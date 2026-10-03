La Fórmula 1 confirmó sus últimas carreras de la temporada, aunque mantiene un plan B ante una emergencia

Stefano Domenicali aseguró que Qatar y Abu Dabi albergarán las pruebas decisivas de la temporada (REUTERS/Hasnoor Hussain)

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Luego de meses de incertidumbre, la Fórmula 1 confirmó que el final de la temporada se disputará como estaba previsto, pese a los conflictos en Medio Oriente. Los problemas en la región ya habían provocado la cancelación del Gran Premio de Baréin (posteriormente recuperado en Malasia) y de Arabia Saudí.

De esta manera, el Gran Premio de Qatar se llevará a cabo el 29 de noviembre y el de Abu Dabi para el 6 de diciembre. Así lo confirmó Stefano Domenicali durante una entrevista con Sky Sport Italia.

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“Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos Grandes Premios serán en Qatar y Abu Dabi”, afirmó el directivo. Además sostuvo que la Fórmula 1 fijó esa hoja de ruta a partir de la información disponible y de las garantías que considera necesarias. “Esta es la dirección que hemos tomado, con la información de la que disponemos y con las garantías que necesitamos tener. Esta es la estrategia que tendremos que aplicar hasta finales de año”, añadió el CEO de la categoría durante el fin de semana del Gran Premio de Baréin, que se disputa de forma excepcional en el circuito de Sepang, Malasia.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La confirmación llega después de meses de incertidumbre sobre las carreras previstas en Oriente Próximo. La escalada del conflicto regional obligó a la Fórmula 1 a cancelar en un primer momento los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, dos pruebas incluidas en el tramo inicial del calendario. La categoría logró reubicar la carrera de Baréin en Sepang, un circuito que albergó el Gran Premio de Malasia hasta 2017. La cita saudí, en cambio, no será recuperada durante la presente temporada.

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Ese antecedente llevó a la organización a evaluar alternativas ante la proximidad de las competencias de final de año. Qatar y Abu Dabi se mantuvieron en el programa oficial, aunque bajo una revisión permanente de las condiciones operativas y de seguridad.

La carrera qatarí, prevista para el 29 de noviembre, será la penúltima fecha. Una semana más tarde, el Mundial tiene programado su desenlace en Yas Marina, en Abu Dabi, sede habitual de la última prueba desde hace varios años.

El Gran Premio de Imola, el plan B de la Fórmula 1 (REUTERS/Luca Bruno)

La permanencia de Qatar y Abu Dabi en el calendario no eliminó por completo el plan alternativo elaborado por la categoría. Según informó Motorsport, la Fórmula 1 alcanzó un acuerdo para que Imola pudiera recibir la definición del campeonato el 6 de diciembre si las carreras en Medio Oriente deban cancelarse.

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El circuito italiano continúa con trabajos de preparación, entre ellos el armado de tribunas y la planificación del equipamiento necesario para organizar un Gran Premio. La posibilidad de activar esa variante dependerá de un eventual deterioro de la situación regional en las próximas semanas.

La alternativa implica un desafío financiero y organizativo. De acuerdo con la información publicada por dicho medio, la Fórmula 1 asumiría los costos de la preparación si finalmente la carrera no se disputa en Italia, con el objetivo de que el autódromo no quede expuesto a pérdidas por una eventual cancelación.

La opción de Imola ofrece a la categoría una salida ante un cambio de escenario de último momento. No obstante, la prioridad actual es respetar el recorrido anunciado y finalizar el año con las dos competencias programadas en la región del Golfo.

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La definición del calendario tiene efectos directos sobre las escuderías. El director de Mercedes, Toto Wolff, señaló que los equipos trabajan sobre la base de que el cierre se desarrollará como está previsto, aunque reconoció que la situación sigue bajo observación. “Por ahora, todo va sobre ruedas”, expresó Wolff a Sky Alemania. El dirigente remarcó, sin embargo, que el contexto es inestable y requiere una vigilancia constante.

La logística de la Fórmula 1 moviliza a miles de personas entre pilotos, mecánicos, ingenieros, proveedores, personal de televisión, autoridades deportivas y trabajadores de los circuitos. Cada modificación de calendario obliga a revisar vuelos, transporte marítimo y aéreo, alojamiento, operaciones de los equipos y contratos comerciales.

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La decisión también se conoce después de que MotoGP ratificara su intención de correr en Qatar el 8 de noviembre. Ambas categorías pertenecen a Liberty Media y comparten parte de sus criterios estratégicos, aunque organizan calendarios y operaciones independientes.

“En primer lugar, sin duda es un evento único, pero lo mejor es que realmente te sientes como si estuvieras en Bahréin. Todas las instalaciones transmiten esa atmósfera. Intentamos comunicarla de la mejor manera, pero está claro que sin la cooperación de las autoridades de Malasia habría sido difícil. Felicitaciones al Príncipe Heredero: cuando lo hablamos en julio, la idea parecía un poco extraña y fantasiosa , pero logramos llevarla a cabo. Hay más de 1000 personas de Bahréin trabajando aquí para garantizar que este evento sea tal como lo estamos viviendo. El hecho de que ya el viernes hubiera más gente en las gradas que en la última carrera de 2017 demuestra que, aunque la Fórmula 1 no ha estado en Malasia desde hace mucho tiempo, la pasión sigue siendo palpable. Es una señal maravillosa. Después de todo, ya se podía apreciar en la cantidad de gente en pit lane el jueves”, expresó Domenicalli.

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Prosiguiendo este tema, el directivo, en diálogo con Sky Sport Italia, añadió: “Creo que sí. La flexibilidad que demostramos en un contexto operativo de esta magnitud —uno que ningún otro deporte podría gestionar— evidencia nuestra capacidad de reacción y planificación eficaces. Esto nos permite mantener este enfoque en todo momento. La satisfacción de ver a todos nuestros colaboradores pensar de la misma manera para garantizar la realización de eventos tan complejos demuestra la madurez sin precedentes de nuestro sistema, de la cual, obviamente, estamos orgullosos. Pero esto no cambia nuestra forma de trabajar”.