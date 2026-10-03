Fuerte respaldo al rumbo económico y preocupación por la actividad y la política: el balance empresario tras el Coloquio de IDEA

El 62° Coloquio de IDEA reunió en Mar del Plata a empresarios, economistas, especialistas y funcionarios para debatir una agenda de desarrollo con horizonte de veinte años coloquio idea (IDEA)

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Mar del Plata.- Enviada especial. El 62° Coloquio de IDEA se propuso mirar veinte años hacia adelante, pero durante tres jornadas convivieron inevitablemente dos tiempos. En los paneles se habló de la Argentina de largo plazo; en los pasillos, de los problemas de hoy. Estabilidad, competitividad, inteligencia artificial, educación e integración al mundo compartieron espacio con preguntas mucho más inmediatas: cuándo se recuperará con fuerza la actividad, qué pasará con el empleo y el consumo y cómo atravesará la economía el año electoral de 2027.

De esa convivencia surgió buena parte del balance empresario. Entre los ejecutivos predominó la idea de que es necesario preservar la estabilidad macroeconómica y evitar otro cambio de rumbo, pero también apareció la preocupación por una recuperación que no llega de la misma manera a todos los sectores. Mientras energía, minería, agro y economía del conocimiento aparecen entre las actividades con mayores perspectivas, otras vinculadas al mercado interno enfrentan un escenario más complejo.

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Ese contraste atravesó el encuentro realizado bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. La propuesta de IDEA fue dejar por un momento la administración de las urgencias para discutir cómo transformar la estabilidad en inversión, productividad, empleo y desarrollo durante las próximas décadas.

“Es una visión a largo plazo y es bueno que se empiece a pensar en el largo plazo. Que las urgencias hayan bajado y que se pueda estar con una idea de que ahora tenemos que hacer las cosas importantes, no las urgentes”, resumió a Infobae Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast, al cierre del encuentro, este pasado viernes.

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De la estabilidad al crecimiento

Uno de los consensos que atravesó el Coloquio fue que ordenar la macroeconomía resulta una condición necesaria, pero no suficiente, para iniciar un proceso de desarrollo. El propio documento de IDEA final definió la estabilidad como un punto de partida sobre el cual avanzar en competitividad, educación, formación laboral, productividad, innovación e integración internacional.

El titular del 62° Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon, y el presidente de IDEA, Santiago Mignone, durante el discurso de cierre del evento Fuente IDEA

Para analizar ese camino, la organización estudió experiencias internacionales de estabilización como las de Israel, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Polonia y Paraguay, además de Australia e Irlanda. Una de las enseñanzas fue que los resultados requieren tiempo, consistencia y continuidad de las políticas, incluso frente a cambios de gobierno.

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Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina, vinculó esa necesidad de continuidad directamente con las decisiones de inversión. “Pensemos en el largo plazo y terminemos de hacer estas idas y vueltas en las políticas del país”, afirmó en diálogo con Infobae. El ejecutivo explicó que la automotriz toma decisiones con horizontes de hasta 15 años y mencionó la inversión de 350 millones de euros para el nuevo Niagara, que se producirá únicamente en la Argentina para 19 mercados.

Pero el respaldo al largo plazo convivió con inquietudes mucho más cercanas. Sibilla aseguró que la situación de la clase media y la debilidad del consumo estuvieron entre los temas de conversación de los pasillos. Según estimó, el mercado automotor terminará 2026 en torno a las 500.000 unidades, frente a las 575.000 del año pasado, mientras que para 2027 proyectó alrededor de 520.000.

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“La pregunta en los pasillos es qué pasa con el consumo, cómo se reactiva la economía sin caer en las viejas trampas de que vuelva a aumentar la inflación”, señaló. Para Sibilla, además, el próximo año electoral será un período de transición para la actividad.

