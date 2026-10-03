Cáncer de piel: la campaña que recorre Argentina con controles gratuitos para detectar lunares a tiempo

La Roche-Posay lanzó la 14ª edición de la campaña Salvá Tu Piel frente al Planetario Galileo Galilei con controles dermatológicos gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de detectar un lunar sospechoso antes de que avance volvió a ocupar el centro de la escena frente al Planetario Galileo Galilei. Allí, La Roche-Posay puso en marcha la 14ª edición de Salvá Tu Piel, una campaña que llevará controles dermatológicos gratuitos a más de 40 localidades argentinas hasta el 19 de enero de 2027.

La iniciativa busca acercar la prevención del cáncer de piel a personas que no siempre tienen una consulta dermatológica al alcance. Un camión con tres consultorios móviles recorrerá distintas provincias, mientras que la atención también estará disponible en 40 sedes de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y en cadenas de farmacias.

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El programa prevé realizar más de 17.500 chequeos presenciales durante esta edición y alcanzar a más de 30 millones de personas a través de contenidos informativos, plataformas digitales y charlas educativas. El recorrido incluirá localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza.

El programa prevé realizar más de 17.500 chequeos presenciales y alcanzar a 30 millones de personas mediante contenidos informativos y plataformas digitales.

El melanoma concentra la alerta por su agresividad

La campaña se desarrolla en un contexto de preocupación por el aumento de los diagnósticos. En Argentina se detectan cada año más de 1.600 casos nuevos de melanoma, la forma más agresiva de cáncer de piel. Las proyecciones indican que la cifra podría crecer 50% hacia 2040.

La detección temprana resulta central: un lunar que cambia de aspecto puede ser la primera señal para consultar. Por eso, la propuesta combina los controles sin costo con información sobre fotoprotección y autoexamen, con el objetivo de que la revisión de la piel forme parte de los cuidados de salud habituales.

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En la Argentina se diagnostican más de 1.600 casos nuevos de melanoma por año y las estimaciones indican un incremento del 50% hacia 2040. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el acto de lanzamiento, María Paz Sammartino, directora general de la División L’Oréal Belleza Dermatológica, relató que un control realizado en el marco de la campaña le permitió detectar un melanoma in situ. “Un diagnóstico a tiempo, literalmente, te salva la vida, como lo hizo conmigo”, afirmó.

“A lo largo de estas 14 ediciones, Salvá Tu Piel ha demostrado que la educación sobre el cáncer de piel sigue más vigente que nunca y que puede salvar vidas. Para mí es una causa profundamente personal, lo viví en carne propia”, agregó.

El método ABCDE ayuda a reconocer lunares que requieren consulta

Una de las herramientas que difunde Salvá Tu Piel es el método ABCDE, una guía de observación que permite advertir cambios visibles en los lunares. La A corresponde a asimetría; la B, a bordes irregulares; la C, a colores dispares; la D, al diámetro; y la E, a la evolución con el paso del tiempo.

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El método no reemplaza la evaluación profesional, pero puede orientar la consulta. La recomendación de la campaña es realizar una visita anual al dermatólogo y mantener el uso de protector solar durante todo el año, además de evitar la exposición solar prolongada en los horarios de mayor intensidad.

El método ABCDE guía la observación de los lunares a través de la asimetría, los bordes irregulares, el color, el diámetro y la evolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa también contempla charlas de fotoeducación en escuelas, empresas aliadas y puntos de venta. Esos encuentros abordarán hábitos de cuidado de la piel y pautas de prevención para la exposición al sol.

La campaña busca que la distancia no impida una consulta dermatológica

El despliegue federal es uno de los puntos centrales de la edición 2026-2027. El camión sanitario, que partió desde el Planetario Galileo Galilei, en la Ciudad de Buenos Aires, permanecerá en circulación hasta el 19 de enero del próximo año. Sus tres consultorios permitirán ofrecer atención presencial en el marco de una agenda que también suma sedes de LALCEC y farmacias adheridas.

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El corte de cinta reunió a representantes de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), LALCEC, la Fundación Cáncer (FUCA), la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De izquierda a derecha: Dra. Victoria Costanzo (Secretaria General de la Asociación Argentina de Oncología Clínica); Guido Donaire (Director Ejecutivo de FUCA); Gabriel Battistella (Subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de GCBA); Dr. Federico Cisneros (Director de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Dirección Nacional del Cáncer); María Paz Sammartino (Directora General de la División L'Oréal Belleza Dermatológica); María Cristina Espil (Presidenta de LALCEC); Mónica Maniotti (Médica dermatóloga miembro de SAD); Mariana Petrina (Directora de Comunicación Corporativa, Sustentabilidad y Asuntos Públicos de L’Oréal Groupe Argentina).

Entre los asistentes estuvieron la médica dermatóloga Mónica Maniotti, integrante de la SAD; Guido Donaire, director ejecutivo de FUCA; María Cristina Espil, presidenta de LALCEC; y Federico Cisneros, director de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Dirección Nacional del Cáncer.

El esquema apunta a llevar la revisión dermatológica a distintas regiones del país. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza figuran entre las provincias alcanzadas por el recorrido anunciado. La organización informó que las fechas y las localidades se actualizarán cada mes a través de su canal de WhatsApp.

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El acceso temprano a la consulta es el hilo que une las distintas acciones del programa. Los controles presenciales buscan detectar lesiones que requieran una evaluación médica, mientras que las charlas y la campaña de comunicación ponen el foco en los cambios visibles que cada persona puede advertir en su propia piel. La revisión anual con un dermatólogo es la recomendación que atraviesa toda la iniciativa.

Los organizadores recomiendan realizar una consulta dermatológica anual y aplicar protector solar durante todo el año. (Europa Press)

Sammartino vinculó esa estrategia con su experiencia personal y con el alcance de los operativos: “Brindar acceso gratuito a chequeos dermatológicos de lunares salva miles de vidas año tras año a lo largo del país, con el propósito de que la distancia o el acceso jamás sean una barrera para la salud de la piel”. También señaló que el uso cotidiano de protector solar y la consulta regular son medidas de prevención y detección temprana.

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La campaña no plantea el autoexamen como una instancia de diagnóstico. La observación de asimetrías, bordes irregulares, variaciones de color, cambios de diámetro o evolución de un lunar funciona como una señal de alerta para pedir turno con un profesional. Ese criterio busca evitar que una modificación persistente de la piel quede sin evaluación.