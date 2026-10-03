Cómo el ejercicio podría proteger las articulaciones y retrasar el deterioro asociado con la artrosis

Un estudio de Mass General Brigham reveló que el ejercicio aeróbico altera las señales químicas de la sangre que protegen el cartílago (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad física moderada podría contribuir al cuidado de las articulaciones a través de cambios que ocurren en la sangre. Un equipo de Mass General Brigham identificó que el ejercicio aeróbico modifica pequeñas partículas que circulan por el organismo y que esas variaciones se asocian con un mejor estado del cartílago.

Comprender ese proceso es especialmente importante porque la osteoartritis, también llamada artrosis, afecta las articulaciones, las zonas donde se unen los huesos. Es una de las principales causas de dolor, discapacidad y pérdida de movilidad en las personas mayores.

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Aunque el ejercicio suele recomendarse para aliviar los síntomas de la enfermedad y cuidar la función articular, hasta ahora no se conocía con precisión qué mecanismos biológicos explicaban su efecto protector.

La osteoartritis provoca el desgaste del tejido articular y constituye una de las causas principales de discapacidad en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder a esa pregunta, un estudio publicado en la revista Nature Aging identificó al microARN-29, una pequeña molécula que interviene en la actividad de los genes, como un posible componente de ese proceso. El resultado ofrece una pista concreta para profundizar en los mecanismos que vinculan el movimiento con la salud articular.

Pequeñas partículas de la sangre transportan señales relacionadas con el ejercicio

La investigación se centró en las vesículas extracelulares, partículas microscópicas que las células liberan en la sangre. Funcionan como vehículos: trasladan moléculas de una célula a otra y transmiten señales que pueden influir en distintos tejidos.

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El equipo buscó determinar si esas estructuras participan en la protección de las articulaciones asociada al ejercicio y si los cambios en su contenido pueden beneficiar al cartílago envejecido o afectado por osteoartritis.

Los investigadores analizaron muestras de sangre de adultos mayores antes y después de completar un programa de entrenamiento de tres meses Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reunió análisis de sangre, pruebas con células cultivadas en laboratorio, ensayos en ratones con osteoartritis vinculada al envejecimiento y una intervención con personas mayores. Esta combinación permitió observar el fenómeno tanto en modelos experimentales como en participantes humanos.

En este último grupo, los adultos mayores realizaron un programa de ejercicio aeróbico. Los científicos tomaron muestras antes de comenzarlo y tres meses después. Al comparar ambos momentos, observaron que el entrenamiento modificó las moléculas transportadas por las vesículas y evaluaron sus efectos sobre células y tejidos articulares.

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El microARN-29 se vinculó con cambios favorables en el cartílago envejecido

Entre esas moléculas, el equipo identificó al microARN-29. Se trata de un pequeño fragmento de material genético que regula la actividad de los genes, es decir, ayuda a determinar qué instrucciones utiliza una célula.

El cartílago recubre los extremos de los huesos y reduce el roce durante el movimiento. Su desgaste, característico de la osteoartritis, puede causar dolor, rigidez y dificultades para desplazarse.

El uso experimental de microARN-29 en modelos de laboratorio redujo las señales de deterioro en las células articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los modelos experimentales de osteoartritis vinculada al envejecimiento, la administración del microARN-29 se asoció con mejoras en las células del cartílago y con una reducción de los signos de deterioro, indicó el comunicado.

Estos resultados permiten investigar su posible función en la respuesta de las articulaciones al ejercicio, pero no demuestran un efecto terapéutico directo en personas.

El estudio podría orientar tratamientos para personas con movilidad reducida

Los resultados no indican que una terapia basada en vesículas extracelulares pueda reemplazar al ejercicio. El aporte del estudio consiste en identificar procesos biológicos que podrían explicar parte de los efectos de la actividad física sobre las articulaciones.

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A partir de esos hallazgos, el comunicado contempla la posibilidad de investigar tratamientos que utilicen vesículas extracelulares o las moléculas que transportan.

Los autores del trabajo vincularon la medicina regenerativa con la rehabilitación para mejorar la conservación de los tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas alternativas podrían resultar de interés para las personas cuya movilidad está limitada por el dolor, una discapacidad u otras condiciones de salud, aunque no se presentan como terapias disponibles.

La investigación también vincula la medicina regenerativa con la rehabilitación. Sus autores anticiparon que los resultados podrían contribuir al diseño de programas clínicos orientados a reforzar respuestas biológicas relacionadas con la salud de los tejidos.

Aún quedan preguntas sobre las vías que conectan el ejercicio con la conservación del cartílago. La identificación del microARN-29 y de los cambios en las vesículas que circulan por la sangre ofrece un punto de partida para investigar esos mecanismos con mayor precisión.

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