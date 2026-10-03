Semana financiera: el riesgo país se disparó 6% y las acciones argentinas cayeron hasta 12% en Wall Street

El riesgo país argentino subió a su nivel más alto desde noviembre de 2025.

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La salida de fondos privados que estaban posicionados en deuda de los Estados Unidos provocó un salto en las tasas de retorno de los bonos del Tesoro, que asentados sobre el 5% anual alcanzaron máximos desde el 2002.

Esa señal tuvo impacto en el resto de los activos del mundo. Para los títulos emergentes implicó también una presión bajista, aunque las acciones de los EE.UU. se transformaron en un inesperado refugio de valor, con un S&P 500 que quedó prácticamente neutro en medio de la volatilidad semanal.

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Las acciones y los bonos argentinos se llevaron la peor parte de este contexto, al que se le añadieron debilidades macroeconómicas propias, con un riesgo país que se disparó 37 unidades o un 6,1%, a 646 puntos básicos, luego de haber tocado el viernes los 655 puntos, un máximo desde el 25 de noviembre del año pasado.

Los bonos soberanos hard dollar -Bonares y Globales- promediaron una baja de precios del 2% desde el viernes anterior, mientras que las rentabilidades superaron el 11% anual.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 4,4% en pesos, en los 2.767.663 puntos, mientras que medido en dólares bajó un 4,6%, a la zona de 1.700 puntos, un piso desde el 24 de octubre del año pasado, la rueda previa a las elecciones legislativas.

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Las pérdidas semanales entre los ADR y acciones argentinas negociadas en dólares en Nueva York fueron elocuentes, encabezadas por Cresud (-11,6%), IRSA (-9,1%) y Telecom (-9%). Les siguieron Satellogic (-8,1%), Banco Supervielle (-8%), Edenor (-6,3%), Vista Energy (-6,3%), Transportadora Gas del Sur (-5,9%), YPF (-5,8%, a USD 49,60) y Grupo Galicia (-5,7%).

“La semana no fue buena para la renta fija global en general y la argentina en particular. La tasa de los bonos estadounidenses a diez años pasó de 4,9% el 23 de septiembre a 5,25% al cierre del jueves, provocando un gran sell off de bonos en el mundo. En este contexto, la renta fija local tuvo una de las peores semanas del año”, sintetizaron los analistas de IEB.

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“Argentina no tiene un problema de stock de deuda -la neta del Tesoro es de apenas 35% del PBI- y tiene superávit primario -casi inédito en todo América Latina-, pero, dada la falta de reservas, para poder servir la deuda en 2028-2031 se necesitará rollover -algo que damos por hecho si Milei reelige- o grandes compras de BCRA o Tesoro”, indicó la consultora 1816, dado que el sector “energía generará dólares, pero para que se queden el programa económico debe ayudar”.

“Mientras el calendario avanza con rapidez, los inversores se enfrentan a tiempos electorales que se adelantaron incluso a los mercados financieros. En ese contexto, la ansiedad habitual por anticipar el futuro vuelve a ocupar el centro del juego”, explicó el economista Gustavo Ber.

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“Así, la política no sólo ocupa el centro de la escena: cada señal se interpreta de inmediato en clave electoral, mientras los operadores recalculan permanentemente las chances de reelección. Este circuito retroalimenta la incertidumbre y refuerza entre los inversores una actitud de wait and see, que en su extremo paraliza decisiones de inversión y genera efectos adversos sobre la actividad económica”, evaluó Ber.

Max Capital describió un panorama con “el desempeño más débil de los activos argentinos frente a sus pares en un contexto global de aversión al riesgo, en el que los spreads de los bonos high yield se ampliaron de manera generalizada, aunque los bonos argentinos en dólares registraron una ampliación aún mayor”.

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“Desde julio la explicación se divide en partes iguales entre factores locales y externos. Los riesgos globales tuvieron un papel más importante en septiembre. Los bonos high yield registraron caídas, pero la corrección de Argentina fue más pronunciada que la que sugeriría su beta habitual frente a los mercados emergentes. Las probabilidades de default aumentaron con mayor intensidad para los años posteriores a 2027, lo que sugiere que el incremento del riesgo electoral explica una parte importante de la caída”, continuó Max Capital.

“Las bolsas de Nueva York comenzaron el cuarto trimestre del año con leves avances, recortando la volatilidad reciente gracias a un respiro en el mercado de renta fija estadounidense. El repliegue de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU logró neutralizar la presión inflacionaria ejercida por una nueva suba en los precios internacionales del crudo, en una jornada donde las ganancias operativas de tecnológicas y semiconductores compensaron el freno en firmas de consumo masivo”, comentó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

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Un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia aportó que “la economía cayó fuerte en julio, y si bien es posible que agosto muestre un rebote estadístico, no alcanzará para compensar la pérdida del mes anterior. Hacia adelante, la falta de expectativas de recomposición del salario real y el nivel de empleo, más los antecedentes de suba de encajes que desalientan la oferta de crédito, hacen difícil pensar una mejora sensible de la demanda privada”.

Baja para el dólar

La oferta de divisas en el mercado de cambios se mantuvo elevada a lo largo de la semana, donde el dólar mayorista cerró a 1.520 pesos.

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“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 5,50 pesos (-0,4%), lejos de la suba de 11 pesos registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En lo que va del año, el dólar ganó solo 65 pesos o 4,5%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 24% en ese período.

El Banco Central fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en 1.921,49 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 401,49 pesos o 26,4% del límite teórico de flotación administrada.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3% respecto del cierre de la semana pasada, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.543,18 para la venta y $1.489,80 para la compra.

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La cotización blue del dólar, a $1.560 para la venta, finalizó el mismo nivel de cierre de la semana anterior.

El Banco Central efectuó compras en el mercado de cambios por un total de USD 369 millones, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 408 millones, a 48.653 millones de dólares.