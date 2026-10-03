Acompañar a los mejores futbolistas del mundo: la experiencia que puede llegar a costar 17 mil dólares

El costo para salir a la cancha con los futbolistas oscila desde opciones gratuitas hasta montos que alcanzan casi 17 mil dólares (REUTERS/Phil Noble)

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La Premier League reúne a algunas de las principales figuras del fútbol mundial y, para miles de niños, salir al campo de juego junto a sus ídolos antes de un partido representa una experiencia difícil de olvidar. La tradición de las mascotas infantiles forma parte de la previa en los estadios ingleses: los fanáticos más chicos acompañan a los jugadores durante la salida, comparten el césped y observan de cerca a referentes de sus equipos.

El acceso a esa experiencia depende de las reglas que fija cada club. Algunos priorizan sorteos entre socios juveniles, otros habilitan listas de espera o venden paquetes especiales, que pueden incluir entradas, indumentaria y fotografías. También existen subastas con fines benéficos para encuentros de alta demanda.

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Las condiciones y los precios varían de forma marcada dentro de la liga y no hay una regulación: van desde opciones sin costo adicional para determinados socios hasta subastas que superaron las 13.000 libras esterlinas (USD 17 mil).

Las membresías juveniles abren el acceso a sorteos y listas de espera con cuotas iniciales que parten desde los cero dólares (Reuters/Andrew Boyers)

Uno por uno, cuánto cobra cada club de la Premier League el acceso al campo de juego

Desde partidos en Mundiales hasta amistosos, es habitual ver a niños y niñas salir de la mano de los mejores jugadores de fútbol. En la primera división inglesa se convirtió en un rito, pero es cada equipo el que fija las condiciones, con una variación que alcanza los miles de dólares por la misma experiencia.

La gran mayoría de los equipos asignan los lugares a través de sus programas de membresía infantil. Los chicos que se inscriben pueden participar en sorteos o listas de espera para acompañar a los futbolistas en la salida al campo:

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Los paquetes comerciales para ingresar al césped contemplan indumentaria completa, pases para el partido y vales de comida (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Arsenal: la elección se realiza por sorteo entre los miembros de Junior Gunners , destinado a niños de 4 a 11 años. La membresía cuesta entre 15 y 25 libras esterlinas (entre USD 20 y 33).

Aston Villa: selecciona a sus mascotas mediante un sorteo entre socios juveniles. La membresía tiene un valor de 30 libras esterlinas (USD 40) por temporada.

Bournemouth: los integrantes de Junior Cherries pueden acceder a un sorteo por plazas gratuitas como mascota. La membresía cuesta entre 10 y 17 libras esterlinas (entre USD 13 y 22).

Brentford: los abonados juveniles y, en caso de disponibilidad, los socios del club pueden anotarse al sorteo. La membresía parte de 20 libras esterlinas (USD 26).

Brighton & Hove Albion: sus miembros Junior MyAlbion+ participan de un sorteo para obtener plazas gratuitas en los partidos como local. La inscripción cuesta 30 libras esterlinas (USD 40).

Chelsea: el club utiliza una lista de espera para los socios Junior Blue de entre 6 y 12 años. La membresía vale 35 libras esterlinas (USD 46) por temporada.

Coventry City: los niños deben integrar Junior Sky Blues para acceder a la reserva de paquetes y participar de sorteos para partidos como visitante. La membresía cuesta 30 libras esterlinas (USD 40) por temporada.

Crystal Palace: exige una membresía juvenil para ingresar a la lista de espera de sus paquetes de mascota. El costo va de 25 a 60 libras esterlinas (entre USD 33 y 80) por temporada.

Everton: los socios juveniles participan de un sorteo para los encuentros en Goodison Park. La membresía cuesta entre 10 y 40 libras esterlinas (entre USD 13 y 52).

Hull City: el club define a sus mascotas a través de sorteos entre miembros juveniles. La suscripción cuesta 8 libras esterlinas mensuales (USD 10) o 96 libras al año (USD 126).

Ipswich Town: los miembros juveniles tienen acceso prioritario a un sorteo gratuito. La membresía cuesta entre 30 y 39 libras esterlinas (entre USD 40 y 50).

Leeds United: organiza sorteos para sus miembros infantiles, con membresías que van de 0 a 40 libras esterlinas (USD 52).

Liverpool: los integrantes del programa juvenil participan en sorteos para los partidos habituales. La membresía anual cuesta 21 libras esterlinas (USD 27).

Manchester City: los niños deben ser socios para ingresar al sorteo de mascotas de cada partido en el Etihad Stadium. La membresía cuesta 20 libras esterlinas (USD 26).

Manchester United: el sorteo para menores de siete a 13 años requiere una membresía de 20 libras esterlinas (USD 26).

Newcastle United: sus socios juveniles acceden al sorteo sin paquetes comerciales de por medio. La membresía anual cuesta 20 libras esterlinas (USD 26).

Nottingham Forest: ofrece plazas gratuitas mediante sorteos entre sus miembros juveniles. La membresía cuesta 33 libras esterlinas (USD 43) al año.

Sunderland: los socios juveniles participan de un sorteo gratuito, aunque el club también dispone de paquetes pagos. La membresía tiene un precio de 30 libras esterlinas (USD 40) anuales.

Tottenham Hotspur: los miembros de Hotspur Junior pueden anotarse en un sorteo gratuito. La membresía cuesta entre 20 y 25 libras esterlinas (entre USD 26 y 33).

Las alternativas exclusivas permiten acompañar al capitán del equipo en la salida mediante una tarifa diferenciada (REUTERS/Hannah Mckay)

Sin embargo, no todos los clubes lo hacen únicamente con los valores de las cuotas de membresía, sino que ofrecen paquetes y adicionales que pueden llegar a las miles de libras esterlinas:

Bournemouth: vende paquetes comerciales que van desde 316 libras (USD 417) a 360 libras (USD 476) para los de categoría A. Incluyen dos entradas, uniforme completo, acceso al campo, regalos y vales de comida.

Brighton & Hove Albion: ofrece paquetes estándar desde 260 libras (USD 343) hasta 335 libras (USD 442), según la categoría del partido.

Coventry City: comercializa paquetes de mascota de 350 libras (USD 462) y una alternativa para salir con el capitán por 399 libras (USD 527) sin entrada incluida.

Crystal Palace: sus paquetes Silver y Gold cuestan entre 255 y 520 libras esterlinas (entre USD 337 y 687), dependiendo el rival.

Everton: en algunos encuentros vende un paquete benéfico por 718 libras esterlinas (USD 949). Incluye otros beneficios y los fondos se destinan a Everton in the Community .

Ipswich Town: ofrece paquetes para ser mascota local por 275 libras esterlinas (USD 363).

Liverpool: la Fundación LFC realiza subastas para encuentros de alta demanda. Una experiencia para el partido ante Manchester United, en octubre de 2025, se adjudicó por 13.249 libras esterlinas (USD 17.500).

Manchester United: la Fundación Manchester United subasta un número limitado de lugares. Una experiencia ante Nottingham Forest se vendió por 10.783 libras esterlinas (USD 14.257) , y estas plazas suelen cotizar entre 4.000 y 5.000 libras .

Nottingham Forest: dispone de paquetes de hospitalidad que, según los reportes, cuestan entre 2.160 (USD 2856) y 3.360 libras esterlinas (USD 4442).