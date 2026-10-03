Julia Roberts vuelve a Broadway con un elenco repleto de estrellas: los detalles de su regreso al teatro después de 20 años

Julia Roberts protagonizará "Small Mouth Sounds" en Broadway, junto a Paul Rudd, en una producción que se estrenará en marzo de 2027 (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

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Julia Roberts regresará a Broadway a principios del próximo año en una producción repleta de estrellas de Small Mouth Sounds, una obra experimental, conmovedora y divertida sobre un retiro de silencio. La producción reunirá a la estrella de Hollywood con Paul Rudd, quien coprotagonizó su única incursión previa en Broadway, una producción de 2006 de Three Days of Rain. A ellos se unirán Martin Freeman, Greta Lee, Sarah Paulson e Isaac Powell.

La obra de 2015, escrita por Bess Wohl, será dirigida por Joe Mantello y producida por Scott Rudin y Barry Diller, quienes este año ganaron premios Tony por la exitosa reposición en Broadway de Death of a Salesman (La muerte de un viajante). Mantello, Rudin y Diller también colaborarán este otoño en una producción en Broadway de Downstate, una provocadora tragicomedia de 2018 de Bruce Norris, ambientada en un hogar grupal para delincuentes sexuales. Ambos dramaturgos han ganado premios Pulitzer por otras obras, y ambas piezas han sido aclamadas por la crítica, pero plantean desafíos comerciales: Small Mouth Sounds, porque incluye tramos de silencio incómodo, y Downstate, porque trata sobre un grupo de personajes potencialmente poco simpáticos. “Si no es desafiante, ¿cuál es el sentido?“, dijo Rudin.

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El dramaturgo espera que la demanda de Small Mouth Sounds sea alta, dada la fama del elenco, y confía en aprovechar ese interés para impulsar Downstate, que probablemente será más difícil de vender. Está probando una estrategia de marketing poco convencional: este jueves las entradas para la obra salen a la venta a partir de 150 dólares: quienes compren el primer 15 % de los asientos podrán adquirir un asiento preferencial para Small Mouth Sounds por 250 dólares.

Paul Rudd volverá a compartir escenario junto a Julia Roberts luego de 20 años, cuando coprotagonizaron 'Three Days of Rain' en 2006 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Esos precios no son precisamente una ganga, pero Rudin dijo que cree que son mucho más bajos de lo que serán con el tiempo para la obra. “Los precios de las obras son increíblemente altos ahora”, dijo, “y tienen que ser altos debido a la economía”. “Vamos a tener que encontrar una mejor manera de hacer que la gente entre en estos edificios”, añadió, y reconoció a la Organización Shubert por aceptar poner a prueba la estrategia de venta conjunta de entradas.

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Está previsto que Downstate inicie sus funciones previas el 17 de octubre y se estrene el 15 de noviembre, con una temporada de 12 semanas en el Teatro Booth. Small Mouth Sounds planea iniciar sus funciones previas el 18 de febrero y estrenarse el 18 de marzo en el Teatro Ethel Barrymore. Las dos producciones constituyen otro paso en el regreso de Scott Rudin a la producción activa, tras una ausencia autoimpuesta provocada por la cobertura mediática de su conducta intimidatoria. Rudin dijo que Diller, el magnate multimillonario de los medios que desde hace mucho tiempo ha respaldado su trabajo, también será el único inversionista de las producciones.

Downstate comenzó su vida en la Steppenwolf Theater Company de Chicago, dirigida por Pam MacKinnon; Jesse Green, al reseñar esa producción para The New York Times, la calificó como “una gran obra de suspenso moral que provoca retorcerse en el asiento”. La producción de Broadway contará con dos integrantes del elenco original, Francis Guinan y K. Todd Freeman, junto con Cassie Beck, Adrian Martinez, Al’Jaleel McGhee, Thomas Sadoski, Ivy Wolk y Liza Colón-Zayas.

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Norris ganó el Pulitzer de drama en 2011 y el premio Tony a la mejor obra en 2012 por Clybourne Park. También fue en su momento blanco de la ira de Rudin: ambos tuvieron una disputa pública por la decisión de Norris de no actuar en una adaptación televisiva de The Corrections producida por Rudin, lo que lo llevó a negarse a producir la temporada en Broadway de Clybourne Park. Desde entonces se han reconciliado.

Small Mouth Sounds tuvo una producción inicial en Ars Nova, una compañía Off Broadway de Nueva York, dirigida por Rachel Chavkin. Charles Isherwood, al reseñar esa producción para The New York Times, calificó la obra de “encantadora” y “un modelo de ingenio”. Este año, Wohl ganó tanto el Pulitzer de drama como el premio Tony a la mejor obra por Liberation, sobre el movimiento de mujeres. La producción en Broadway de Small Mouth Sounds contará con música de Caroline Shaw, una compositora ganadora del Premio Pulitzer que también escribió la música para la reposición de este año de La muerte de un viajante.

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Fuente: The New York Times