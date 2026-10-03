Un cubano es detenido en el Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la dictadura

Un hombre fue detenido en la escalinata del Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la discriminación política. (Imagen retomada de Martí Noticias)

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Un cubano fue detenido el viernes 2 de octubre en el Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel con las frases “Abajo la Dictadura” y “No más discriminación política absurda”, un reclamo público que cuestionó la persecución por motivos políticos en Cuba.

El hombre caminó desde la calle Monte hasta la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular y logró subir la escalinata principal antes de que cuatro policías lo arrestaran. Mientras era detenido, gritó: “Abajo la Dictadura”.

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La detención ocurrió alrededor de las 14:00, de acuerdo con testimonios recogidos por Periódico Cubano. Las publicaciones sobre el hecho no precisaron la identidad del manifestante ni su posible pertenencia a una organización opositora.

Martí Noticias informó que tampoco había podido verificar quién era el hombre al momento de divulgar el episodio. Las imágenes mostraron que el cartel estaba escrito de ambos lados y que la protesta se realizó durante un breve lapso frente al edificio legislativo.

Protestas individuales y detenciones en espacios públicos

Una acción similar había protagonizado el guantanamero Luis Robles, quien recorrió el bulevar de San Rafael con un cartel que exigía la liberación del rapero Denis Solís, integrante del Movimiento San Isidro. El video de su arresto se difundió ampliamente porque varias personas intervinieron para defenderlo.

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Cuatro policías arrestaron al manifestante mientras este gritaba consignas frente a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Cortesía: Martí Noticias)

Robles fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por propaganda enemiga y desobediencia. El 16 de enero de 2025 fue excarcelado bajo libertad condicional, luego de conversaciones entre las autoridades cubanas y el Vaticano.

Frente al Capitolio también se había previsto en 2018 una protesta contra el Decreto 349, una norma vinculada con el control estatal sobre la actividad artística. Un grupo de creadores independientes planeaba una performance en la que Luis Manuel Otero Alcántara debía cubrirse el cuerpo con excremento humano y mostrar un cartel con la frase “Arte libre”.

La policía detuvo a Otero Alcántara antes de que completara la acción. Tras el arresto, la curadora e historiadora del arte Yanelys Núñez Leyva realizó la performance en su lugar con un cartel que denunciaba que la cultura cubana estaba siendo pisoteada.

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Cuba mantiene un sistema de partido único encabezado por el Partido Comunista y no permite una competencia electoral pluralista entre organizaciones políticas. Aunque existen procesos de votación, los ciudadanos no pueden elegir entre partidos con programas diferentes ni promover una alternancia de gobierno mediante esos comicios.

La protesta frente al Capitolio ocurrió en medio de la crisis que atraviesa el país. Solo durante septiembre de 2026, el Observatorio Cubano de Conflictos documentó 663 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba.

Cuatro policías arrestaron al manifestante mientras este gritaba consignas frente a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Otro caso que ha generado mucha polémica dentro y fuera de Cuba es el de Anna Bensi, aunque no fue una protesta frente a una institución del estado cubano, La causa se originó el 10 de marzo en el reparto Alamar, en el municipio La Habana del Este. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Periódico Cubano, un suboficial del Ministerio del Interior se presentó en la vivienda de la familia con el objetivo de entregar una citación de la Seguridad del Estado.

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La familia registró en video la visita del funcionario, que vestía de civil, y luego difundió las imágenes en plataformas digitales. La publicación derivó en una denuncia del agente, quien sostuvo que se vulneró su intimidad y que temía por las consecuencias de que su identidad quedara expuesta.