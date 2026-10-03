El Salvador

El Salvador no levanta cabeza: la crónica en imágenes de la derrota ante Jamaica que los deja al borde del descenso en Liga de Naciones

El Salvador perdió 2-0 ante Jamaica en el estadio Cuscatlán, por la Liga de Naciones de la Concacaf. El doblete de Javon East dejó a la Selecta en el último lugar del Grupo B de la Liga A y complicó su permanencia en la categoría.

La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
Alejandro Henríquez, defensa de El Salvador, lamenta una decisión arbitral durante el encuentro. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La selección de El Salvador perdió 2-0 ante Jamaica en el estadio Cuscatlán, en un partido de la Liga de Naciones de la Concacaf que dejó a la Selecta en el último puesto del Grupo B de la Liga A. Javon East marcó los dos goles del conjunto visitante.

Una noche adversa para el equipo salvadoreño: la tensión en las tribunas, las disputas por el balón y las reacciones de los futbolistas tras una derrota que complicó sus opciones de permanencia en la máxima categoría del torneo regional.

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La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
La inocencia. Unos niños juegan en las butacas del Estadio Cuscatlán de San Salvador, previo al inicio del encuentro entre El Salvador vs Jamaica en la tercera fecha de la Liga de Naciones de Concacaf, uno de los vitales juegos de La Selecta para seguir con vida en este torneo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
Aficionados a la selección de El Salvador mostraron la lealtad por el equipo, a pesar de la derrota en Guatemala 6-0 la pasada fecha. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
El buen ánimo de los salvadoreños se reflejaba previo al partido. Un estado que iría cambiando con el paso del encuentro. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
La familia Quintanilla, proveniente de Estados Unidos, visitaban el país y aprovecharon a vivir el encuentro de La Selecta. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
Brayan Gil, delantero de El Salvador, lucha el balón entre tres defensores jamaiquinos, quienes impidieron durante todo el partido que el atacante anotara para La Selecta. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
Gil y Ordaz (número 10) son los dos futbolistas de La Selecta más destacados. Fueron marcados por los defensas Jamaiquinos con gran disciplina para evitar cualquier peligro. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
Un punto de inflexión durante el partido fue la expulsión de Rudy Clavel, defensa de El Salvador, tras una falta. La selecta quedó condicionada con 10 hombres en el terreno de juego. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
Javon East anotó los dos goles para Jamaica, al minuto 39' y 64', acabaron con las posibilidades de La Selecta de clasificar a cuartos de final del certamen. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La frustración por las decisiones arbitrales se reflejaban en cada pitido por parte de los jugadores salvadoreños. Alejandro Henríquez aqueja una falta cometida. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El Salvador acumuló su segunda derrota consecutiva y bajó hasta el último lugar del grupo B de la Liga A. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
Cabizbajo. Hernán Darío "el Bolillo" Gómez, director técnico de El Salvador, abandonó el encuentro y poniendo en dudas su proceso con la selecta. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El rostro de los aficionados salvadoreños cambió luego de los goles de Jamaica, quienes reflejaron, una vez más, frustración por no ver avanzar a su selección. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Jairo Henríquez, delantero de La Selecta, sale junto a otros jugadores cabizbajos por el resultado negativo que complica la situación para el combinado salvadoreño. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 ante la selección del Caribe
El Salvador viajará a Martinica para la última fecha de la Liga de Naciones, con el objetivo de mantenerse en la Liga A. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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