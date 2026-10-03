Otra noche amarga en el Cuscatlán: La Selecta cae ante Jamaica y la afición salvadoreña exige cambios profundos

Sin claridad ni juego asociativo, La Selecta volvió a recurrir al balonazo largo sin generar peligro real sobre la meta de Jamaica (Cortesía: @indeselsalvador).

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La Selección Nacional de Fútbol de El Salvador volvió a tropezar en el Estadio Cuscatlán tras caer derrotada 0-2 frente a Jamaica en la cuarta jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. El resultado no solo complica seriamente las aspiraciones del conjunto nacional dentro del Grupo B, sino que deja al descubierto la fractura cada vez más evidente entre el equipo y la afición.

Las gradas del ‘Coloso de Montserrat’ reflejaron la realidad actual del balompié nacional. Aunque venían de sufrir dolorosos marcadores adversos en presentaciones anteriores, incluida la reciente goleada 6-0, un grupo de seguidores fieles acudió con la esperanza de ver una reacción.

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Sin embargo, la asistencia fue notoriamente baja. Las tribunas semivacías fueron el retrato claro de una hinchada golpeada por la desilusión y cansada de promesas incumplidas.

Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró a un equipo salvadoreño impreciso y superado por el ímpetu caribeño. Durante los primeros minutos, Jamaica tomó las riendas del encuentro y presionó la salida local. Aunque la Selecta logró estabilizar el juego brevemente cerca del minuto diez, la tranquilidad duró muy poco.

El momento determinante ocurrió alrededor del minuto 20. El defensor Rudy Clavel cometió una falta sobre el delantero Javon East que el árbitro central, el mexicano Adonai Escobedo, sancionó con tarjeta roja directa. Quedarse con diez hombres en la cancha condicionó por completo el planteamiento del técnico colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

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Rudy Clavel abandona el terreno de juego tras ver la tarjeta roja al minuto 20, una acción que terminó de condicionar el trámite para El Salvador.

A partir de ese instante, la escuadra cuscatleca se vino abajo. Más allá de la inferioridad numérica, la principal falencia del equipo fue la falta total de ideas futbolísticas. En lugar de construir jugadas elaboradas o mostrar variantes tácticas, el equipo recurrió constantemente al balonazo largo buscando a sus delanteros aislados, un recurso fácil de neutralizar para la zaga jamaicana.

La falta de claridad y la apatía en pasajes del partido terminaron por sentenciar una noche gris ante un rival que aprovechó los espacios para llevarse los tres puntos con autoridad.

La voz del hincha: Decepción, frustración y el pedido de una depuración

A la salida del estadio, el ambiente entre los asistentes era de total desolación. Las reacciones de los aficionados reflejaron el malestar generalizado por la falta de un rumbo claro en la selección.

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Muchos seguidores expresaron que la expulsión no puede utilizarse como la única excusa para justificar el rendimiento. “No hay idea de juego. La estrategia es tirar el balón arriba a ver qué sale”, comentaba un aficionado al salir de las instalaciones del Cuscatlán, señalando que la falta de propuesta viene arrastrándose desde compromisos anteriores.

Asimismo, la afición apuntó directamente hacia el cuerpo técnico y la plantilla. Diversos sectores de la hinchada exigen una depuración urgente que comience por la salida del director técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez, cuyo estilo de juego es percibido por muchos como obsoleto e ineficaz para las exigencias actuales.

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El reclamo también se extiende a los futbolistas. Pese a contar con un cuerpo médico completo, nutricionistas y seguimiento profesional, los aficionados cuestionan la actitud y la entrega dentro del terreno de juego. Para la hinchada, el problema va más allá de la preparación física o los recursos: falta carácter y compromiso con la camiseta.

Aficionados de la selección de El Salvador expresan su frustración y tristeza después de un decepcionante partido. Mencionan que una expulsión fue clave en la derrota y critican la falta de una idea de juego clara por parte del equipo.

Con esta derrota, El Salvador se estanca en el fondo de la tabla de su grupo con apenas tres puntos, viendo cómo Jamaica asciende al segundo lugar con seis unidades y Surinam lidera la zona con siete. El margen de error se ha agotado por completo en una competición que representa la única vía de acceso hacia la Copa Oro 2027.

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La relación entre La Selecta y sus seguidores atraviesa uno de sus momentos más críticos. Aunque la afición salvadoreña se ha caracterizado históricamente por su lealtad, el desencanto actual exige respuestas inmediatas, decisiones estructurales y un cambio radical en la dirección del equipo antes de que el camino hacia los próximos torneos internacionales quede completamente cerrado.