Una visión similar sobre las diferencias sectoriales planteó Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, la cámara que nuclea a las empresas norteamericanas en el país. El ejecutivo describió una economía en la que actividades como minería, petróleo y gas, economía del conocimiento y agronegocios muestran mejores perspectivas, mientras que las empresas más vinculadas al consumo anticipan un escenario mucho más moderado para 2027.

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La política y el interrogante por 2027

La política también atravesó las conversaciones, especialmente por la proximidad del año electoral. Entre los empresarios, la inquietud no estuvo concentrada solamente en quién puede imponerse en 2027, sino en qué ocurrirá con el programa económico y con las reglas de juego a partir de entonces. La experiencia argentina de cambios de rumbo después de cada elección apareció como uno de los riesgos para decisiones de inversión que, en muchos casos, se toman con horizontes de diez, quince o veinte años.

En los pasillos del Coloquio, la actividad, el consumo, el empleo y el escenario electoral estuvieron entre las principales preocupaciones de los empresarios Fuente IDEA

Ese fue justamente uno de los conceptos que planteó Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA: si en cada elección vuelve a ponerse en discusión la continuidad de las reglas, resulta difícil atraer inversiones de largo plazo.

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La inquietud se cruza, además, con la evolución de la economía durante los meses previos a las elecciones. El interrogante que circuló entre los ejecutivos fue cuánto tiempo puede prolongarse una actividad débil sin generar mayores tensiones sociales y políticas, especialmente entre los sectores vinculados al consumo.

Díaz marcó en ese sentido una diferencia entre los tiempos de las compañías y los de la sociedad: las empresas pueden sostener una mirada de largo plazo frente a una transformación que consideran necesaria, mientras que la población evaluará el proceso de acuerdo con su propia situación cuando llegue el momento de votar.

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Sibilla también llevó la mirada hacia 2027. Consideró que los años electorales suelen funcionar como períodos de transición y anticipó un año con poco dinamismo para la economía. En los pasillos, precisamente, una de las preguntas fue cómo atravesar ese período sin que la debilidad del consumo y la situación de la clase media agreguen incertidumbre a un escenario ya condicionado por la disputa electoral.

Sectores que crecen y otros que todavía sufren

La heterogeneidad sectorial fue otro de los temas recurrentes. Rodríguez consideró que existen actividades que necesitan aumentar rápidamente su productividad para competir con el mundo, mientras que otras, como energía y minería, parten de condiciones más favorables.

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La transformación también abre un interrogante sobre el empleo. Los nuevos puestos no necesariamente surgen en los mismos lugares ni requieren las mismas capacidades que aquellos que se pierden. Rodríguez puso como ejemplo el desafío de trasladar trabajadores desde el Gran Buenos Aires hacia polos productivos como Neuquén o San Juan y la necesidad de capacitarlos. “Hay sectores que van a seguir con problemas y hay sectores que van a ir levantando”, anticipó sobre 2027.

El empleo formó parte, además, de la agenda estructural de IDEA. La organización planteó la necesidad de revertir el crecimiento de la informalidad y modernizar el sistema laboral, con incentivos a la contratación, simplificación de trámites y capacitación.

Competitividad, impuestos e inversión

Si la estabilidad fue el punto de partida, la competitividad apareció como uno de los principales desafíos para la etapa siguiente. Infraestructura, impuestos, productividad, apertura y transformación de las propias empresas formaron parte de la discusión.

Sibilla sostuvo que una reducción significativa de impuestos difícilmente llegue durante 2027 y reclamó mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios, ya que las empresas enfrentan tributos correspondientes a los tres niveles del Estado. Para el ejecutivo, más que esperar una baja inmediata, resulta necesario construir una trayectoria que permita visualizar una reducción de la carga tributaria durante los próximos cuatro o cinco años.

El presidente Javier Milei llevó al Coloquio un mensaje de continuidad del rumbo y puso el foco en las reformas pendientes Fuente IDEA

El planteo también apareció en las palabras de cierre de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, quien pidió que la Nación y las provincias acuerden una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita avanzar en la eliminación de tributos distorsivos.

