricantes de espirulina oscilan entre los 3 y los 10 gramos (Freepik)

Por eso, la referencia de 100 gramos permite conocer la concentración de proteína, mientras que la porción utilizada determina el aporte de cada preparación. Si se agregan 3, 5 o 10 gramos a un licuado, una bebida o una receta, esa cantidad puede calcularse a partir del rango informado por el estudio.

Las dosis habituales acotan su aporte en una comida

El mismo trabajo señala que los fabricantes suelen sugerir entre 3 y 10 gramos diarios, según la presentación comercial. Esa referencia permite trasladar el dato de composición a las cantidades que suelen utilizarse en suplementos o preparaciones.

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Con esas cantidades, el aporte de proteína es menor que el que sugiere una comparación basada en 100 gramos de producto. Una dosis de 3 gramos puede aportar entre 1,8 y 2,1 gramos de proteína, mientras que 10 gramos pueden proporcionar entre 6 y 7 gramos.

Una porción de 10 gramos de espirulina aporta entre 6 y 7 gramos de proteína a la preparación final (Freepik)

Los cálculos parten de la proporción informada por esa revisión y muestran por qué la cantidad consumida cambia la interpretación del dato.

La espirulina puede sumar proteína a una preparación. Su aporte puede estimarse a partir de la referencia de 60 a 70 gramos por cada 100 gramos de producto seco y de la cantidad utilizada en cada caso, además de la información del envase o de una tabla nutricional.

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La composición y el control de calidad definen su valor nutricional

Además de proteína, el estudio describe que la espirulina contiene vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Esa combinación explica su uso como ingrediente para enriquecer el perfil nutricional de alimentos y suplementos.

La presencia de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes respalda el uso de la espirulina para enriquecer suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión también señala que la composición puede cambiar según las condiciones de cultivo, la especie, el lugar de producción y el procesamiento. Por eso, los valores de proteína y micronutrientes pueden diferir entre productos.

El control de calidad es otro dato central. El trabajo advierte que los suplementos de espirulina pueden presentar contaminación con metales pesados u otras cianobacterias capaces de producir toxinas. La procedencia, los análisis del fabricante y la trazabilidad son factores que inciden en la seguridad del producto.

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