El Gobierno, por su parte, utilizó su participación en el encuentro para ratificar ante los empresarios la continuidad del programa económico y anticipar una profundización de las reformas. Javier Milei puso el foco en la agenda tributaria y la formalización de la economía, mientras que Luis Caputo aseguró que el plan continuará en la misma dirección y planteó nuevas bajas de impuestos y regulaciones, mejoras de infraestructura y una reducción del costo financiero. El ministro también descartó utilizar una devaluación como herramienta para ganar competitividad. Habló de una reforma de simplificación tributaria para el año próximo.

Tecnología, talento y el nuevo escenario global

El Coloquio también miró hacia el exterior. Los cambios geopolíticos, la inteligencia artificial, la energía, los minerales críticos, las transformaciones demográficas y la nueva competencia global por las inversiones formaron parte del recorrido.

Para Silvia Tenazinha, directora de IDEA y CEO de Salesforce Argentina, el encuentro dejó “la certeza de que la Argentina transita una oportunidad histórica para que cada sector productivo gane eficiencia y se enfoque decididamente en su negocio”. La ejecutiva destacó los más de USD 10.000 millones alcanzados por las exportaciones de la Economía del Conocimiento, aunque advirtió que el país no puede depender solamente de convertirse en receptor de inversiones. “Necesitamos construir consensos de largo plazo, estabilidad y reglas claras”, sostuvo.

Tenazinha puso además el foco en la adopción tecnológica y la capacitación de los trabajadores. “La lentitud en la adopción tecnológica y la brecha de habilidades de la fuerza laboral nos están frenando”, afirmó, y reclamó acelerar la inversión y el upskilling para competir en el nuevo mapa global de la innovación.

El desafío tecnológico se cruzó así con otro de los grandes capítulos de IDEA: la educación. El diagnóstico presentado durante el encuentro señaló que el 59% de los chicos de 11 años no alcanza las habilidades básicas de comprensión lectora, frente al 35% que correspondería al nivel de desarrollo del país. La agenda educativa propuso, entre otros puntos, medir aprendizajes, reducir brechas, fortalecer la capacidad pedagógica de las escuelas y adaptar la formación a un mercado laboral atravesado por la inteligencia artificial, la automatización y la economía del conocimiento.

El pedido de continuidad

Por detrás de las distintas discusiones apareció finalmente un concepto que conectó buena parte de los paneles: la necesidad de que determinadas reglas sobrevivan a los gobiernos.

La comparación internacional realizada por IDEA mostró experiencias en las que los principales lineamientos económicos continuaron incluso frente a cambios políticos. En el caso argentino, el diagnóstico de la entidad vinculó la falta de consensos duraderos con los ciclos de avances y retrocesos y la elevada volatilidad.

Santiago Mignone, presidente de IDEA, planteó en el cierre la necesidad de sostener la estabilización y construir consensos que trasciendan los cambios de gobierno

En su discurso de cierre, Mignone ratificó esa mirada. Sostuvo que es necesario “persistir en el rumbo de la estabilización de la economía”, aunque reconoció las dificultades de la transición y admitió que actualmente “hay sectores que no la están pasando bien”.

IDEA condensó la agenda surgida del encuentro en una serie de compromisos: sostener el equilibrio fiscal, cumplir las obligaciones asumidas, impulsar una economía competitiva, combatir la evasión y la informalidad, profundizar la integración internacional, acompañar la transformación con inclusión social, construir consensos y fortalecer las instituciones republicanas.

Mignone llevó esa discusión nuevamente al horizonte que IDEA eligió para su 62° Coloquio. Durante los tres días, recordó, se discutió sobre la posibilidad de que la Argentina sostenga un proceso de crecimiento durante más de veinte años. “Un país no se transforma en un mandato presidencial. Tampoco en un ciclo económico favorable”, afirmó. Y agregó que la transformación ocurre cuando se logra sostener durante décadas “un proyecto compartido de desarrollo. Un proyecto de Nación”.